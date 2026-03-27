CUPRA Born, l’elettrica che accende le emozioni

Design audace, tecnologia immersiva e fino a 326 CV: la nuova anima elettrica e sportiva di Cupra si chiama Born

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

L’elettrico può essere razionale, lo abbiamo visto, ma senza dubbio può anche essere emozionale. Nuova CUPRA Born è l’evoluzione elettrica del marchio spagnolo. Questa nuova generazione porta con sé design più audace, interni più raffinati e prestazioni capaci di sorprendere, dimostrando che sostenibilità e piacere di guida possono convivere in uno stesso progetto.

L’elettrica che sfida le convenzioni

Nel mondo dell’auto elettrica la parola chiave che viene sempre cercata è efficienza, CUPRA lo sa, ma come sempre gioca anche un’altra partita: quella delle emozioni. Nuova Born rappresenta infatti un’evoluzione profonda della prima BEV del marchio, pensata per rafforzarsi in personalità e nel carattere anticonvenzionale. Progettata a Barcellona e prodotta nello stabilimento tedesco di Zwickau, nuova Born arriverà sul mercato nell’estate 2026, portando con sé una filosofia chiara: unire elettrificazione, design e prestazioni in un’esperienza di guida autentica.

Un design più provocatorio

Nuova CUPRA Born si riconosce al primo sguardo. Il frontale adotta il linguaggio stilistico del marchio con il caratteristico “muso di squalo”, mentre i fari Matrix LED triangolari diventano la firma luminosa che rende l’auto immediatamente riconoscibile. La griglia anteriore introduce un design parametrico più raffinato, mentre i dettagli in color rame — ormai segno distintivo del marchio — enfatizzano il carattere sportivo della vettura. Dietro, il portellone ridisegnato e il diffusore più pronunciato rafforzano la presenza su strada.

I fanali posteriori LED con tre triangoli luminosi e il logo CUPRA illuminato con effetto 3D aggiungono profondità e teatralità, soprattutto di notte. Anche i cerchi giocano un ruolo importante: fino a 20 pollici, con pneumatici più larghi da 235 mm, pensati per migliorare stabilità e dinamica di guida. E per chi ama distinguersi, arriva anche una nuova tonalità di carrozzeria: Timanfaya Grey, pensata per aggiungere ancora più carattere alla gamma colori.

Interni più raffinati e sostenibili

Salendo a bordo di nuova Born si percepisce immediatamente un ambiente più curato e tecnologico. L’abitacolo è completamente orientato al conducente e introduce un quadro strumenti digitale più grande da 10,25 pollici e un sistema infotainment da 12,9 pollici con nuovo sistema operativo basato su Android.

Il volante è stato ridisegnato con comandi fisici, una scelta che migliora la precisione e l’intuitività durante la guida. I sedili bucket avvolgenti sottolineano l’impostazione sportiva, mentre i dettagli in rame si ritrovano in tutta la plancia. Ma l’evoluzione riguarda anche la sostenibilità. I materiali utilizzati negli interni includono tessuti riciclati come il SEAQUAL Yarn, ottenuto dal recupero di plastiche marine, e il tessuto Dinamica, composto per il 73% da poliestere riciclato. Anche la modanatura della plancia utilizza fino al 75% di materiali riciclati, dimostrando che lusso e responsabilità ambientale possono convivere.

Prestazioni elettriche da vera CUPRA

Dietro il design aggressivo di nuova Born si nasconde una piattaforma tecnica pensata per offrire prestazioni concrete nella guida quotidiana. La gamma prevede tre configurazioni motore-batteria: 190 CV con batteria da 58 kWh e autonomia fino a 450 km, 231 CV con batteria da 79 kWh e autonomia fino a 600 km, 326 CV nella versione VZ, sempre con batteria da 79 kWh e autonomia fino a 600 km. La versione più potente, Born VZ, rappresenta l’essenza della sportività elettrica secondo CUPRA. Con 326 CV e 545 Nm di coppia, scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e raggiunge i 200 km/h di velocità massima.

Tecnologie di guida più coinvolgenti

Nuova Born introduce anche soluzioni pensate per rendere la guida ancora più intuitiva e dinamica. Tra queste spicca la One Pedal Driving, che permette di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando solo il pedale dell’acceleratore grazie alla frenata rigenerativa. Nelle versioni più sportive arriva anche il Launch Control, che ottimizza la coppia per garantire la massima accelerazione da fermo. A completare il quadro ci sono cinque modalità di guida — Range, Comfort, Performance, Individual e CUPRA — e fino a 15 livelli di regolazione delle sospensioni tramite il Dynamic Chassis Control.

Un’esperienza digitale immersiva

La digitalizzazione è uno degli elementi chiave di nuova Born. Il sistema infotainment basato su Android permette l’accesso diretto a numerose applicazioni, mentre la Mobile Device Key consente di utilizzare lo smartphone come chiave digitale del veicolo. L’esperienza sonora è affidata all’impianto premium con tecnologia Sennheiser Contrabass, che amplifica i bassi e crea un ambiente acustico più immersivo. E grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L), la batteria dell’auto può alimentare dispositivi esterni come laptop, e-bike o impianti audio, trasformando la Born in una vera fonte di energia portatile.

Sicurezza e assistenza alla guida

Sul fronte della sicurezza, nuova CUPRA Born introduce il sistema Travel Assist 3.0, che utilizza dati provenienti dal cloud per migliorare il controllo longitudinale e la gestione della velocità. Il sistema è in grado di riconoscere semafori, dossi e curve, adattando automaticamente la velocità. Tra le altre tecnologie troviamo il Cross-road Assist, il Front Assist con frenata automatica multi-stadio e il sistema Pre-crash, che prepara l’auto a un possibile impatto chiudendo finestrini e attivando i pretensionatori delle cinture. Una rete di radar, telecamere e sensori crea così una visione completa dell’ambiente circostante