Raval, la CUPRA ribelle cambia le regole della città

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Il marchio spagnolo porta nelle strade urbane una visione radicale della mobilità elettrica, unendo carattere, prestazioni e personalità in un modello destinato a diventare il nuovo punto di riferimento del segmento compatto premium. Nuova CUPRA Raval è stata progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona e inaugura una nuova fase della strategia elettrica del brand, rappresentando la prima vettura a batteria costruita nello stabilimento di Martorell.

Un design che non passa inosservato

La prima impressione è quella che conta. E Raval è proprio bella. Le proporzioni compatte – poco più di quattro metri di lunghezza – si combinano con una silhouette muscolosa ispirata alla forma di un casco, creando una presenza scenica decisamente fuori dagli schemi.

Il frontale adotta il tipico “shark nose” del marchio, mentre i fari Matrix LED, il logo illuminato e le maniglie a scomparsa con illuminazione integrata contribuiscono a costruire un’identità tecnologica e contemporanea. Anche il posteriore è ben dotato e grazie alla firma luminosa che attraversa tutta la larghezza della vettura e al logo CUPRA retroilluminato, anche vistoso.

Particolare attenzione è stata dedicata all’aerodinamica. Spoiler, prese d’aria, profili laterali e cerchi specifici lavorano insieme per ottenere la migliore efficienza aerodinamica mai raggiunta da una CUPRA.

Dentro è un piccolo salotto digitale

L’abitacolo di Raval è pensato attorno al guidatore. La posizione di guida rialzata incontra un’impostazione sportiva, mentre la console sospesa aumenta la sensazione di spazio e praticità.

L’atmosfera è resa ancora più coinvolgente dall’illuminazione ambientale intelligente, con sette scenari personalizzabili e proiezioni luminose dinamiche sulle portiere anteriori, una soluzione praticamente unica nel segmento.

Interessante anche l’attenzione alla sostenibilità. I materiali utilizzati per sedili e rivestimenti includono tessuti riciclati, microfibre rigenerate e persino elementi realizzati con innovative tecniche di stampa 3D, dimostrando, ancora una volta, come design e responsabilità ambientale possano convivere.

Tecnologia sempre connessa

CUPRA Raval introduce un ecosistema digitale completamente nuovo per il marchio. Al centro della plancia trovano posto un display infotainment da 12,9 pollici e una strumentazione digitale da 10,25 pollici, entrambi gestiti dal nuovo sistema operativo Android Automotive.

Le app native consentono di utilizzare servizi come Spotify e YouTube direttamente dal sistema della vettura, mentre l’integrazione con l’app MyCUPRA permette di gestire numerose funzioni da remoto, dalla climatizzazione alla ricarica.

Per chi ama la musica, è disponibile anche un sofisticato impianto audio Sennheiser da 12 altoparlanti e 475 Watt, sviluppato specificamente per questo modello.

Prestazioni da vera CUPRA

Nonostante le dimensioni compatte, Raval non rinuncia al DNA sportivo del marchio. Basata sulla nuova piattaforma elettrica MEB+, la vettura propone una dinamica di guida studiata per regalare sensazioni autentiche.

Al lancio italiano saranno disponibili tre versioni con batteria da 52 kWh.

Le varianti Launch Edition e Launch Edition Plus sviluppano 211 CV e offrono fino a 446 chilometri di autonomia

La più sportiva Launch Edition VZ raggiunge 226 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e mantiene un’autonomia fino a 440 chilometri.

La versione VZ è quella che meglio interpreta la filosofia CUPRA: assetto ribassato, sospensioni adattive DCC Sport, differenziale elettronico a slittamento limitato, pneumatici da 235 mm e modalità ESC OFF trasformano la compatta elettrica in una sorta di go-kart urbano capace di regalare emozioni autentiche.

Ricarica veloce e anima smart

La batteria da 52 kWh supporta la ricarica rapida fino a 105 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10 all’80% della capacità in circa 24 minuti. Ma la vera novità è l’approccio digitale alla gestione dell’energia.

Grazie alle funzioni Plug & Charge e all’e-Route Planner integrato, Raval può accedere a oltre un milione di punti di ricarica in 28 Paesi europei. Interessante anche la tecnologia Vehicle-to-Load, che consente di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni come notebook, biciclette elettriche o attrezzature da campeggio.

Sicurezza da categoria superiore

La compatta elettrica spagnola porta nel segmento urbano tecnologie normalmente riservate a modelli di classe superiore. Travel Assist evoluto, Emergency Assist, telecamera a 360 gradi, Intelligent Park Assist e Remote Park Assist consentono di affrontare il traffico cittadino con maggiore serenità. Non mancano sette airbag, incluso quello centrale, e sistemi capaci di intervenire automaticamente in caso di emergenza o di errore del conducente.

La nuova elettrica parla il linguaggio delle emozioni

Con Raval possiamo tornare a parlare di emozioni, provocazioni e tanto divertimento. Il design audace, la forte personalità tecnologica e le prestazioni da vera sportiva trasformano questa compatta a batteria in qualcosa di diverso rispetto alle tradizionali city car elettriche.