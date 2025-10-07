DS N°8: il lusso elettrico che parla francese (e italiano)

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi dell’eleganza fa un dettaglio. E chi ne fa un manifesto. Al Salone Auto Torino, DS Automobiles ha scelto la seconda via, svelando nuova DS N°8, un SUV coupé 100% elettrico che combina raffinatezza francese e orgoglio italiano, grazie alla produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi. Un modello che non è solo un’auto, ma un’idea di futuro: silenzioso, sostenibile, seducente.

Il design: una scultura in movimento

Ispirata alla concept car DS Aero Sport Lounge, nuova DS N°8 cattura lo sguardo con un design affusolato e carismatico, che vanta un Cx di 0,24 e un SCx di 0,63 dm². Linee tese, proporzioni eleganti e una presenza scenica che non passa inosservata: 4,82 metri di lunghezza, quasi 1,90 di larghezza e un passo di 2,90 che regala imponenza senza perdere armonia. Risultato? Un’autonomia da primato: fino a 750 km WLTP e oltre 500 km in autostrada.

Ufficio Stampa DS

Tecnologia di nuova generazione

Tre i cuori elettrici disponibili: FWD 230 CV, FWD Long Range 245 CV e AWD Long Range 350 CV, abbinati a batterie da 74 e 97,2 kWh. La ricarica è rapida: fino a 160 kW in corrente continua, con 200 km recuperati in appena 10-15 minuti. La firma esterna è spettacolare: la griglia DS LUMINASCREEN si anima con giochi di luce, i fari PIXEL LED VISION 3.0 si adattano al traffico, mentre le iconiche DS LIGHT BLADE verticali illuminano da oltre 100 metri.

Dentro, un bozzolo sensoriale

L’abitacolo è un viaggio nei materiali e nelle emozioni. Pelle Nappa conciata con foglie di ulivo, Alcantara riciclata, superfici che avvolgono come un salotto couture. Al centro della plancia, uno schermo da 16” governa il sistema DS IRIS 2.0, con comandi vocali evoluti e un head-up display esteso che proietta le informazioni davanti allo sguardo. E poi ci sono i dettagli che fanno la differenza: sedili massaggianti, riscaldati e ventilati, con Neck Warmer DS, e un impianto Focal Electra® 3D con 14 altoparlanti e 690 watt che trasforma ogni viaggio in un concerto privato.

Raffinatezza concreta

Il bagagliaio da 620 litri, con apertura elettrica regolabile, dimostra che anche il lusso può essere pratico. La gamma si articola in due allestimenti evocativi, Pallas ed Étoile, e inaugura la nuova filosofia di naming DS con il simbolo “N°”, un richiamo all’eleganza numerata delle grandi creazioni e all’infinito come orizzonte.

Il Salone e oltre

Al Salone Auto Torino, DS N°8 non è stata solo una première… il futuro premium sarà solo elettrico, ma non per questo rinuncerà al fascino. DS lo ha dimostrato con un’auto che è insieme laboratorio tecnologico e oggetto del desiderio, un SUV che non urla ma sussurra, con voce francese e anima italiana.