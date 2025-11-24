E’ tempo di Leapmotor con B10

Il nuovo glamour elettrico che parla alla vita reale ha una lettera e un numero: nuova B10

Un SUV compatto, tecnologico e sorprendentemente accessibile che porta l’elettrico nel quotidiano con naturalezza—e un pizzico di charme mediterraneo.

Il profumo del mare, la luce che rimbalza sulle colline e una nuova elettrica che debutta sulle strade europee come fosse una star sul red carpet. Leapmotor B10 arriva così: senza fare rumore, ma lasciando il segno. Un C-SUV 100% elettrico che punta dritto al cuore del mercato, portando tecnologia, design e accessibilità in un pacchetto pensato per chi vuole cambiare passo… senza cambiare stile.

B10: il nuovo volto dell’elettrico che piace davvero

C’è sempre un momento in cui un trend diventa realtà. Per i SUV elettrici compatti, quel momento ha la forma di Leapmotor B10. Progettato su misura per l’Europa, testato a Balocco e lanciato con un prezzo italiano che parte da circa €29.000, B10 entra nel segmento C-SUV non come outsider, ma come vera alternativa mainstream. Democratizza l’e-mobility con la naturalezza di chi non si limita a inseguire il mercato, ma lo interpreta con intelligenza.

Design con carattere, anima luminosa e spirito pratico

Sinuoso, moderno, con quella personalità che piace subito. Le linee di B10 fondono dinamismo e pulizia, mentre le proporzioni—4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza, 1.655 mm di altezza—sono perfette per la città europea, senza rinunciare a presenza scenica e sostanza.

Dentro, si respira luce. L’abitacolo è ampio e arioso, con uno dei migliori spazi posteriori del segmento, grazie ai suoi eccellenti valori di abitabilità. Al centro della scena, un maxi touchscreen flottante da 14,6 pollici, elegante e intuitivo. Tutto è pensato per rendere la vita più semplice: dai vani portaoggetti studiati con buon senso allo sportello di ricarica sul lato destro, perfetto per la quotidianità urbana.

Ufficio Stampa Leapmotor

Tecnologia che migliora la vita con il sorriso

La piattaforma LEAP 3.5 è il cuore tech di B10, una base avanzata che integra software e hardware con precisione quasi sartoriale.

Il sistema LEAP OS 4.0 Plus, alimentato dal chipset Snapdragon 8155, è fluido, personalizzabile, reattivo: un cockpit digitale capace di parlare con l’utente, sempre aggiornabile via OTA e con un’interfaccia 3D di ultima generazione. La sicurezza viene prima di tutto, con 17 funzioni ADAS, telecamere a 360° e una struttura rinforzata pensata per raggiungere le 5 stelle E-NCAP.

In più, dietro la guida precisa c’è una mano speciale: la messa a punto del telaio firmata Stellantis, con sospensioni posteriori multi-link e distribuzione dei pesi 50:50. Per chi ama il piacere di guida, anche in elettrico, è una piccola rivelazione.

Prestazioni pronte, autonomia reale

Sotto la linea pulita del cofano vive un motore da 218 CV e 240 Nm, capace di uno 0-100 km/h in 8 secondi netti. Due le batterie disponibili:

56,2 kWh – fino a 361 km WLTP

67,1 kWh – fino a 434 km WLTP

La ricarica? In corrente continua fino a 168 kW, per passare dal 30 all’80% in meno di 20 minuti. Tradotto: il tempo di un caffè vista mare.

Life o Design: due modi di essere B10

B10 arriva in due versioni, entrambe ben equipaggiate:

LIFE : tetto panoramico da 1,8 m² con tendina elettrica, cerchi da 18″, telecamera 360°, ADAS completo.

: tetto panoramico da 1,8 m² con tendina elettrica, cerchi da 18″, telecamera 360°, ADAS completo. DESIGN: si aggiungono sedili in pelle eco, riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente, oltre a un ambiente ancora più ricercato.

Due anime, una filosofia comune: offrire un SUV elettrico elegante, funzionale e alla portata di sempre più persone.

Per chi è pensato davvero

Il target è ampio: famiglie giovani, professionisti, chi vive la città ma vuole la libertà di spingersi fuori porta. È l’auto di chi ama la tecnologia senza esserne schiavo, di chi cerca sostenibilità senza rinunciare al bello, di chi vuole uno stile di vita moderno ma ancorato al buon senso di sempre. B10 è la risposta a una domanda semplice: “Esiste un elettrico che non sia complicato?”.

Sì. Ora esiste.