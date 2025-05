EV4 ed EV2: la rivoluzione elettrica Kia che unisce stile, tecnologia e accessibilità

Kia continua a ridefinire i confini della mobilità elettrica con l’introduzione dei nuovi modelli EV4 ed EV2, presentati durante il Kia EV Day 2025 in Spagna. Queste novità segnano un passo significativo nella strategia del marchio per rendere l’elettrificazione accessibile e desiderabile per un pubblico sempre più ampio.

EV4: L’eleganza elettrica in versione berlina e hatchback

Kia EV4 si presenta come la prima berlina elettrica compatta del marchio, disponibile anche in una variante hatchback pensata per il mercato europeo. Costruito sulla piattaforma E-GMP a 400V, l’EV4 offre due opzioni di batteria: una da 58,3 kWh con un’autonomia stimata di 430 km e una da 81,4 kWh che raggiunge fino a 630 km secondo il ciclo WLTP.

Il design esterno si distingue per le linee audaci e moderne, mentre l’interno è dominato da un display panoramico da 30 pollici che integra il quadro strumenti e il sistema di infotainment. Tra le tecnologie avanzate spiccano l’assistente vocale AI, il cruise control adattivo e la ricarica rapida dal 10% all’80% in circa 31 minuti.

La produzione di EV4 è prevista per il 2025, con la berlina assemblata nello stabilimento di Gwangmyeong in Corea del Sud e la hatchback a Žilina, Slovacchia.

Fonte: Ufficio Stampa Kia

EV2: Il mini SUV che ridefinisce la mobilità urbana

Il Concept EV2 rappresenta la visione di Kia per un SUV elettrico compatto e accessibile, ideale per la mobilità urbana. Con una lunghezza di circa 4 metri, EV2 offre un design distintivo con fari verticali e un abitacolo sorprendentemente spazioso. Tra le caratteristiche innovative si trovano sedili anteriori scorrevoli, altoparlanti portatili e la possibilità di visualizzare messaggi sui finestrini.

La produzione di EV2 che da concept diventerà realtà, è previsto per il primo semestre del 2026 nello stabilimento di Žilina, con un prezzo di partenza stimato tra i 25.000 ei 30.000 euro .

Una gamma elettrica per tutti

Con l’introduzione di EV4 ed EV2, Kia amplia la sua gamma elettrica per soddisfare diverse esigenze: dalla berlina elegante e tecnologica al SUV compatto e versatile. Questi modelli incarnano la filosofia del marchio di rendere l’elettrificazione accessibile, senza compromettere stile e innovazione.