Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

“La nostra non è una vettura elettrica, la nostra è una Ferrari elettrica”. In questa frase, pronunciata da Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer del Cavallino Rampante, c’è una presa di posizione identitaria che accompagna il debutto di Ferrari Luce, il primo modello 100% elettrico della Casa di Maranello. Un’auto che arriva in un momento delicatissimo per il settore e per il Marchio stesso, chiamato a dimostrare che l’elettrico può convivere con il concetto di emozione pura, quello che da sempre accompagna il nome Ferrari.

L’eredità Ferrari

Come far continuare il sogno Ferrari attraverso l’elettrico? È una domanda che per anni ha accompagnato le riflessioni della dirigenza di Maranello. Il peso dell’eredità di Enzo Ferrari non è mai stato così presente come oggi: un Marchio che ha costruito la propria leggenda attorno al motore a combustione, al suono, alla meccanica viscerale, si trova ora davanti a una delle sfide più complesse della sua storia.

Eppure Ferrari ha sempre fatto della sfida e dell’innovazione il proprio motore interno. La Luce nasce proprio da questa tensione positiva: non come compromesso, ma come nuova interpretazione del concetto di sportività. Questo progetto nasce dalla volontà di mantenere un dialogo costante tra pilota e vettura, fatto di risposta immediata, precisione millimetrica e coinvolgimento emotivo. Non c’è la ricerca dell’effetto wow fine a sé stesso, ma la costruzione di una sensazione di controllo totale, quasi analogico, pur in un contesto tecnologico avanzatissimo.

Dall’emozione alla tecnologia

Il percorso concettuale che ha portato alla nascita di Ferrari Luce è stato, per certi versi, inverso rispetto a quello seguito da molti altri costruttori. A Maranello si è scelto di partire dall’emozione, e solo in un secondo momento di costruire la tecnologia necessaria per renderla possibile.

È un metodo che non è nuovo nella storia Ferrari. Alla fine degli anni Settanta, quando il turbo iniziava a farsi strada, allora Enzo Ferrari scelse di sperimentare la nuova tecnologia partendo dalle sensazioni in pista, per poi tradurle in soluzioni tecniche vincenti. Con Luce il principio è lo stesso: prima il emozione di guida, poi tutto il resto.

Disegnare la tecnologia

A dare forma concreta a questa visione è stato un lavoro di design che guarda più all’esperienza che all’estetica fine a sé stessa. Tra i riferimenti più interessanti c’è senza dubbio Apple, e non è un caso che la mano dietro agli interni di Ferrari Luce sia quella di Jony Ive.

Il punto di partenza è stato l’interazione tra pilota e vettura. L’abitacolo rifiuta l’idea, ormai diffusa, di un’esperienza dominata da grandi touchscreen. Qui la tecnologia si fonde con la materia e si lascia scoprire solo quando serve. Le superfici sono pulite, i comandi fisici tornano protagonisti, con leve, maniglie e pulsanti che restituiscono una sensazione tattile intensa.

Alluminio ricavato dal pieno, pellami di altissima qualità e richiami al mondo aeronautico creano un ambiente che sembra fuori dal tempo, ma allo stesso tempo profondamente moderno. È un abitacolo che non distrae, ma accompagna la guida, rafforzando quella connessione emotiva che Ferrari considera imprescindibile.

Ferrari Luce, almeno da queste prime immagini, vuole dimostrare che anche nell’era dell’elettrificazione, il Cavallino Rampante sa ancora parlare al cuore di chi guida. E forse è proprio da qui che passa la sua rivoluzione più importante.