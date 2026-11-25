Al Salone di Parigi ha debuttato la compatta da 20.900 euro: trazione posteriore, cinque stelle Euro NCAP e fino a 345 chilometri di autonomia. La nuova proposta del marchio cinese punta su spazio, tecnologia e accessibilità per conquistare l'Europa.

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Le dimensioni sono quelle di un’utilitaria, ma le ambizioni vanno decisamente oltre. Geely ha scelto il Salone dell’Auto di Parigi 2026 per presentare al pubblico europeo E2, una compatta completamente elettrica che porta nel segmento B soluzioni tecniche e dotazioni generalmente associate a vetture di categoria superiore.

Un modello che ha già costruito il proprio successo in Cina e che ora arriva in Europa con un obiettivo preciso: rendere la mobilità elettrica più accessibile, senza chiedere troppe rinunce in termini di comfort, sicurezza e praticità. E2 è una delle protagoniste dello stand Geely, accanto ai SUV E5, Starray EM-i, Monjaro EM-i e al progetto fuoristradistico KO11. Ma è soprattutto la piccola elettrica a raccontare una parte importante della strategia europea del costruttore: entrare in un segmento dove prezzo, autonomia e versatilità quotidiana pesano più delle prestazioni assolute.

Dalla Cina all’Europa, con numeri importanti

Geely E2 arriva sul mercato in Italia con credenziali commerciali già consolidate. Secondo i dati comunicati dalla Casa, nel 2025 è stata l’automobile più venduta in Cina considerando tutti i marchi e segmenti, oltre a conquistare il primato mondiale nei segmenti A e B. A settembre 2026 le vendite globali avevano superato le 950 mila unità. Numeri che spiegano perché Geely abbia scelto proprio questo modello per rafforzare la propria presenza europea. E2 nasce sulla piattaforma GEA, sviluppata per i veicoli a nuova energia, e porta anche una firma italiana: il progetto stilistico è stato realizzato dai centri design del gruppo in Cina e in Italia, mentre lo sviluppo tecnologico ha coinvolto Geely Technology Europe.

Compatta fuori, sorprendentemente spaziosa dentro

Lunga 4,13 metri, la E2 mantiene proporzioni adatte al traffico urbano, ma sfrutta l’architettura elettrica per ricavare un abitacolo capace di ospitare cinque persone e numerose soluzioni portaoggetti. Il bagagliaio posteriore offre 375 litri, che diventano 1.320 abbattendo gli schienali posteriori.

A questi si aggiunge un vano anteriore da 70 litri, utile per sistemare i cavi di ricarica, mentre nell’abitacolo sono distribuiti 36 spazi portaoggetti, compreso un contenitore da 28 litri sotto la seduta posteriore. È una scelta progettuale che privilegia la funzionalità e dimostra come anche un’automobile compatta possa rispondere alle esigenze di una famiglia, senza necessariamente crescere nelle dimensioni esterne.

Trazione posteriore, una scelta tecnica controcorrente

Uno degli aspetti più interessanti della Geely E2 si trova sotto la carrozzeria. A differenza di molte utilitarie, la nuova elettrica adotta la trazione posteriore su tutte le versioni, abbinata a sospensioni posteriori indipendenti multilink. Una configurazione pensata per favorire equilibrio dinamico, stabilità e comfort, con particolare attenzione alla risposta della vettura in curva e sulle irregolarità dell’asfalto. Il diametro di sterzata di 9,9 metri promette inoltre una buona agilità nelle manovre cittadine. Geely dichiara anche uno spazio di arresto di 36,8 metri da 100 km/h, un dato che contribuisce a delineare il lavoro svolto sulla dinamica del veicolo.

Due batterie e fino a 345 chilometri di autonomia

La gamma italiana si articola su tre allestimenti, Pro, Max e Ultra. La versione d’ingresso utilizza una batteria da 35,35 kWh e un motore elettrico da 60 kW, equivalenti a 82 CV, con un’autonomia dichiarata di 252 chilometri nel ciclo WLTP. Le varianti Max e Ultra adottano invece una batteria da 47,14 kWh e un propulsore da 85 kW, pari a 116 CV, raggiungendo fino a 345 chilometri WLTP.

Per quanto riguarda la ricarica rapida in corrente continua, la potenza massima è di 60 kW per la Pro e di 80 kW per le altre versioni. Il passaggio dal 30 all’80% della capacità della batteria richiede circa 25 minuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore, in funzione delle condizioni di ricarica.

Tecnologia digitale e sicurezza da segmento superiore

L’abitacolo introduce il sistema intelligente Flyme Auto, che riunisce navigazione, intrattenimento, climatizzazione e gestione delle principali funzioni del veicolo. L’interfaccia supporta 14 lingue, comandi vocali e aggiornamenti software da remoto, permettendo di aggiornare le funzionalità digitali nel corso della vita dell’automobile.

Sulla versione Ultra trova posto anche il sistema di telecamere a 540 gradi, capace di mostrare non soltanto ciò che circonda la vettura, ma anche una rappresentazione dell’area sottostante. Una funzione particolarmente utile nei parcheggi e nelle manovre in spazi ristretti.

La sicurezza costituisce un altro punto centrale del progetto. La E2 ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP secondo il protocollo 2026, mentre tutte le versioni prevedono sette airbag. Un risultato significativo per un’automobile che punta a contenere il prezzo d’acquisto senza rinunciare alla protezione degli occupanti.

Prezzi da 20.900 euro: la sfida dell’elettrico accessibile

Il listino italiano parte da 20.900 euro per la E2 Pro, sale a 22.900 euro per la Max e raggiunge 24.900 euro per la Ultra. Tre proposte che permettono di scegliere tra un’autonomia pensata prevalentemente per gli spostamenti quotidiani e una maggiore versatilità anche fuori città. Per Geely, E2 rappresenta quindi molto più di un nuovo modello. È uno strumento per allargare la presenza del marchio in Europa, dove il costruttore dichiara una rete di oltre 450 punti vendita distribuiti in 27 Paesi.

Il Salone di Parigi diventa così il palcoscenico di una strategia che guarda a una mobilità elettrica meno esclusiva e più vicina alle necessità concrete degli automobilisti. E2 si presenta con equilibrio tra prezzo, tecnologia, spazio e autonomia. Ed è proprio su questo terreno che si deciderà una parte importante del futuro delle piccole elettriche in Europa.