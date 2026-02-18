Genesis debutta in Italia con tre modelli elettrici e la sua tecnologia raffinata

Genesis debutta in Italia con tre modelli elettrici e una nuova visione di lusso: eleganza, silenzio, design coreano e tecnologia raffinata.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

C’è un nuovo nome nel panorama premium italiano e non è arrivato per fare volume, ma per cambiare tono. Genesis debutta ufficialmente nel nostro Paese con una promessa chiara: proporre un’idea di lusso diversa, più umana, misurata e profondamente ispirata alla cultura coreana.

Alla base di questo approccio c’è il concetto di Son-nim, l’ospite d’onore. Ogni cliente non è un numero, ma una persona da accogliere con rispetto e attenzione. L’esperienza conta quanto il prodotto: dallo showroom al post-vendita tutto è pensato per creare una relazione, prima ancora che una vendita.

In Italia il brand parte con due showroom, a Padova e Roma, e una rete selezionata, scegliendo una crescita graduale e orientata alla qualità piuttosto che alla quantità.

Disruption, Refined: un nuovo modo di intendere il lusso

Il manifesto di Genesis si riassume in due parole: Disruption, Refined. “Disruption” significa rompere le abitudini del segmento premium, mentre “Refined” è il modo in cui questo avviene: con equilibrio, eleganza e discrezione.

Il design segue la filosofia Athletic Elegance: linee pulite, proporzioni scolpite ma mai aggressive, tecnologia integrata senza ostentazione. L’auto deve apparire dinamica anche da ferma, essere sportiva senza eccessi ed elegante senza rumore.

All’interno domina il concetto di Beauty of White Space: lo spazio vuoto come respiro. Il lusso non è accumulo di stimoli, ma sottrazione. Superfici pulite, materiali curati e un’atmosfera che privilegia calma e benessere percettivo.

Tre modelli elettrici per il debutto italiano

Genesis arriva in Italia con una gamma interamente elettrica composta da tre modelli, ciascuno con una personalità distinta.

GV60 è il C-SUV compatto e più dinamico della gamma: design forte, soluzioni originali come la Crystal Sphere rotante e ricarica ultra-rapida grazie alla tecnologia a 800 Volt. È l’interpretazione più audace e urbana del DNA Genesis.

GV70 rappresenta l'equilibrio tra prestazioni e comfort. Con trazione integrale, potenza elevata e sistemi intelligenti per la gestione della guida, offre un'esperienza fluida e silenziosa senza rinunciare al piacere dinamico.

G80 è la berlina che esprime al massimo la visione del brand: oltre cinque metri di lunghezza, grande autonomia e un abitacolo concepito come ambiente di benessere. Qui il lusso è continuità, silenzio e tempo protetto.

Un nuovo racconto premium per l’Italia

Genesis non entra in punta di piedi, ma con una voce diversa: è già presente nel mondo del golf e guarda al motorsport internazionale con Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship 2026. Un segnale chiaro che eleganza e performance possono convivere.

L’Italia è un mercato esigente, con un forte senso del design e delle proporzioni. Forse proprio per questo Genesis sceglie di arrivare con discrezione, proponendo un lusso che non si impone ma si offre. In un panorama dominato da marchi storici, la sua ambizione non è solo farsi notare, ma farsi ricordare.