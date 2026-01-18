Golf, mobilità e futuro: FIG e Kia ridisegnano le regole del gioco

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è uno sport che più di altri parla di misura, concentrazione e rispetto. E oggi parla anche di inclusione. Il golf italiano accelera sul futuro e lo fa con un’alleanza che unisce visione, valori e mobilità sostenibile: quella tra la Federazione Italiana Golf e Kia Italia.

Al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, alle porte di Milano, il golf ha messo sul tavolo qualcosa di più di una semplice stagione sportiva. Qui è stato presentato il Programma del Settore Paralimpico FIG per il 2026 e ufficializzata la collaborazione triennale con Kia Italia, che diventa Official Automotive Partner del settore. Tradotto: meno barriere, più opportunità, e una visione chiara che guarda lontano.

Perché il golf, sport dalla tradizione antica e dal ritmo gentile, sta vivendo una piccola (grande) rivoluzione. Una rivoluzione fatta di accessibilità, tecnologia e storie di vita che si intrecciano con quelle dello sport. Non slogan, ma strategia.

Una visione che parte dalle persone

La FIG ha tracciato una rotta precisa per il 2026, muovendosi su più binari che convergono tutti verso lo stesso obiettivo: rendere il golf davvero aperto a tutti. Da un lato nasce un Programma Élite dedicato agli atleti under 35, anche provenienti da altre discipline, per formare campioni capaci di ispirare. Dall’altro si rafforza il legame con INAIL e Comitato Italiano Paralimpico, portando la tecnologia al servizio dello sport e offrendo una nuova prospettiva a chi ha vissuto un infortunio.

C’è poi il tema, fondamentale, della formazione: i tecnici saranno preparati attraverso la Scuola Nazionale FIG, perché l’inclusione non è improvvisazione ma competenza. E per affrontare il nodo delle barriere architettoniche entra in gioco World4All, start-up impegnata nella mappatura dell’accessibilità nei circoli. Un lavoro silenzioso, ma decisivo.

L’obiettivo finale? Allinearsi agli standard internazionali e accompagnare il percorso che potrebbe portare il golf paralimpico alle Paralimpiadi a partire dai Giochi del 2036. Ambizioso, sì. Ma il golf insegna che i colpi migliori sono quelli pensati con calma.

Mobilità che abilita, non che limita

In questo scenario si inserisce Kia Italia, partner ideale per un progetto che parla di movimento, non solo sportivo. Il marchio coreano supporterà la mobilità degli atleti paralimpici durante raduni ed eventi chiave come l’Open d’Italia ProAbili e i Campionati Europei a Squadre per Golfisti con Disabilità.

Protagonista su strada sarà il Kia PV5, van 100% elettrico progettato per adattarsi a ogni esigenza di mobilità. Non un semplice mezzo, ma uno strumento concreto per rendere possibile la partecipazione, gli spostamenti, la quotidianità sportiva. Perché l’inclusione, prima di essere raccontata, deve funzionare.

Tradizione sportiva, futuro condiviso

Le parole dei protagonisti chiariscono il senso profondo di questa alleanza. Per la FIG, come ha sottolineato il presidente Cristiano Cerchiai, il rafforzamento del Settore Paralimpico è un pilastro del progetto di crescita del golf italiano. Un progetto che nel 2026 vedrà convivere grandi eventi – dall’Open d’Italia al ritorno del Ladies Italian Open – e nuove iniziative come “GOLFPOP”, pensato per avvicinare al green nuovi giocatori e, soprattutto, sportivi con disabilità.

Dal lato Kia, l’impegno va oltre la sponsorship. È una dichiarazione di intenti. Inclusione, sostenibilità e attenzione alle persone diventano azioni concrete, con la mobilità elettrica come responsabilità verso il presente e le generazioni future.

Il golf che non esclude

In un’epoca in cui tutti parlano di futuro, il golf sceglie una strada elegante e coerente con la sua storia: fare le cose per bene, con metodo e visione. Senza strappi, ma senza restare fermi. E se è vero che sul green ogni colpo conta, fuori dal campo contano ancora di più le scelte.

FIG e Kia Italia dimostrano che tradizione e innovazione non sono in conflitto. Possono camminare – anzi, viaggiare – insieme.