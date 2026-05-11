Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

.C’è un momento in cui anche i SUV elettrici smettono di voler soltanto apparire “green” e iniziano finalmente a divertirsi. È esattamente il terreno scelto da Opel con la nuova Grandland Electric AWD, la prima Opel completamente elettrica a trazione integrale. Un modello che segue la filosofia dell’elettrificazione, con carattere, dinamismo e quella concretezza tedesca che da sempre accompagna il marchio del Blitz.

La nuova arrivata della famiglia Grandland è una Opel che vuole osare di più. Più potenza, più design, più efficienza. E soprattutto più libertà. Un nuovo modo di raccontare la mobilità elettrica con i vantaggi della silenziosità quando serve, la sportività quando lo si desidera, la sicurezza in ogni condizione.

Design scolpito dall’aerodinamica

A colpo d’occhio, nuova Grandland Electric AWD mantiene il family feeling della gamma, ma aggiunge dettagli che la rendono immediatamente più muscolosa e sofisticata. Il frontale Vizor 3D illuminato, ormai firma stilistica Opel, dialoga con il logo Blitz luminoso e con i fari Intelli-Lux HD, autentico gioiello tecnologico con oltre 50.000 elementi singoli. Numeri che fanno quasi pensare più a un dispositivo hi-tech che a un semplice sistema di illuminazione.

Dietro, la scritta “OPEL” illuminata sostituisce le tradizionali cromature, in linea con la filosofia “Greenovation” del marchio. Un approccio che elimina il superfluo senza perdere eleganza. E poi ci sono i dettagli che fanno davvero la differenza: inserti aerodinamici specifici, paraurti ridisegnati e cerchi bicolore da 20 pollici che regalano al SUV un’immagine più sportiva e moderna.

Non è solo una questione estetica. Tutto è stato progettato per migliorare l’efficienza aerodinamica. Il risultato? Un coefficiente di resistenza di appena 0,278, il migliore dell’intera gamma Grandland. In pratica, meno attrito significa più autonomia e consumi ottimizzati. Una piccola lezione di stile applicata all’ingegneria.

325 CV e un’accelerazione che sorprende

Chi pensa ancora che un SUV elettrico debba essere per forza pacato e “educato” probabilmente non ha ancora incontrato questa Opel. Grandland Electric AWD abbina infatti un motore anteriore da 213 CV a uno posteriore da 112 CV per una potenza complessiva di 325 CV e 509 Nm di coppia.

Numeri importanti che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in appena 6,1 secondi. Tempi da sportiva compatta più che da SUV familiare. Eppure il bello è che tutta questa energia arriva in modo fluido, immediato e incredibilmente controllabile.

Il sistema propone quattro modalità di guida pensate per adattarsi a ogni situazione. La modalità Normal privilegia l’efficienza quotidiana, mentre la 4WD sfrutta costantemente entrambi i motori per garantire la massima aderenza su superfici difficili. In Sport il carattere cambia completamente: la distribuzione della coppia diventa più dinamica, lo sterzo si irrigidisce e l’acceleratore risponde con maggiore prontezza. Infine Eco, perfetta per spremere fino all’ultimo chilometro di autonomia.

È una filosofia molto Opel: tecnologia sì, ma sempre al servizio della semplicità d’uso. Nessun effetto speciale fine a sé stesso, ma una guida intuitiva, concreta e immediata.

Comfort tedesco, ma con anima sportiva

Uno degli aspetti più interessanti di Grandland Electric AWD è il lavoro fatto sull’assetto. Opel ha infatti introdotto ammortizzatori con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza, capaci di adattare automaticamente la risposta della sospensione in base al tipo di strada e allo stile di guida. Tradotto nella vita reale? Sui ciottoli cittadini o sui tombini l’auto resta morbida e confortevole. Quando invece arriva una strada ricca di curve, il SUV cambia atteggiamento e diventa più preciso, diretto e stabile.

Fino a 501 chilometri di autonomia

La batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh netti consente a Grandland Electric AWD di percorrere fino a 501 km nel ciclo WLTP. Un dato che la rende perfettamente adatta sia all’utilizzo quotidiano sia ai viaggi più lunghi. Anche la ricarica è stata pensata per semplificare la vita: bastano meno di 30 minuti per passare dal 20 all’80% utilizzando una colonnina rapida in corrente continua. Il tempo di un caffè, una telefonata o di una pausa in autostrada fatta come una volta, quando ci si fermava più per respirare il viaggio che per necessità.

Spazio, traino e vita vera

Dietro il look sofisticato e le prestazioni brillanti resta comunque un SUV pensato per le famiglie e per chi vive l’auto in modo concreto. Il bagagliaio offre almeno 485 litri, che diventano fino a 1.580 abbattendo i sedili posteriori. E poi c’è un dettaglio che racconta bene la filosofia del progetto: la capacità di traino fino a 1.350 kg. Barca, moto d’acqua, biciclette o attrezzature sportive: questa Opel vuole accompagnare chi ama muoversi davvero, non soltanto apparire. Anche la sicurezza è stata curata nei minimi dettagli, con il sistema anti-oscillazione del rimorchio che interviene automaticamente per mantenere stabilità e controllo durante il traino.

L’elettrica Opel che cambia le regole

Nuova Grandland Electric AWD rappresenta un passaggio importante per Opel. Perché racconta un’elettrificazione meno ideologica e molto più concreta. Un’auto capace di unire efficienza, comfort, spazio e piacere di guida senza rinunciare a un’identità forte