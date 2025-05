Hyundai e la rivoluzione elettrica… architettura a 800V… nuove regole nella mobilità

La tecnologia ultra-rapida che ridefinisce tempi, efficienza e comfort: Hyundai punta tutto sull’innovazione accessibile, a partire dalla gamma IONIQ. Quando si parla di auto elettriche, uno dei principali freni percepiti dagli utenti resta la ricarica: i tempi lunghi e l’ansia da autonomia scoraggiano ancora molti automobilisti. Hyundai ha deciso di affrontare questo limite con una soluzione tecnologica concreta e già disponibile sul mercato: l’architettura elettrica a 800 Volt.

Introdotta con lungimiranza nella gamma IONIQ, questa tecnologia consente di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 20 minuti, cambiando radicalmente l’esperienza d’uso dell’auto elettrica, soprattutto sulle lunghe distanze. La tecnologia, sviluppata internamente e resa disponibile in maniera accessibile, permette non solo di ridurre i tempi di sosta ma anche di migliorare l’efficienza termica e la stabilità complessiva del sistema. Un vantaggio reale per chi usa l’auto ogni giorno e desidera spostarsi con libertà e senza compromessi.

Performance, sicurezza e versatilità elettrica su misura

La base di questa evoluzione è la piattaforma modulare E-GMP (Electric-Global Modular Platform), un progetto Hyundai pensato per ottimizzare ogni aspetto della mobilità elettrica. Il pacco batterie è posizionato nel punto più basso del pianale, garantendo un baricentro ideale e migliorando tenuta e comfort. Il sistema multi-charging consente la ricarica sia a 400V che a 800V senza l’ausilio di convertitori esterni, grazie a un boost inverter integrato. La piattaforma E-GMP supporta inoltre la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), trasformando il veicolo in una vera e propria fonte di energia portatile, utile per alimentare dispositivi elettrici fino a 3,6 kW. Una soluzione perfetta per il campeggio, il lavoro sul campo o le emergenze domestiche.

Un aggiornamento che punta dritto all’eccellenza d’uso

IONIQ 5 è stato il primo modello 100% elettrico nato sulla piattaforma E-GMP e oggi, con il recente facelift, si presenta con contenuti ancora più convincenti. La nuova batteria da 84 kWh porta l’autonomia a 570 km (ciclo WLTP), mentre il tempo di ricarica dal 10% all’80% si riduce a soli 18 minuti. Oltre alla tecnica, Hyundai ha lavorato molto anche sull’ergonomia: la console centrale “Universal Island” è stata ripensata per una maggiore intuitività, con comandi fisici e un pad di ricarica wireless più accessibile. Il nuovo volante con luci pixel interattive, i comandi semplificati e una generale attenzione alla qualità percepita rendono l’esperienza a bordo ancora più appagante.

La berlina che guarda al futuro

Con un design che cattura lo sguardo e un Cx di soli 0,21 – tra i più bassi al mondo per un’auto di serie – la IONIQ 6 è il manifesto della nuova mobilità elettrica firmata Hyundai. L’architettura a 800V consente ricariche ultra-rapide e un’autonomia fino a 614 km (versione RWD con cerchi da 18”), con una dinamica di guida fluida e silenziosa. Disponibile con batterie da 53,3 o 77,4 kWh, la berlina sfrutta appieno i vantaggi della piattaforma E-GMP per offrire comfort, sicurezza e sostenibilità. Materiali riciclati, tecnologie Hyundai SmartSense e infotainment intuitivo completano un quadro che punta alla qualità della vita oltre la guida.

SUV a sette posti per viaggiare senza limiti

In arrivo in Italia dopo l’estate, IONIQ 9 è il SUV a sette posti che amplia la famiglia IONIQ e segna una nuova vetta per la mobilità elettrica Hyundai. Con un’autonomia fino a 620 km (WLTP) e ricarica ultra-rapida, unisce grande abitabilità a un design aerodinamico e materiali sostenibili. Al suo interno, un ambiente lounge accoglie i passeggeri con dotazioni tecnologiche all’avanguardia come l’assistente vocale AI di Hyundai, la connettività Bluelink® e il sistema V2L. IONIQ 9 interpreta perfettamente la filosofia “Progress for Humanity”, offrendo comfort, tecnologia e sostenibilità in un pacchetto che guarda alla mobilità del domani.

Ricerca, investimenti e una nuova piattaforma elettrica in arrivo

Hyundai non si ferma qui. Il costruttore coreano – oggi il terzo gruppo automobilistico al mondo – ha annunciato investimenti R&D per 36,3 miliardi di euro entro il 2033 e l’obiettivo di raggiungere 21 modelli EV entro il 2030, coprendo tutti i segmenti: dal mainstream al luxury (con Genesis), passando per le alte prestazioni. In arrivo anche la nuova Architettura Modulare Integrata (IMA), destinata a sostituire l’attuale E-GMP con maggiore efficienza energetica, flessibilità progettuale e integrazione con guida autonoma e connettività avanzata. Sarà la base per 13 nuovi modelli tra Hyundai, Kia e Genesis, confermando l’ambizione di diventare punto di riferimento globale nella mobilità elettrica.

Tecnologia che semplifica la vita e ridisegna la mobilità

Hyundai dimostra che l’innovazione riguarda tutti: l’architettura a 800 Volt, un tempo appannaggio di pochi marchi premium, è ora realtà concreta e disponibile su una gamma completa. IONIQ 5, IONIQ 6 e presto anche IONIQ 9 offrono non solo prestazioni e ricarica rapida, ma un’esperienza utente centrata sulle persone. In un settore che spesso promette, ma non sempre mantiene, Hyundai punta su tecnologia tangibile, accessibile e utile. Un “game changer” vero, non solo nei numeri ma nel modo di vivere l’auto elettrica, giorno dopo giorno.