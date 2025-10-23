Hyundai fa sognare Torino con INSTEROID e IONIQ 9

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Un concept fuori dagli schemi e un SUV che riscrive le regole: Hyundai porta al Salone Auto Torino 2025 una ventata di creatività, tecnologia e visione.

INSTEROID: il lato giocoso dell’innovazione

Svelata per la prima volta in Italia, INSTEROID è molto più di una concept car. È un’esplosione di fantasia che porta il linguaggio del gaming nel mondo automotive, trasformando il city-SUV elettrico INSTER in un’esperienza multisensoriale. Linee audaci, spoiler ad ala, dettagli in arancione acceso e un abitacolo completamente personalizzabile: ogni elemento invita a giocare, sperimentare e vivere l’auto come se fosse un avatar.

Dal “Build it, play it, break it, repeat” all’emozione pura

Il progetto nasce dal team di design europeo Hyundai con l’obiettivo di rompere gli schemi. Dentro, spiccano la Message Grid interattiva, l’impianto audio Beat House e una firma sonora unica, pensati per creare un legame emotivo tra auto e guidatore. Tutto è modulabile, tutto è in movimento: l’auto diventa uno spazio personale, vivo e irriverente.

IONIQ 9: la nuova ammiraglia elettrica

Accanto alla concept, Hyundai presenta IONIQ 9, il SUV 100% elettrico che porta la gamma ai vertici del segmento premium. Con oltre 600 km di autonomia WLTP, batteria da 110,3 kWh e architettura a 800V che permette ricariche dal 10 all’80% in soli 24 minuti, IONIQ 9 alza l’asticella dell’elettrificazione globale. Gli interni, disponibili in versione 6 o 7 posti, coniugano comfort, materiali raffinati e soluzioni tecnologiche di ultima generazione.

Eleganza scolpita e aerodinamica perfetta

Il design di IONIQ 9 segue la filosofia “Aerosthetic”: linee armoniose e un coefficiente aerodinamico di appena 0,259 CX, tra i migliori della categoria. Ogni dettaglio è pensato per unire efficienza, raffinatezza e praticità. Una vera ammiraglia a zero emissioni, che diventa manifesto della mobilità elettrica secondo Hyundai.

Hyundai al centro della scena torinese

Dal concept INSTEROID all’ammiraglia IONIQ 9, passando per i test drive di IONIQ 5 e INSTER Cross, Hyundai trasforma il cuore del centro storico di Torino in un laboratorio a cielo aperto. “Vogliamo parlare alle nuove generazioni con un linguaggio fatto di creatività e innovazione”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.

Un messaggio chiaro: per Hyundai, il futuro non è solo mobilità sostenibile, ma anche emozione, gioco e immaginazione.