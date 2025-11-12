Hyundai IONIQ 9: il futuro in formato famiglia con l’intelligenza a bordo

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Con IONIQ 9, Hyundai segna un nuovo traguardo nella mobilità intelligente. L’intelligenza artificiale entra davvero nell’abitacolo, trasformando la guida in un’esperienza conversazionale, predittiva e sorprendentemente umana.

L’intelligenza che ascolta, comprende e risponde

A bordo di nuova Hyundai IONIQ 9 debutta il Hyundai AI Assistant, un compagno digitale capace di comprendere linguaggio naturale e rispondere con coerenza e prontezza. Non serve più ricordare comandi specifici: basta un “Hey Hyundai” per chiedere un ristorante vicino, regolare il climatizzatore o pianificare il viaggio.

L’assistente, basato su intelligenza artificiale generativa, è disponibile in sei lingue – italiano compreso – e impara dai comportamenti dell’utente per offrire risposte sempre più pertinenti. È il cuore pulsante di un ecosistema che rende la tecnologia accessibile, discreta e quasi empatica.

Predittiva, sicura e confortevole

IONIQ 9 non si limita a rispondere: anticipa i bisogni del guidatore. La frenata rigenerativa intelligente regola automaticamente il recupero d’energia in base a limiti e topografia del percorso; la climatizzazione avanzata con pompa di calore ottimizza comfort e consumi anche in inverno.

Il Route Planner EV analizza stato della batteria, traffico e colonnine di ricarica per costruire la strategia più efficiente nei lunghi viaggi. E quando si arriva a destinazione, il Remote Smart Parking Assist 2 parcheggia da solo: basta un comando sul telecomando. È tecnologia che non solo semplifica, ma restituisce tempo e serenità.

Ufficio Stampa Hyundai

Partnership con NVIDIA: verso l’auto definita dal software

La mente digitale di IONIQ 9 nasce anche dalla collaborazione tra Hyundai Motor Group e NVIDIA, un’alleanza che spinge la casa coreana nell’era dei Software Defined Vehicles.

L’obiettivo è creare veicoli capaci di evolversi costantemente grazie a piattaforme AI e calcolo accelerato. Simulazioni digital twin, modelli virtuali e analisi predittive in tempo reale permetteranno di ottimizzare sicurezza, efficienza e comfort a ogni aggiornamento. È l’auto che migliora mentre la usi.

Tecnologia trasparente e rispetto della privacy

In un mondo dove l’intelligenza artificiale raccoglie dati a ogni istante, Hyundai sceglie la trasparenza. Tutte le informazioni vengono elaborate localmente e cancellate dopo 90 giorni, senza memorizzazioni permanenti. L’assistente può essere disattivato in qualunque momento e la sezione “I miei dati e la mia privacy” dell’app MyHyundai consente di gestire, visualizzare o eliminare tutto.

È un approccio etico e umano: l’innovazione resta al servizio della persona, non il contrario.

Una nuova frontiera del comfort intelligente

IONIQ 9 è molto più di un SUV elettrico di fascia alta: è un manifesto del comfort olistico, dove software, design e sostenibilità convivono in armonia. In un mondo sempre più connesso, Hyundai sceglie di unire progresso e fiducia, portando l’intelligenza artificiale a bordo con una naturalezza che sa di futuro — ma anche di equilibrio, quello che da sempre distingue le grandi rivoluzioni silenziose.