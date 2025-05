Katharina Sachs: la designer che ha reinventato Volvo con la EX30

In un mondo automobilistico sempre più orientato verso l’elettrificazione e la sostenibilità, Katharina Sachs emerge come una delle figure più influenti nel design contemporaneo. Come Senior Exterior Designer di Volvo Cars, ha guidato la creazione della EX30, il SUV compatto completamente elettrico che ha ridefinito gli standard del marchio svedese.

Un’infanzia tra carta, chiodi e sogni: la nascita di una designer

“Per me la passione per il design è maturata durante l’infanzia, grazie ai miei genitori. Ero sempre fuori con mio padre a costruire e creare, da un gioco a una casa sull’albero, disegnavo ininterrottamente. Sapevo di voler essere una creatrice.”Katharina Sachs racconta con entusiasmo le sue origini creative. Una passione per il creare, prima ancora che per l’automobile, che si è poi concretizzata quando ha incontrato un giovane studente di Transportation Design allo IED di Torino.

L’Accademia di Savigliano: fondamenta solide per un talento

“Mi disse: ‘Se vuoi costruire basi solide per studiare car design devi andare a Torino’. Poi ha sentito parlare della scuola di Savigliano, dove si può imparare il modellismo tecnico industriale. Sembra perfetto, voglio andare lì a imparare”.

Così Katharina si iscrive all’AgenForm CEMI, in Piemonte. Un luogo dove la manualità e la progettazione si incontrano, formando i designer del futuro. “Per me rappresentava il pacchetto ideale, perché insegnava davvero tutto, come trasformare un’idea in realtà.”

Da Italdesign a Pforzheim: il trampolino verso Volvo

Dopo l’accademia, Katharina entra a Italdesign Giugiaro come modellista clay, utilizzando l’argilla per i propri modelli. Inizia con uno stage, ma il talento è evidente: le viene subito offerto un ruolo nei team interni. “Ho ricevuto molto supporto, e intanto preparavo il mio portfolio per entrare all’Università di Pforzheim.”

Conseguito il titolo, la carriera internazionale prende forma. Londra, poi Svezia. Il design italiano resta però nel cuore. “Venire in Svezia dall’Italia ha significato portare con me tanta passione, quella che in Italia si sente fortemente: per creare, per essere creativi.”

Minimalismo scandinavo e passione latina: la ricetta EX30

“Amo il design pulito e minimalista, ma unito a un tocco più emozionale diventa davvero un pacchetto completo e vincente.”

EX30 nasce da una competizione interna tra 10-13 designer. “Ognuno proponeva la propria visione dell’auto. Dopo sei mesi, da dieci si passava a tre, poi due, fino a scegliere l’unico progetto da sviluppare.”

Katharina è la mente dietro la versione finale. Un SUV compatto ma deciso, con proporzioni robuste, finiture sostenibili e una forte personalità. “Ogni linea ha una funzione. Ogni volume racconta una storia.”

I tre dettagli che ama di più della EX30

“Il frontale: è stato il più difficile da sviluppare. Doveva rispettare vincoli di sicurezza, integrare sensori, ma anche esprimere forza. Ogni linea è funzionale e pensata.”

“La postura generale dell’auto: compatta ma potente, non timida. Ha la forza di una grande Volvo ma in un corpo urbano.”

“La modellazione dei volumi: volevamo che trasmettesse solidità. Anche solo guardandola, devi sentirti al sicuro.”

EX30 Cross Country: l’avventura in formato compatto

Per chi cerca versatilità, la Sachs ha firmato anche EX30 Cross Country. Assetto rialzato, pneumatici robusti, dettagli da fuoristrada. L’anima scandinava si tinge di spirito outdoor.

Una nuova generazione di leadership femminile

Nel settore automotive, spesso dominato da uomini, Katharina Sachs rappresenta un esempio di innovazione e talento. Con determinazione e visione, ha portato Volvo a un nuovo livello, segnando un punto di svolta per la mobilità elettrica compatta.

Katharina Sachs non è solo la designer della EX30. È il volto Volvo di un nuovo modo di pensare l’automobile: più emozionale, più responsabile, decisamente più umano.