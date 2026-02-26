Kia, 30 anni in Italia: la maturità di chi ha saputo cambiare pelle

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Trent’anni sono un tempo lungo, soprattutto nell’automotive. Abbastanza per passare da outsider a protagonista. In Italia, Kia celebra tre decenni di presenza con la consapevolezza di chi ha costruito, passo dopo passo, un’identità solida. E oggi lo fa con due modelli che parlano il linguaggio del futuro: la nuova EV5 e l’innovativa PV5.

C’è stato un tempo in cui il nome Kia si pronunciava con curiosità. Era la metà degli anni Novanta e il mercato italiano guardava alla Corea con interesse ma anche con un pizzico di scetticismo. Poi sono arrivati i modelli giusti, le garanzie lunghe quando nessuno osava farlo, un design sempre più europeo e una rete che ha saputo radicarsi sul territorio.

Oggi Kia non è più la “nuova arrivata”. È un brand che ha costruito fiducia con metodo quasi artigianale: affidabilità, concretezza, evoluzione costante. Un percorso che ha trovato la sua consacrazione anche in Europa, dove la casa coreana ha saputo conquistare premi e riconoscimenti importanti, come dimostra il successo della EV6. Ma il trentesimo compleanno in Italia non è una celebrazione nostalgica. È piuttosto un punto di slancio. E lo dimostrano due modelli simbolo: EV5 e PV5.

Kia EV5: il SUV elettrico pensato per l’Europa

EV5 entra nel cuore del segmento C-SUV elettrico con una personalità precisa. Linee squadrate, presenza solida su strada, firma luminosa “Star Map” e un family feeling che richiama la sorella maggiore EV9. È un SUV che non cerca effetti speciali, ma equilibrio: robusto e raffinato insieme, fedele alla filosofia stilistica “Opposites United”. Le proporzioni sono quelle giuste per l’Europa: 4,61 metri di lunghezza, passo di 2,75 metri, abitacolo arioso e un bagagliaio che arriva fino a 1.650 litri abbattendo i sedili posteriori. Tradotto: perfetta per la città, credibile per il weekend lungo.

Autonomia, comfort e tecnologia senza ansia

Con una batteria da 81,4 kWh, EV5 promette fino a 530 km di autonomia WLTP e ricarica dal 10 all’80% in circa 30 minuti. Numeri che parlano la lingua della concretezza, non della teoria.

All’interno, l’atmosfera è quella di un salotto contemporaneo: sedili con funzione massaggio per il guidatore, materiali riciclati, climatizzazione tri-zona. Il sistema ccNC con doppio display da 12,3 pollici e aggiornamenti OTA rende l’esperienza digitale fluida e sempre aggiornata. E poi c’è la tecnologia che conta davvero: ADAS evoluti, Highway Driving Assist 2, parcheggio da remoto (RSPA 2.0), Digital Key 2.0. EV5 non è solo elettrica. È intelligente.

Kia PV5: il lavoro diventa elettrico e modulare

Se EV5 parla alla famiglia europea, PV5 parla alle imprese. È il primo modello della strategia PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia: un veicolo commerciale leggero 100% elettrico progettato da zero su piattaforma E-GMP.S. Non un adattamento elettrico di un mezzo termico, ma un progetto nativo BEV. E si sente. La versione Cargo offre fino a 4,4 m³ di volume di carico, con soglia a soli 419 mm da terra e raggio di sterzata di 5,5 metri. Numeri che, per chi lavora nei centri storici italiani, valgono oro.

Modularità e connettività: il business tool definitivo

PV5 nasce come “spazio di lavoro mobile”. Architettura modulare “building block”, versioni Cargo, Passenger, Crew Van, fino a configurazioni speciali. Autonomia fino a 416 km, ricarica rapida DC a 150 kW (10-80% in 30 minuti). Ma il vero salto culturale è nella connettività: Kia PLEOS Fleet, Push Data API, Android Automotive OS. Il veicolo dialoga con la flotta, anticipa manutenzioni, ottimizza percorsi, integra dati aziendali. È il furgone che ragiona. E che fa risparmiare.

Trent’anni dopo, la stessa filosofia: concretezza

C’è un filo rosso che lega Kia degli esordi italiani a quella di oggi. Non è solo l’evoluzione tecnologica. È un approccio: ascoltare il cliente, offrire valore reale, non inseguire mode passeggere. EV5 rappresenta la maturità elettrica per il privato europeo. PV5 segna l’ingresso deciso nel mondo professionale con una visione nuova del veicolo commerciale. Due anime diverse, un’unica direzione: mobilità sostenibile, pragmatica, accessibile. Trent’anni fa Kia arrivava in Italia con la determinazione di chi doveva dimostrare tutto. Oggi festeggia con la serenità di chi ha già dimostrato molto — e con la voglia, nemmeno troppo nascosta, di alzare ancora l’asticella. Perché se il passato costruisce credibilità, è il futuro che costruisce leadership. E Kia, questo, sembra averlo capito da tempo.