Kia EV2: il piccolo SUV elettrico che pensa in grande

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Compatta nelle dimensioni, sorprendente nelle ambizioni. Nuova Kia EV2 rappresenta il tassello più accessibile della strategia elettrica del brand coreano in Europa, ma lo fa senza rinunciare a tecnologia, comfort e carattere. Un SUV di segmento B pensato per la vita reale, per la città e per i viaggi, per chi vuole entrare nel mondo elettrico senza compromessi.

Design compatto

EV2 porta nel segmento compatto un linguaggio stilistico che richiama i modelli elettrici più grandi della casa. Le proporzioni verticali e la firma luminosa Star-map Signature creano un legame diretto con la famiglia EV, conferendo alla vettura una presenza più importante di quanto le dimensioni suggeriscano. La linea di cintura alta e i passaruota pronunciati rafforzano l’idea di un SUV robusto e urbano allo stesso tempo. È la dimostrazione che il design non è una questione di centimetri ma di equilibrio, e Kia sembra aver trovato una formula capace di rendere desiderabile anche l’elettrico più compatto della gamma.

Autonomia concreta, mobilità quotidiana

EV2 offre due tagli di batteria: 42,2 kWh e 61,0 kWh, con un’autonomia che può arrivare fino a 453 km WLTP nella versione long range. Numeri che la rendono perfettamente compatibile con l’utilizzo quotidiano ma anche con spostamenti più lunghi, dimostrando come l’elettrico compatto sia ormai una scelta realistica per molti automobilisti europei.

La piattaforma a 400 Volt garantisce tempi di ricarica rapidi: circa 29-30 minuti per passare dal 10 all’80% in corrente continua. Per la prima volta su un modello Kia al lancio, è disponibile anche la ricarica in corrente alternata fino a 22 kW, una soluzione particolarmente pratica nelle infrastrutture urbane europee.

Tecnologia da segmento superiore

L’abitacolo di EV2 punta su una tecnologia intuitiva ma sofisticata. Il sistema ccNC integra tre display: quadro strumenti da 12,3 pollici, touchscreen centrale da 12,3 pollici e schermo dedicato al climatizzatore da 5,3 pollici.

Gli aggiornamenti software OTA e i servizi Kia Upgrades mantengono l’auto sempre aggiornata, mentre la connettività digitale diventa parte integrante dell’esperienza di guida. Un approccio che riflette l’evoluzione dell’automobile in dispositivo tecnologico quotidiano.

Non manca una dotazione completa di sistemi ADAS, tra cui Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control e Blind-spot View Monitor, normalmente associati a categorie superiori.

Spazio intelligente per la vita di tutti i giorni

Nonostante le dimensioni compatte, EV2 offre un’abitabilità sorprendente grazie ai sedili posteriori scorrevoli indipendenti e a una capacità di carico fino a 400 litri. Una configurazione pensata per adattarsi alla vita quotidiana: spesa, viaggi, lavoro, famiglia.

Lo sviluppo dell’handling è stato calibrato sulle strade europee, con particolare attenzione al comfort acustico e alla stabilità. I test invernali in Svezia hanno contribuito a perfezionare la modalità Snow e il controllo elettronico della stabilità, elementi che rendono la guida prevedibile e rassicurante anche su superfici a bassa aderenza.

Il suono del futuro secondo Kia

Kia introduce su EV2 una nuova identità sonora, Bold Motion Symphony, pensata per creare un’esperienza coerente tra design e movimento del veicolo. Anche il comfort acustico è stato oggetto di sviluppo specifico, con materiali isolanti e soluzioni tecniche dedicate alla riduzione di rumori e vibrazioni.

Un dettaglio che conferma come il piacere di guida non sia solo una questione di prestazioni, ma anche di percezioni sensoriali.

L’elettrico europeo che guarda lontano

Prodotta nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, EV2 rappresenta un tassello importante della strategia Kia per rendere l’elettrico sempre più accessibile. Un modello progettato, sviluppato e costruito in Europa per rispondere alle esigenze di un pubblico europeo. La filosofia è chiara: democratizzare l’elettrico senza rinunciare a design e innovazione