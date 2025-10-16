Kia EV4: la nuova eleganza elettrica

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Un debutto che segna un’epoca

Kia EV4 è più di un’auto: è il manifesto con cui il brand coreano inaugura la produzione di veicoli elettrici in Europa. Una berlina sofisticata e dinamica che, con la sua filosofia “Opposites United”, coniuga design futuristico, tecnologia d’avanguardia e un piacere di guida pensato apposta per le strade del nostro continente.

Nasce una nuova era

EV4 nasce nello stabilimento slovacco di Žilina, primo polo europeo Kia dedicato all’elettrico. Una scelta che non è solo industriale, ma anche culturale: avvicinare il cuore produttivo a un mercato in cui l’elettrificazione è ormai una sfida quotidiana. Qui, dove già prendono vita modelli come Sportage e XCeed, la catena di montaggio è diventata un laboratorio high-tech capace di gestire, fianco a fianco, tradizione e futuro.

Due anime, un solo stile

EV4 si presenta in due varianti: la berlina cinque porte e la più elegante Fastback quattro porte. La prima punta su agilità e impronta sportiva, con la firma luminosa Star Map e la grintosa EV Tiger Face; la seconda seduce con la sua silhouette filante e minimalista. Dentro, lo scenario è high-tech ma accogliente: interfaccia sospesa, volante asimmetrico, comandi fisici e touch con feedback tattile, luci ambientali personalizzabili. Un futuro che sa di comfort quotidiano.

Autonomia da leader

La versione long-range con batteria da 81,4 kWh promette fino a 625 km (633 km per la Fastback), con ricarica dal 10 all’80% in appena 31 minuti. Per chi cerca una scelta più accessibile c’è la versione standard da 58,3 kWh. In entrambi i casi, il motore anteriore da 150 kW assicura scatti da 0 a 100 km/h in poco più di 7 secondi e velocità massima di 170 km/h. Numeri da auto “vera”, non solo green.

Sicurezza e serenità al centro

ADAS di ultima generazione, protezioni strutturali rinforzate, assistenza alla guida avanzata: ogni dettaglio di EV4 è stato studiato per mettere la sicurezza al centro. Dal Forward Collision Avoidance Assist al Remote Smart Parking, la berlina elettrica Kia si prende cura di chi guida e di chi viaggia, con un approccio olistico che unisce comfort, protezione e controllo totale.

Tecnologia che evolve

EV4 dialoga con l’app Kia, trasformandosi in un’esperienza digitale continua: aggiornamenti OTA, intelligenza artificiale generativa, streaming a bordo (Netflix, Disney+, YouTube) e pianificazione smart delle ricariche. Grazie alla Digital Key 2.0 lo smartphone diventa la chiave, mentre la funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi esterni, rendendo la mobilità un ecosistema.

Gamma e prezzi italiani

In Italia la gamma parte da 37.950 € per la versione Air, fino ai 50.100 € della GT-Line Plus o della Fastback GT-Line Long Range. Una scelta chiara, con allestimenti pensati per rispondere a ogni stile di vita: dall’essenziale e accessibile fino al lusso hi-tech con impianto Harman Kardon e tetto panoramico in vetro.

L’elettrico che parla europeo

Dinamica, sicura, connessa e bella da guidare: EV4 è un’elettrica che non chiede compromessi. È la risposta Kia a chi vuole un’auto capace di accompagnare la vita di tutti i giorni, dalle strade urbane ai lunghi viaggi, con stile e concretezza. Una berlina che segna l’inizio di un nuovo capitolo, scritto in Europa e pensato per l’Europa.