La bellezza cinese si presenta alla design week vestita da Omoda 9

Nel cuore pulsante del Fuorisalone, dove l’arte del progetto incontra l’innovazione, OMODA & JAECOO ha scelto di presentare la sua OMODA 9 in anteprima nazionale. Il debutto italiano della nuova ammiraglia del gruppo Chery, una Super Hybrid dalle linee scolpite e dai contenuti tecnologici di alto livello, si è svolto in un contesto simbolico: la Milano Design Week, capitale mondiale della creatività applicata alla mobilità. Il concept “Golden Ratio Mobility” ha guidato l’esposizione immersiva, ispirata al principio della sezione aurea (0,618), con l’obiettivo di raccontare un nuovo equilibrio tra forma, funzione ed emozione.

Scultura in movimento: Design ispirato alla sezione aurea e aerodinamica da record per un SUV che rompe gli schemi

OMODA 9 si distingue a prima vista per un design audace, scolpito secondo proporzioni armoniche che richiamano la sezione aurea. Le superfici fluide ma tese, i volumi ben bilanciati e i dettagli futuristici creano un’estetica potente ma raffinata. L’attenzione all’efficienza è confermata dal Cx di appena 0,308: un risultato che non solo migliora l’autonomia, ma testimonia una cura aerodinamica che non sacrifica lo stile. L’impatto visivo è da show car, ma le scelte progettuali rispondono a criteri funzionali precisi.

Tecnologia, artigianalità e ambienti multisensoriali per un’esperienza di guida immersiva

Se all’esterno OMODA 9 colpisce per le sue forme, è nell’abitacolo che si compie la vera rivoluzione sensoriale. La plancia curva da 24,6 pollici abbraccia il guidatore in un ambiente dominato da minimalismo high-tech. Materiali curati, finiture di pregio e un uso intelligente della luce trasformano l’interno in un piccolo salotto mobile. Il sistema ISD (Intelligent Sound & Design) coordina illuminazione, suoni e grafica per creare scenari personalizzati. L’audio immersivo firmato SONY e l’illuminazione ambientale completano un’esperienza pensata per un pubblico sofisticato, che vive l’auto anche come estensione del proprio stile.

Sistema Super Hybrid con doppio motore elettrico e trazione integrale: prestazioni e autonomia al top

Sotto il cofano, la tecnologia parla chiaro. OMODA 9 è mossa da un sistema Super Hybrid composto da un 1.5 TGDI a ciclo Miller con rendimento termico superiore al 44,5%, due motori elettrici e una trasmissione DHT a tre rapporti. Il risultato, nella versione 4WD, è una potenza combinata di oltre 500 CV e un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4,9 secondi. Ma la forza di Omoda 9 non è solo nell’esuberanza prestazionale: l’autonomia complessiva supera i 1.300 km nel ciclo WLTC, grazie a una batteria da 34,46 kWh e a un serbatoio da 70 litri. Il consumo medio in modalità ibrida si attesta su appena 5,4 l/100 km.

Parte la strategia di espansione di OMODA & JAECOO sul mercato italiano

Il debutto di OMODA 9 non rappresenta solo l’arrivo di un nuovo modello, ma anche l’inizio ufficiale della strategia europea del brand. OMODA & JAECOO, divisione premium del gruppo Chery — primo esportatore automobilistico cinese con oltre 900.000 unità vendute all’estero — si prepara a sbarcare sul mercato italiano con una gamma completa. OMODA 9 sarà disponibile presso la rete ufficiale italiana a partire dalla fine di maggio 2025, seguita da altri modelli a combustione, ibridi ed elettrici. L’obiettivo è chiaro: conquistare una nicchia di mercato attenta al design, all’innovazione e alla sostenibilità.