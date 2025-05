La città in 3 metri: ecco Desner Y300, il mini EV che fa spazio al futuro

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni. La Desner Y300 è lunga appena 3 metri ma promette di cambiare il nostro modo di vivere la città. Con un look compatto e un cuore full electric, questo quadriciclo pesante di categoria L7e arriva dalla Cina con l’ambizione – legittima – di conquistare il cuore (e i parcheggi) degli italiani. Proposta a partire da 8.500 euro grazie agli incentivi statali e al contributo della casa, è disponibile in due configurazioni: 2 posti Cargo pensato per le aziende, e 4 posti Family, ideale per le famiglie metropolitane o per chi vuole viaggiare leggero… ma in compagnia.

Lo spirito è chiaro: semplicità, convenienza, prestazioni. Con un’autonomia di fino a 150 km, batteria da 13,9 kWh, e una ricarica completa in 6 ore da una normale presa di casa, la Y300 è il mezzo perfetto per chi ogni giorno sfida traffico, parcheggi impossibili e zone a traffico limitato. E sì, si guida già dai 16 anni con patente B1. Una vera city car democratica, insomma.

Design compatto, anima smart: anche l’occhio vuole la sua parte

A vederla per strada non passa inosservata. Colori pastello, forme squadrate ma gentili, gruppi ottici oversize che strizzano l’occhio al mondo Smart, e cerchi da 13 pollici (12 nella base) che la fanno sembrare uscita da un cartoon urbano. Dentro? Sorprendentemente spaziosa. Non è un salotto su ruote, ma quattro persone ci stanno, anche se chi siede dietro deve scendere a qualche compromesso. Ma per il tragitto casa-ufficio o scuola-gelateria, va più che bene.

Il bagagliaio, abbattendo i sedili posteriori, regala spazio, sempre in proporzione alle dimensioni. E per chi sceglie la versione Cargo a 2 posti, lo spazio si trasforma in praticità per professionisti, artigiani o corrieri urbani. In più, nella Family, trovano posto anche gli attacchi Isofix per i seggiolini. Piccola sì, ma con l’attenzione giusta.

Fonte: Ufficio Stampa Desner

Tecnologia alla portata di tutti

Non aspettatevi interni luxury, è pur sempre un quadriciclo… ma Desner non ha rinunciato all’essenziale da segmento superiore: strumentazione digitale, optional come il sistema infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e perfino il climatizzatore, di serie nella 4 posti e disponibile come optional nella 2. La sicurezza? Airbag passeggero, ABS e una struttura che non traballa nemmeno sui sanpietrini milanesi. Testata nel cuore del capoluogo lombardo, la Y300 ha dimostrato di cavarsela con agilità e sorprendente comfort, anche su pavé e strade dissestate.

La guida è come il gioco di un bambino fra tanti adulti: motore posteriore da 20 CV, sterzo leggero ma non “finto”, assetto sempre in sicurezza. Limite od opportunità? Il volante leggermente inclinato e i sedili un po’ ristretti, limitano la posizione per un adulto fatto… ma con una larghezza totale di 149 cm non si può chiedere di sedersi in poltrona. Ed in realtà l’effetto rialzato rende il conducente sempre attento e vigile.

Il futuro (accessibile) è servito

Nell’epoca in cui le citycar tradizionali stanno scomparendo, Desner Y300 arriva come una boccata d’aria fresca. Elettrica, compatta, economica, pensata per la mobilità urbana del futuro. Soprattutto, disponibile subito: la rete di assistenza Desner è in crescita, con tempi di consegna dei pezzi rapidi e un servizio di soccorso stradale elettrico incluso per 5 anni.

In un momento in cui le auto sembrano crescere sempre di più e le città diventano sempre più strette, la vera rivoluzione parla di quadriciclo… che ti porta dove serve, senza stress, senza rumore e con un tocco di stile.