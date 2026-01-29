La fabbrica del futuro è già qui…firmata Seat e Cupra

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Non è solo un’inaugurazione, ma un vero e proprio sguardo al futuro. A Martorell, casa storica di SEAT e CUPRA, si apre ufficialmente il nuovo impianto di assemblaggio batterie: un passaggio simbolico e concreto che segna l’ingresso definitivo della mobilità elettrica nella tradizione industriale spagnola.

C’è qualcosa di profondamente affascinante quando l’industria incontra la visione. È successo a Martorell, dove SEAT & CUPRA hanno inaugurato il nuovo Battery Assembly Plant, il cosiddetto Taller 20: 64.000 metri quadrati – nove campi da calcio, per capirci – destinati a diventare il cuore pulsante dell’elettrificazione del Gruppo Volkswagen nel Sud Europa.

A raccontarlo dal palco è stato Markus Haupt, con un discorso che ha avuto il sapore delle grandi svolte storiche. Niente toni trionfalistici, piuttosto la consapevolezza di aver raggiunto un punto di non ritorno. “Non è una celebrazione – ha spiegato – è molto di più”. Perché qui non si inaugura solo una fabbrica: si inaugura una nuova idea di futuro.

Tradizione industriale, ambizione elettrica

Martorell non nasce oggi. È uno dei pilastri dell’automotive europeo: 25% delle auto prodotte in Spagna, 85% destinate all’export, terzo impianto Volkswagen Group nell’Unione Europea. Dal 1993 a oggi, oltre 13 milioni di vetture sono uscite da queste linee, simbolo di una manifattura che ha sempre saputo evolversi senza perdere identità.

Eppure, quello che sta accadendo ora ha un sapore diverso. Con il progetto Future: Fast Forward, SEAT & CUPRA hanno investito 3 miliardi di euro per trasformare Martorell nella fabbrica del futuro: smart, connessa, sostenibile. Solo il nuovo impianto batterie vale 300 milioni di euro, costruito in poco più di due anni, con una capacità produttiva che parla chiaro: una batteria ogni 45 secondi.

Il progetto che cambia le regole

Il vero punto di svolta è il progetto del Coche Eléctrico Urbano, guidato proprio da SEAT e CUPRA per il Brand Group Core del Gruppo Volkswagen. Quattro modelli, tre marchi, un’unica visione: rendere l’auto elettrica finalmente accessibile. Tutti Made in Spain.

Si partirà nel 2026 con CUPRA Raval, atteso come una piccola rivoluzione urbana, seguito da Volkswagen ID. Polo. Altri modelli arriveranno da Volkswagen Navarra, in una collaborazione industriale che va ben oltre la parola “sinergia” – e che dimostra come, nei momenti difficili, il lavoro di squadra resti il vero motore del cambiamento.

Tecnologia, persone, cultura

Robot, realtà virtuale, big data, sistemi digitali avanzati: Martorell è già oggi un laboratorio d’innovazione. Ma la vera trasformazione passa dalle persone. Non a caso, SEAT & CUPRA hanno avviato il più grande piano di formazione della loro storia, con oltre 500.000 ore, dedicate non solo alle competenze tecniche, ma anche alla cultura aziendale e ai valori.

Perché l’elettrificazione non è solo una questione di batterie e piattaforme, ma di mentalità. Di un modo nuovo – e al tempo stesso profondamente industriale – di guardare al futuro senza rinnegare il passato.

Un progetto di Paese

Alla cerimonia erano presenti le massime istituzioni: dal Presidente della Generalitat Salvador Illa al Ministro dell’Industria Jordi Hereu, a testimoniare che questa fabbrica non è solo un progetto aziendale, ma un progetto di Paese. Un tassello fondamentale per mantenere competitiva l’industria europea e accompagnare una transizione elettrica che sia davvero giusta, sostenibile e inclusiva.

Alla fine, il gesto simbolico: quattro mani che premono un pulsante e danno ufficialmente vita al nuovo impianto. Ma il messaggio è chiaro: oggi non si sono aperte solo le porte di un’officina. Si sono aperti nuovi percorsi.

E, per una volta, tradizione e futuro hanno deciso di viaggiare nella stessa direzione.