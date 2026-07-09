Leapmotor B05, l’elettrica che riscopre il piacere di guidare: i prezzi

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Tra i vigneti del Rheingau, dove il Reno disegna curve perfette tra borghi e colline, Leapmotor ha scelto il palcoscenico ideale per raccontare la sua nuova sfida. Leapmotor B05 parte dalla base di una berlina elettrica di segmento C e si presenta come il modello con cui il marchio cinese, insieme a Stellantis, cambia linguaggio e mette al centro le emozioni. Sportiva quando serve, raffinata nella quotidianità e ricca di tecnologia, nasce per chi cerca un’elettrica capace di far battere il cuore, senza rinunciare alla praticità di ogni giorno.

L’elettrica che parla europeo

Non è un caso che il primo contatto internazionale con Leapmotor B05 sia avvenuto sulle strade tedesche. Il nuovo modello è stato infatti sviluppato pensando fin dall’inizio al pubblico europeo, con una messa a punto specifica che porta la firma anche del team globale chassis di Stellantis.

Il risultato è una berlina che interpreta la mobilità elettrica con un approccio diverso rispetto a molti concorrenti: meno fredda, più coinvolgente. Il motto scelto dal marchio, Sporty Elegance, Everyday Thrill, racconta perfettamente la filosofia della vettura, costruita attorno a tre pilastri fondamentali: piacere di guida, tecnologia intelligente e libertà di movimento.

Design scolpito, anima da coupé

La prima impressione è quella di un’auto dalle proporzioni importanti e dallo stile deciso. La silhouette richiama il mondo delle coupé, mentre la carreggiata ampia e la larghezza di 1,88 metri trasmettono immediatamente una sensazione di stabilità e presenza su strada.

Le porte senza cornice, le maniglie a scomparsa, la firma luminosa dal disegno affilato e i cerchi aerodinamici da 19 pollici contribuiscono a costruire un’identità moderna e personale. Anche l’aerodinamica è stata curata nei dettagli, con un coefficiente di resistenza di appena 0,26 che migliora efficienza e autonomia.

Dentro, invece, prevale un’atmosfera essenziale ma sofisticata. Materiali piacevoli al tatto, rivestimenti in eco-pelle certificati OEKO-TEX, tetto panoramico, sedili riscaldati e numerosi vani portaoggetti rendono l’abitacolo accogliente e funzionale, pensato per accompagnare ogni giornata.

La sportività che non ti aspetti

La vera sorpresa arriva però appena si parte. Leapmotor B05 sceglie una configurazione da autentica sportiva, con trazione posteriore, distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata 50:50 e sospensioni McPherson all’anteriore e multilink al posteriore.

Il motore elettrico sviluppa fino a 218 CV e 240 Nm di coppia, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi grazie anche alla funzione Launch Control.

Sulle strade del Rheingau B05 dimostra due personalità complementari: precisa e reattiva tra curve e saliscendi, rilassante e silenziosa quando il ritmo rallenta. Una doppia anima che rappresenta probabilmente il suo punto di forza più interessante.

Autonomia, ricarica e tecnologia senza compromessi

Sotto la carrozzeria debutta l’architettura Cell-to-Chassis, una soluzione che integra direttamente la batteria nella struttura del veicolo aumentando rigidità, sicurezza ed efficienza.

Due le versioni disponibili:

una batteria da 56,2 kWh con autonomia fino a 401 km WLTP

una da 67,1 kWh capace di raggiungere 482 km

Ma è soprattutto la velocità di ricarica a distinguere B05: fino a 168 kW in corrente continua, un valore ai vertici della categoria che permette di passare dal 30 all’80% della batteria in circa 17 minuti, rendendo più semplici anche i lunghi viaggi.

L’abitacolo è completamente digitale grazie al display centrale da 14,6 pollici affiancato da un quadro strumenti da 8,8 pollici. Apple CarPlay e Android Auto sono integrati nella nuova piattaforma software Leapmotor, mentre l’app dedicata consente di controllare da remoto climatizzazione, ricarica, stato del veicolo e persino l’accesso tramite chiave digitale.

Sicurezza e accessibilità per una nuova generazione

La sicurezza resta uno degli aspetti centrali del progetto. B05 integra 21 sistemi di assistenza alla guida supportati da 14 sensori e telecamere, sette airbag e una struttura ad alta resistenza con rigidità torsionale di 34.500 Nm/°, progettata per offrire protezione sia attiva sia passiva.

Il prezzo

Anche il prezzo racconta la volontà di rendere l’elettrico sempre più accessibile. Il listino italiano parte da 26.900 euro, ma con il contributo di lancio di 3.000 euro e il bonus di ulteriori 1.000 euro in caso di permuta o rottamazione, la versione Life con batteria da 56,2 kWh scende a 22.900 euro. Le varianti con batteria da 67,1 kWh vengono proposte rispettivamente a 25.400 euro e 26.900 euro per il ricco allestimento Design.

L’emozione come nuovo linguaggio dell’elettrico

Con la campagna internazionale “The Next Level”, Leapmotor vuole prendere le distanze dalla narrazione tradizionale dell’auto elettrica, spesso costruita esclusivamente attorno ai numeri dell’efficienza. B05 sceglie di raccontare una storia diversa: il piacere di mettersi al volante, il gusto del design, la fluidità della tecnologia e la soddisfazione di una guida che non diventa mai banale. È il modello che segna una nuova fase nella crescita internazionale del marchio insieme a Stellantis e, soprattutto, dimostra che anche la mobilità elettrica può avere carattere. Perché, in fondo, l’emozione non dovrebbe essere riservata soltanto alle occasioni speciali, ma accompagnare ogni viaggio, anche quello di tutti i giorni.