Leapmotor C10 REEV: il SUV elettrico con autonomia da record che conquista l’Europa

L’elettrico che non conosce limiti: C10 REEV convince per autonomia, tecnologia e prezzo

È sulle strade assolate che collegano Valencia a Barcellona, lungo un percorso di 500 km, che Leapmotor ha deciso di mostrare al mondo ciò di cui è capace il suo nuovo C10 Range-Extended EV (REEV). Un vero e proprio evento internazionale con l’obiettivo di provare in anteprima un veicolo destinato a ridefinire le regole del segmento SUV elettrico in Europa. Vediamo insieme il perché… Concepito per essere il ponte tra la mobilità elettrica pura e la praticità quotidiana richiesta da chi percorre lunghi tragitti, Leapmotor C10 REEV rappresenta la nuova frontiera della sostenibilità intelligente. Prezzo di partenza competitivo – 37.400 euro in Europa – e autonomia combinata di oltre 970 km: difficile chiedere di più. Con un’offerta lancio imperdibile.

Una tecnologia pensata per chi macina chilometri

Leapmotor C10 Range-Extended EV è un SUV di medie dimensioni che integra un motore elettrico da 158 kW (215 CV) con una batteria da 28,4 kWh e un motore termico a benzina da 1,5 litri che agisce esclusivamente come generatore. La formula è collaudata in Cina – dove i REEV sono ormai una certezza – ma relativamente nuova per il mercato europeo. Grazie a questa architettura, C10 garantisce 145 km di guida puramente elettrica secondo ciclo WLTP, più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani. Quando serve andare oltre, entra in gioco il range extender: un sistema intelligente che produce energia per ricaricare la batteria in movimento, senza mai azionare direttamente le ruote. Il risultato? Oltre 970 km di autonomia totale e un consumo dichiarato di soli 0,4 litri per 100 km.

REEV: la terza via tra BEV e PHEV

La soluzione REEV si colloca a metà strada tra un veicolo completamente elettrico (BEV) e un ibrido plug-in (PHEV), ma rispetto a entrambi presenta vantaggi evidenti:

Rispetto ai BEV : elimina l’ansia da autonomia, consente rifornimenti veloci e sfrutta la rete di distributori già esistente.

: elimina l’ansia da autonomia, consente rifornimenti veloci e sfrutta la rete di distributori già esistente. Rispetto ai PHEV : offre una vera esperienza EV, grazie alla maggiore capacità della batteria e alla guida 100% elettrica fino a esaurimento. Inoltre, la ricarica può avvenire in corrente continua (fino a 65 kW), rendendo il processo più veloce ed efficiente.

: offre una vera esperienza EV, grazie alla maggiore capacità della batteria e alla guida 100% elettrica fino a esaurimento. Inoltre, la ricarica può avvenire in corrente continua (fino a 65 kW), rendendo il processo più veloce ed efficiente. C10 REEV è la risposta concreta a chi cerca una mobilità a basse emissioni senza compromessi in termini di flessibilità.

Prestazioni brillanti, consumi da record

Oltre alla logica dell’autonomia estesa, C10 REEV ha dalla sua anche un’eccellente efficienza energetica. Il generatore termico impiega una soluzione a filo piatto a 8 strati che consente di raggiungere un rendimento del 96,5%, leader nel settore. L’accoppiamento diretto tra motore e generatore ha inoltre permesso di ridurre il peso complessivo del sistema, migliorando i consumi e ottimizzando la risposta del veicolo. Il consumo medio di carburante in modalità combinata si ferma a 0,4 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 si attestano su valori record: appena 10 g/km secondo il ciclo WLTP. Numeri che pongono Leapmotor C10 REEV tra le soluzioni più virtuose disponibili oggi sul mercato europeo.

Comfort e silenziosità: l’esperienza premium di C10

Non c’è solo efficienza nel progetto Leapmotor. C10 REEV si distingue anche per la cura dedicata all’esperienza di guida. I tecnici del marchio hanno lavorato per offrire un livello di comfort acustico e di assorbimento delle vibrazioni superiore alla media del segmento. Il motore termico, grazie alla sua particolare progettazione, risulta silenzioso e fluido. Il blocco motore ad alta rigidità e il sistema di smorzamento con pulegge contribuiscono a ridurre al minimo le vibrazioni, anche quando il generatore entra in funzione. La guida è quella tipica di un EV: silenziosa, reattiva, fluida. I 215 CV del motore elettrico garantiscono accelerazioni vivaci, mentre la coppia immediatamente disponibile regala un feeling coinvolgente sia in città che su strade extraurbane.

Tre modalità di ricarica, massima libertà d’uso

Uno dei punti di forza di Leapmotor C10 REEV è la versatilità. Gli utenti possono scegliere tra tre modalità di ricarica:

AC (corrente alternata) – Ideale per ricariche domestiche o notturne.

– Ideale per ricariche domestiche o notturne. DC (corrente continua) – Per ricariche rapide fino a 65 kW, che consentono di recuperare il 50% dell’autonomia elettrica in soli 18 minuti.

– Per ricariche rapide fino a 65 kW, che consentono di recuperare il 50% dell’autonomia elettrica in soli 18 minuti. Range Extender – Il motore a combustione interna da 1.5 litri entra in azione per ricaricare la batteria mentre si è in marcia, estendendo l’autonomia senza la necessità di fermarsi a una colonnina.

Questa flessibilità rende C10 REEV perfetto sia per l’uso urbano che per i viaggi a lungo raggio, risolvendo in un colpo solo due grandi ostacoli alla diffusione dell’elettrico: tempi di ricarica e infrastrutture ancora limitate.

Leapmotor punta in alto anche in Europa

Fondata nel 2015, Leapmotor è una delle case automobilistiche più dinamiche del panorama cinese. Solo nel 2024 ha venduto circa 300.000 vetture, con l’obiettivo di superare le 500.000 consegne nel 2025. Risultati che le hanno permesso di posizionarsi stabilmente tra le prime tre start-up NEV (New Energy Vehicle) della Cina. La joint venture Leapmotor International, nata nell’autunno del 2024 dalla collaborazione con Stellantis (51% Stellantis, 49% Leapmotor), segna l’inizio dell’espansione su scala globale. L’Europa è uno dei mercati chiave e il C10 REEV sarà il modello di punta per questa nuova fase.

Una nuova era per l’ibrido elettrico

In un momento in cui l’elettrificazione del parco auto europeo procede a velocità diverse da paese a paese, soluzioni come C10 REEV si rivelano cruciali. La possibilità di sfruttare al massimo i vantaggi dell’elettrico, senza rinunciare all’autonomia, rappresenta per molti utenti la scelta più razionale. Leapmotor C10 Range-Extended EV è già ordinabile in Europa al prezzo di 37.400 euro, con le prime consegne previste entro aprile. Un prezzo interessante per un SUV tecnologicamente avanzato, efficiente e adatto a ogni stile di vita. Offerta in fase di lancio a 33.900€… da non perdere!