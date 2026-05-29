L’elettrica compatta che trasforma l’acciaio in emozione: arriva Hyundai IONIQ 3

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Compatta fuori, sorprendentemente spaziosa dentro, tecnologica ma intuitiva: nuova IONIQ 3 porta la filosofia elettrica Hyundai in un territorio dove il design incontra la vita reale. Presentata alla Milano Design Week, la hatchback coreana introduce il linguaggio stilistico “Art of Steel” e una nuova idea di mobilità urbana evoluta, fatta di semplicità, efficienza e bellezza concreta.

Il design diventa materia viva

IONIQ 3 inaugura una nuova grammatica estetica per Hyundai: si chiama “Art of Steel”, la presa di posizione quasi filosofica del brand. L’acciaio, materiale simbolo dell’automobile tradizionale, diventa elemento narrativo e identitario, reinterpretato attraverso superfici pulite e proporzioni rigorose che restituiscono una sensazione di solidità contemporanea.

La silhouette Aero Hatch reinterpreta la classica berlina compatta a due volumi in chiave aerodinamica, con un frontale basso e una linea del tetto che scorre fluida fino al posteriore, integrando lo spoiler con naturalezza. Il risultato è un coefficiente aerodinamico di 0,263, valore ai vertici della categoria, che traduce la bellezza in efficienza concreta.

Anche la firma luminosa Parametric Pixel evolve, con dettagli che richiamano la lettera “H” in codice Morse, un piccolo omaggio al design intelligente che ama raccontare storie senza bisogno di parole.

Spazio domestico su quattro ruote

L’approccio progettuale Furnished Space ridefinisce l’abitacolo come un ambiente da vivere, non semplicemente da utilizzare. Il passo lungo e il pavimento piatto amplificano la percezione dello spazio, mentre materiali riciclati e tessuti ispirati al design italiano anni ’70 creano un’atmosfera sofisticata ma accogliente.

I sedili Relaxation con ventilazione e riscaldamento, l’impianto audio BOSE Premium e l’illuminazione ambientale LED costruiscono un’esperienza sensoriale raffinata, mentre il Megabox sotto il bagagliaio aggiunge una dimensione pratica che rende l’auto perfettamente coerente con le esigenze quotidiane europee.Il tutto regale una sensazione di relax, come se fossimo entrati in un piccolo loft urbano su ruote: funzionale, elegante, sorprendentemente versatile.

Tecnologia che semplifica la vita

IONIQ 3 è la prima Hyundai in Europa a integrare Pleos Connect, sistema di infotainment basato su Android Automotive OS, con display fino a 14,6 pollici pensato per un’interazione immediata e intuitiva.

La Digital Key 2 consente l’accesso senza chiavi tramite smartphone o wearable NFC, mentre il pianificatore di percorso EV e la funzione Plug & Charge trasformano la ricarica in un gesto naturale, quasi invisibile. La tecnologia Vehicle-to-Load permette inoltre di alimentare dispositivi esterni, confermando l’auto come hub energetico personale.

Sul fronte sicurezza, la suite Hyundai SmartSense integra sistemi avanzati come Highway Driving Assist 2 e Remote Smart Parking Assist, pensati per rendere la guida più rilassata e fluida anche negli ambienti urbani più complessi.

Autonomia concreta, spirito europeo

Basata sulla piattaforma E-GMP a 400 Volt, IONIQ 3 offre fino a 496 km di autonomia WLTP nella versione Long Range, con ricarica dal 10 all’80% in circa 29 minuti. Numeri che raccontano una mobilità elettrica finalmente compatibile con i ritmi quotidiani europei.

Due le opzioni di batteria – 42,2 kWh e 61 kWh – per adattarsi a diversi stili di vita, con potenza fino a 147 CV e una velocità massima di 170 km/h. Dimensioni compatte (4,15 metri di lunghezza) e abitabilità generosa dimostrano come la progettazione europea abbia guidato lo sviluppo del modello.

Prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, IONIQ 3 conferma la volontà del marchio di radicare la propria strategia elettrica nel mercato europeo.

L’elettrica che parla il linguaggio del design

Presentata durante la Milano Design Week, IONIQ 3 entra sempre più nel dialogo con architettura, arte e progetto, diventando parte di un ecosistema creativo più ampio. Hyundai sceglie di rendere tangibile questa esperienza attraverso materiali, proporzioni e dettagli presentati in una mostra itinerante. Un approccio quasi sartoriale che restituisce centralità all’esperienza umana, come suggerisce la visione del brand “Progress for Humanity”.