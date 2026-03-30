Lexus RZ: l’elettrico giapponese che cambia il modo di guidare

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Più potenza, più efficienza e soprattutto una guida più coinvolgente. Lexus RZ, un SUV elettrico che non parla solo di autonomia o ricarica, ma di piacere di guida, comfort e innovazione.

L’elettrico secondo Lexus: emozione prima di tutto

Nel mondo delle auto elettriche spesso si parla di numeri: chilometri di autonomia, potenza delle batterie, velocità di ricarica. Lexus, invece, sceglie un’altra strada. Con nuovo RZ l’obiettivo è più ambizioso: dimostrare che l’elettrico può essere anche emozionale. Il progetto nasce per valorizzare la Lexus Driving Signature, quella filosofia che mette al centro il rapporto tra guidatore e automobile. Non si tratta soltanto di andare da un punto A a un punto B, ma di trasformare ogni viaggio in un’esperienza raffinata e coinvolgente. Per questo nuovo RZ introduce un’evoluzione completa del sistema elettrico, una maggiore rigidità della struttura e una nuova messa a punto delle sospensioni, con l’obiettivo di migliorare stabilità, precisione e comfort di marcia.

Una tecnologia che cambia il modo di guidare

La vera rivoluzione tecnologica nella RZ è il debutto del sistema steer-by-wire, una soluzione che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote. In pratica, i movimenti del volante vengono trasmessi attraverso segnali elettronici: una tecnologia che consente una risposta immediata, più precisa e adattabile alle condizioni di guida. A bassa velocità le manovre diventano più facili, mentre in autostrada la stabilità aumenta.

Il tutto accompagnato da un volante dal design completamente nuovo, più compatto e quasi futuristico, che migliora la visibilità della strada e offre più spazio nell’abitacolo. È uno di quei dettagli che raccontano bene la filosofia Lexus: innovazione sì, ma sempre al servizio del comfort e della semplicità.

Più potenza, più autonomia

Sotto la carrozzeria, nuovo RZ introduce un sistema elettrico completamente rivisto. Il cuore è una batteria agli ioni di litio da 77 kWh, progettata per offrire maggiore potenza e una migliore efficienza energetica. In combinazione con nuovi eAxle più performanti e un inverter con semiconduttori in carburo di silicio, il risultato è un salto netto nelle prestazioni. La gamma si articola in tre versioni: RZ 350e a trazione anteriore, con 224 CV e autonomia fino a circa 568 km WLTP, RZ 500e a trazione integrale, con 381 CV , RZ 550e F-SPORT, la versione più sportiva, da 408 CV. Quest’ultima scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi e rappresenta il vertice della gamma.

Il ritorno del cambio manuale… su un’auto elettrica

Può sembrare un paradosso, ma la versione RZ 550e F-SPORT introduce una delle idee più originali degli ultimi anni: l’Interactive Manual Drive. In sostanza è un sistema che simula un cambio manuale su un’auto elettrica. Attraverso le palette al volante il guidatore può selezionare rapporti virtuali e gestire la potenza come se fosse su una sportiva tradizionale. Non si tratta solo di un gioco elettronico: il sistema riproduce anche il sound del motore, la risposta del pedale e persino la sensazione delle forze G durante l’accelerazione. Un modo intelligente per restituire all’elettrico quella componente emozionale che molti appassionati temono di perdere.

Lusso silenzioso

Chi entra nell’abitacolo di nuovo Lexus RZ trova un ambiente che punta tutto sul comfort. Essendo un veicolo elettrico, il silenzio è già una caratteristica naturale. Lexus però è andata oltre, introducendo nuovi materiali fonoassorbenti e soluzioni tecniche per ridurre vibrazioni e rumori. Tra le novità ci sono: nuovi materiali isolanti nel pavimento e nei rivestimenti, un silenziatore aggiuntivo dietro i sedili posteriori, vetri acustici nelle portiere. Il risultato è un abitacolo ancora più ovattato, pensato per offrire una sensazione di calma quasi zen durante il viaggio.

Design e artigianalità giapponese

Lexus resta fedele alla propria filosofia Omotenashi, l’arte giapponese dell’ospitalità. All’interno troviamo rivestimenti in Ultrasuede tagliati al laser, realizzati con un materiale sostenibile di origine vegetale. Un dettaglio che racconta la cura quasi artigianale con cui viene progettato ogni elemento dell’abitacolo. Anche l’illuminazione ambientale è stata reinventata: fino a 64 colori con un effetto dinamico chiamato Dynamic Shadow, che crea giochi di luce e ombra sui pannelli delle portiere.

La strategia Lexus per il futuro elettrico

Nuovo RZ non è soltanto un aggiornamento di modello. È una tappa importante nel piano di elettrificazione del marchio. Entro il 2026 Lexus lancerà almeno tre nuovi modelli completamente elettrici, tra cui la nuova berlina ES e un ulteriore veicolo ancora da svelare. Una strategia che punta su un approccio “multi-path”: non un’unica tecnologia, ma diverse soluzioni elettrificate per adattarsi ai mercati e alle esigenze dei clienti.

Il prezzo e l’arrivo sul mercato

In Italia il nuovo Lexus RZ sarà disponibile con tre allestimenti principali: Executive (350e), Luxury (500e), F-SPORT (550e). Il prezzo di partenza annunciato è 49.900 euro, con diverse formule finanziarie e servizi dedicati all’elettrico, tra cui installazione di wallbox domestica e pacchetti di manutenzione inclusi.

L’elettrico con anima

Nuovo Lexus RZ racconta bene la direzione in cui si muove l’industria dell’auto. Dopo anni in cui l’elettrico è stato raccontato quasi esclusivamente con numeri e tecnologie, oggi torna al centro una parola semplice: piacere. Piacere di guida, piacere di stare a bordo, piacere di sentirsi parte di qualcosa di nuovo