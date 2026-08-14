Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Leggera, elettrica e decisamente poco timida. Linktour arriva in Italia con Alumi e Alumi Elite, due quadricicli che provano a cambiare le regole della micromobilità: scocca in alluminio rigenerato, dimensioni da città, soluzioni tecnologiche da automobile e un design che punta sulla personalizzazione. Con una filosofia dal nome quasi pop, “From Can to Car”, e un obiettivo molto serio: rendere più intelligente — e magari anche più divertente — il traffico delle nostre città.

From Can to Car: quando una lattina sogna di diventare automobile

C’è qualcosa di irresistibilmente contemporaneo nell’idea di trasformare l’alluminio post-consumo in un piccolo veicolo elettrico. Linktour la chiama “From Can to Car” e dietro lo slogan c’è una scelta ingegneristica precisa: una monoscocca portante completamente in alluminio rigenerato che pesa fino al 45% in meno rispetto a una struttura equivalente in acciaio. La lavorazione del materiale permette inoltre, secondo i dati dichiarati dal costruttore, un risparmio energetico del 95%.

La leggerezza, qui, non è soltanto una dichiarazione ecologista da mettere in brochure. Significa avere meno massa da trascinare, consumare meno energia e costruire un mezzo che si trovi a proprio agio proprio dove l’automobile tradizionale comincia spesso a sentirsi fuori scala: nel centro delle città. Alumi e Alumi Elite erano state anticipate all’IAA Mobility 2025 di Monaco e arrivano ora sul mercato italiano attraverso ATFlow, società del Gruppo Autotorino, importatore e distributore esclusivo.

Una batteria che diventa parte dell’auto

La vera chicca tecnologica è nascosta dove non si vede. Linktour porta infatti sui suoi quadricicli la tecnologia CTB, Cell-to-Body, dichiarata come prima applicazione mondiale nella categoria L-Series. Invece di essere semplicemente ospitato dal veicolo, il pacco batterie viene integrato direttamente nella struttura, con un miglioramento dichiarato del 10% nell’efficienza complessiva e, soprattutto, maggiore spazio disponibile nell’abitacolo. È un approccio interessante perché porta nel mondo dei quadricicli una filosofia progettuale che appartiene normalmente alle elettriche di categoria superiore. E racconta bene l’ambizione di Alumi: essere piccola senza necessariamente sembrare “minore”.

Alumi, la città dai 14 anni in poi

La famiglia parte dalla Alumi L6e, quadriciclo leggero a due posti guidabile a partire dai 14 anni, con velocità limitata a 45 km/h. La batteria LFP da 7,2 kWh assicura un’autonomia dichiarata di 120 km nel ciclo WMTC.

Ma sono soprattutto le dimensioni a raccontarne la vocazione: appena 2,68 metri di lunghezza e un raggio di sterzata di 4,5 metri. Tradotto dal linguaggio tecnico: parcheggi che con una normale automobile diventerebbero una partita a Tetris qui fanno decisamente meno paura. Sorprende anche il bagagliaio da 320 litri, sufficiente, secondo Linktour, per ospitare due trolley di medie dimensioni. La gamma L6e comprende Alumi, Alumi Plus e Alumi Pro.

E non bisogna immaginare necessariamente l’abitacolo spartano del vecchio quadriciclo. Tutte le versioni hanno una strumentazione digitale da 5 pollici, mentre Plus e Pro aggiungono uno schermo centrale touch da 10,25 pollici, Apple CarPlay wireless, Bluetooth e climatizzazione con riscaldamento e raffreddamento.

Alumi Elite, quando la città comincia a stare stretta

Per chi vuole andare oltre, c’è Alumi Elite L7e. Le dimensioni esterne rimangono sostanzialmente quelle della sorella minore, ma cambia parecchio ciò che si trova sotto la carrozzeria. Il motore sviluppa 10 kW nominali con picchi fino a 23 kW, lo 0-50 km/h viene coperto in 5,5 secondi in modalità Sport, mentre la velocità massima sale a 90 km/h. La batteria da 12,96 kWh porta l’autonomia dichiarata a 180 km WMTC e permette così di immaginare un utilizzo che non si fermi necessariamente ai confini cittadini. Può inoltre affrontare pendenze fino al 35%.

Elite porta con sé anche accesso keyless, specchietti regolabili elettricamente e funzioni gestibili attraverso un’app dedicata: dalla localizzazione del veicolo allo stato della batteria, passando per apertura delle portiere, finestrini e climatizzazione. Sul fronte sicurezza troviamo ABS, EBD, assistenza alla frenata ed EPS.

Il lusso, oggi, è anche poter cambiare idea

Poi c’è il design, forse l’aspetto nel quale Linktour decide maggiormente di allontanarsi dall’immagine un po’ utilitaristica che ha accompagnato per anni i quadricicli. Porte senza cornice, tetto panoramico e superfici vetrate continue cercano di dare ad Alumi l’aria di una piccola automobile premium. Ma l’idea più curiosa si chiama “Gallery on Wheels”: una superficie esterna intercambiabile sul fianco consente di modificarne l’aspetto e trasformare la carrozzeria in un elemento di personalizzazione. Oggi si cambia cover allo smartphone; domani, evidentemente, anche alla macchina. Persino i colori strizzano l’occhio all’Italia: Bianco Luna richiama il marmo della Fontana di Trevi, Verde Germoglio i vigneti toscani all’alba, Grigio Roccia le pietre di Firenze e Nero Stellato l’intensità di un espresso. Un po’ cartolina, certo, ma funziona.

Blaze: l’automobile diventa luce

Per presentare questa filosofia Linktour ha scelto di non limitarsi alla classica automobile sotto i riflettori. Con l’installazione immersiva “Blaze: Alumi accende la città”, realizzata da WOA, sono luce, suono e interazione con il pubblico a raccontare il prodotto. Al centro c’è Alumi, circondata da una sorta di paesaggio urbano luminoso che reagisce alle persone. Una touchbar formata da 25 elementi architettonici permette infatti di attivare altrettante combinazioni differenti di luce e audio; strisce LED attraversano poi lo spazio collegando idealmente automobile, città e persone. L’idea è semplice ma suggestiva: l’energia non è soltanto quella immagazzinata nella batteria, ma quella di chi la città la vive.

Da 9.450 euro: sei versioni per due personalità

La gamma parte da 9.450 euro per Alumi, sale a 11.990 euro per Alumi Plus e 12.990 euro per Alumi Pro. La famiglia L7e parte invece dai 12.990 euro di Alumi Elite, prosegue con Elite Plus a 13.990 euro e raggiunge i 14.990 euro con Elite Pro. Alumi Plus ed Elite Plus saranno disponibili dalla fine del 2026; la messa su strada costa 600 euro e le vernici metallizzate 500 euro.

Alumi, insomma, interpreta bene una trasformazione che sta attraversando le città europee. L’automobile non deve necessariamente diventare sempre più grande per diventare più sofisticata. Può fare esattamente il contrario: dimagrire, consumare meno spazio e meno energia, ma conservare tecnologia, comfort e carattere.

E forse è proprio questo il dettaglio più interessante della nuova Linktour. Non vuole essere semplicemente l’ennesimo quadriciclo elettrico con cui sgattaiolare nel traffico. Vuole essere un piccolo oggetto urbano desiderabile. Che, in tempi di SUV giganteschi e parcheggi microscopici, potrebbe essere già una discreta forma di lusso.