Mazda 6e, la nuova eleganza nipponica tutta elettrica

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono debutti che restano impressi perché segnano un prima e un dopo. È il caso della nuova Mazda 6e, protagonista assoluta del Salone Auto Torino. Un’auto che non si limita a sostituire la celebre Mazda 6, ma la trasforma in icona del presente: raffinata, 100% elettrica e con un prezzo promozionale che ha il sapore di una passerella di alta moda accessibile.

Un nome che si rinnova, un DNA che resta

La Mazda 6 ha fatto la storia delle berline eleganti, ma con la 6e il marchio giapponese compie un salto generazionale. Il design fastback dalle proporzioni slanciate, il cofano allungato e i finestrini senza cornice raccontano una sportività misurata, mai ostentata. L’aerodinamica è stata cesellata come un abito su misura, con uno spoiler posteriore attivo che entra in scena quando serve. Il risultato è una silhouette fluida, moderna, ma che conserva quella sobrietà tipica dello stile Kodo Design, marchio di fabbrica Mazda.

Comfort hi-tech: il lusso della semplicità

Dentro, la 6e sorprende con un abitacolo dal taglio contemporaneo. Spicca il display centrale da 14,6″, affiancato da una strumentazione digitale raffinata, mentre le finiture in pelle e suede aggiungono calore. Mazda ha puntato sulla cura sensoriale: materiali scelti, sedili accoglienti e un’inedita silenziosità che avvolge gli occupanti come un tessuto pregiato. L’esperienza a bordo non è solo tecnologica, ma quasi sartoriale.

Prestazioni senza compromessi

Mazda 6e è costruita su una piattaforma a trazione posteriore che privilegia il piacere di guida. Con due batterie disponibili — da 68 kWh e 80 kWh — raggiunge fino a 522 km di autonomia WLTP. Scatta da 0 a 100 km/h in circa 7,6 secondi, con una coppia generosa che restituisce fluidità e controllo. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 165 kW, garanzia di tempi contenuti anche nei viaggi più lunghi. È la dimostrazione che l’elettrico può essere non solo sostenibile, ma anche appagante.

Il palcoscenico di Torino

La cornice del Salone Auto Torino 2025 non poteva essere più adatta. In Piazza Castello, cuore della città sabauda, nuova 6e ha sfilato tra supercar, prototipi e concept futuristici, distinguendosi per equilibrio e classe. In un evento che celebra la mobilità del domani con i marchi più prestigiosi, Mazda ha scelto di portare non solo un modello, ma un manifesto: l’idea che la berlina possa tornare protagonista in un mondo dominato dai SUV.

Il colpo di scena: un prezzo da non credere

E qui entra in gioco la sorpresa. Perché Mazda 6e non conquista solo per eleganza e contenuti, ma anche per il suo posizionamento: 29.850 euro anziché 42.650. Un prezzo reso possibile grazie a 12.800 euro di incentivi Mazda e statali, valido con rottamazione e finanziamento Mazda Advantage al minitasso 3,99%. Un’offerta che trasforma un sogno high-tech in una scelta concreta.

Eleganza a portata di mano

Se dovessimo paragonare l’auto ad un abito, Mazda 6e è sarebbe un tailleur firmato proposto a metà prezzo durante una settimana della moda. Conserva tutto il pregio della manifattura, i dettagli di stile e l’allure dell’haute couture, ma con la leggerezza di un accessorio che finalmente diventa accessibile. Al Salone di Torino, tra addetti ai lavori e pubblico, Mazda 6e non si è limitata a mostrarsi: ha saputo raccontare un futuro possibile, dove sostenibilità e bellezza viaggiano insieme. E con il prezzo speciale, quel sogno può davvero diventare realtà.