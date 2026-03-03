Mazda CX-6e, Il nuovo SUV giapponese si racconta

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Non serve muoversi per capire dove sta andando Mazda. Basta fermarsi, osservare, ascoltare. È successo così alla presentazione statica della nuova CX-6e, svelata insieme al capo del design europeo: niente rombo, niente prove su strada, solo superfici che catturano la luce e un’idea chiara di futuro. Un futuro elettrico, sì, ma raccontato con il linguaggio antico e raffinato del design giapponese.

Quando il Kodo diventa elettrico

Il primo colpo d’occhio è quello che conta. E CX-6e lo sa bene. Il linguaggio Kodo – Soul of Motion qui viene portato un passo più in là, verso quella che Mazda definisce una modernità “soulful”: futuristica, certo, ma mai fredda. Le proporzioni sono importanti, il passo lungo e gli sbalzi corti danno solidità visiva, mentre le superfici restano pulite, quasi meditate.

Il capo del design lo racconta con una frase: “Abbiamo cercato emozione, non eccesso”. E in effetti il frontale con la firma luminosa ad ala — che pulsa anche durante la ricarica — è scenografico senza troppo sfarzo. Un’eleganza che non chiede attenzione, l’attira.

La bellezza dello spazio vuoto

Aprire la portiera è come entrare in una stanza. Il concetto è giapponese… del ma, lo spazio vuoto che dà senso alle cose. L’abitacolo della CX-6e è luminoso, arioso, attraversato da una linea di luce che corre sulla plancia come un tratto di pennello.

Materiali curati, superfici pulite, colori che rilassano: tutto sembra pensato per rallentare, non per distrarre. Anche il gigantesco touchscreen da 26 pollici — protagonista silenzioso della scena — è integrato con una discrezione quasi zen. È tecnologia che si fa ambiente, non comando.

Design europeo, anima giapponese

Uno degli aspetti più interessanti emersi dal racconto del capo del design di Mazda Europa, Jo Stenuit, è il ruolo centrale del team europeo. Per CX-6e, Mazda ha scelto una collaborazione più profonda che mai tra Giappone ed Europa: colori, finiture, proporzioni sono passati attraverso un dialogo continuo.

Il risultato è un SUV che parla anche il linguaggio del gusto europeo, senza tradire l’identità Mazda. Le tinte — dal sofisticato Nightfall Violet al sempre magnetico Soul Red Crystal — giocano con la luce come tessuti pregiati, mentre il tetto nero flottante alleggerisce le masse. Da ferma, CX-6e sembra pronta a muoversi. E questa, per Mazda, è già dinamica.

L’elettrico secondo Jinba Ittai

Anche senza guidarla, la filosofia Jinba Ittai — l’armonia tra uomo e macchina — è palpabile. La trazione posteriore, la distribuzione dei pesi, la promessa di una risposta fluida sono parte del racconto, ma ciò che colpisce davvero è l’idea di un’elettrica pensata per le persone, non per stupire con i numeri.

Autonomia fino a 484 km WLTP, ricarica rapida e un comportamento sviluppato specificamente per le strade europee sono dati importanti, certo. Ma qui restano sullo sfondo. In primo piano c’è l’esperienza, quella sensazione di calma e controllo che Mazda vuole portare nell’era elettrica.

Un’auto che non ha fretta

CX-6e arriverà negli showroom nell’estate 2026, ma il suo messaggio è già chiaro: l’elettrico può essere elegante, misurato, persino contemplativo. In un mondo che corre, Mazda sceglie di fermarsi un attimo. E da ferma, si raccontare…come farebbe se fosse in movimento.