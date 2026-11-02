Mazda CX-6e: il piacere di guida diventa elettrico in 7 dettagli chiave

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Il piacere di guida non è una semplice questione di cavalli, accelerazione o velocità massima. È soprattutto un’esperienza fatta di equilibrio, sensibilità e sintonia immediata tra auto e conducente. È con questa visione che nasce la nuova Mazda CX-6e, il SUV 100% elettrico con cui il brand giapponese interpreta la mobilità a zero emissioni senza snaturare il proprio DNA dinamico e stilistico. Abbiamo sintetizzato la personalità della CX-6e attraverso 7 dettagli fondamentali che mostrano come la tradizione della Casa di Hiroshima sappia rinnovarsi nell’era elettrica.

Trazione posteriore: anima autentica da guida

Sotto la carrozzeria della CX-6e batte un motore elettrico da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia, che scarica la potenza interamente sull’asse posteriore.

Perché fa la differenza: La trazione posteriore separa nettamente la funzione sterzante da quella motrice, garantendo un feeling allo sterzo più puro e naturale.

La trazione posteriore separa nettamente la funzione sterzante da quella motrice, garantendo un feeling allo sterzo più puro e naturale. L’approccio Mazda: Piuttosto che puntare su un’accelerazione brusca, i tecnici Mazda hanno lavorato su un’erogazione progressiva e bilanciata, perfetta per dosare la potenza con precisione tra le curve e nella guida di tutti i giorni.

Sterzo e assetto: il feeling Jinba Ittai per l’Europa

Tradurre il concetto di Jinba Ittai (la perfetta simbiosi tra cavallo e cavaliere) su un SUV elettrico ha richiesto uno sviluppo specifico dedicato alle strade europee.

Taratura di sterzo e sospensioni calibrata per offrire agilità e controllo senza sacrificare il comfort.

Transizione fluida e intuitiva tra la frenata rigenerativa e quella meccanica tradizionale.

Isolamento acustico top e impianto audio a 23 altoparlanti

L’assenza del motore termico mette in risalto fruscii aerodinamici e rotolamento degli pneumatici. Per questo Mazda ha curato al massimo l’insonorizzazione dell’abitacolo.

Audio immersivo: L’esperienza a bordo è arricchita da un impianto audio premium con 23 altoparlanti, inclusi altoparlanti integrati nei poggiatesta anteriori per una fruizione sonora personalizzata.

Design Kodo ed efficienza aerodinamica

La silhouette slanciata da SUV-Coupé della CX-6e incarna il celebre linguaggio stilistico Kodo (Soul of Motion), unendo l’arte dei maestri artigiani Takumi alla ricerca funzionale:

Condotti d’aria anteriori e dettagli posteriori ottimizzati per ridurre la resistenza aerodinamica.

Maggiore efficienza energetica, a tutto vantaggio dell’autonomia reale.

Abitacolo minimalistico e display ultrawide da 26″

All’interno si respira l’essenza del concetto giapponese Ma (l’arte dello spazio e dell’equilibrio). L’impostazione è pulita ed essenziale, dominata dalla tecnologia:

Maxi schermo da 26 pollici ultrawide per la gestione dell’infotainment.

per la gestione dell’infotainment. Head-Up Display per mantenere sempre gli occhi sulla strada.

per mantenere sempre gli occhi sulla strada. Comandi gestuali, vocali e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Batteria da 78 kWh, ricarica a 200 kW e 484 km di autonomia

La serenità nei lunghi viaggi è un pilastro del comfort elettrico della CX-6e:

Batteria: LFP (litio-ferro-fosfato) da 78 kWh .

LFP (litio-ferro-fosfato) da . Autonomia: Fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP.

Fino a nel ciclo combinato WLTP. Ricarica rapida: Supporta fino a 200 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 10% all’80% in circa 24 minuti.

Spazio e praticità nei piccoli dettagli

Con una lunghezza di 4,85 metri e un passo generoso di 2,90 metri, lo spazio a bordo è ai vertici della categoria.

Bagagliaio: Da 468 litri espandibili a 1.434 litri.

Da 468 litri espandibili a 1.434 litri. Frunk anteriore: Un comodo vano da 83 litri dedicato al ricovero dei cavi di ricarica.

Un comodo vano da dedicato al ricovero dei cavi di ricarica. Allestimenti: Le versioni Takumi e Takumi Plus elevano l’esperienza di bordo con abbinamenti cromatici e materiali di pregio.

Il prezzo

La Mazda CX-6e dimostra che il passaggio al full electric non richiede la rinuncia al piacere di stare al volante. Con un listino che parte da 46.750 euro, il nuovo SUV di Hiroshima si inserisce con forza nel segmento D-SUV elettrico proponendo un pacchetto equilibrato tra stile, dinamica di guida e tecnologia.