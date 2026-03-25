CX-6e, la visione Mazda dell’elettrico tra design e piacere di guida

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Nel mondo Mazda nasce un elettrico che ha l’ambizione di essere vissuto. Sto parlando di CX-6e e, che rappresenta la visione più raffinata della mobilità alla spina secondo la Casa di Hiroshima: design essenziale, tecnologia intelligente e un equilibrio dinamico che mette il guidatore al centro. Un SUV elettrico pensato per chi ama ancora guidare, anche quando il motore non fa più rumore.

Design: la purezza del Kodo evolve nell’era elettrica

Linee tese, superfici pulite, proporzioni equilibrate. Nuova CX-6e interpreta l’evoluzione del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, portandolo verso una dimensione più contemporanea, quasi architettonica. L’assenza della griglia tradizionale enfatizza il frontale scolpito, mentre la firma luminosa sottile e orizzontale amplifica la sensazione di larghezza e stabilità. Il risultato è un SUV che sembra disegnato con un unico tratto, come una calligrafia giapponese. L’elettrico, qui, non è ostentazione tecnologica ma armonia delle proporzioni. Un approccio tipicamente Mazda: prima l’uomo, poi la macchina.

Piacere di guida: elettrico sì, ma con anima analogica

Mazda ha costruito la propria reputazione sulla relazione tra uomo e automobile, il famoso Jinba Ittai, la fusione tra cavallo e cavaliere. Anche in CX-6e questa filosofia resta centrale. L’erogazione della coppia è progressiva e naturale, la risposta dell’acceleratore calibrata per offrire controllo e fluidità. Non un’elettrica nervosa, ma una compagna di viaggio precisa, stabile, rassicurante. Il lavoro sull’assetto punta a mantenere quel senso di connessione alla strada che distingue il marchio giapponese, con un bilanciamento pensato per offrire comfort nei lunghi viaggi e sicurezza nei cambi di direzione. Una tradizione che si rinnova senza perdere identità.

Tecnologia e ricarica: la semplicità come valore premium

L’esperienza elettrica Mazda è progettata per essere intuitiva. La Mazda Charging App consente di accedere a una vasta rete di colonnine pubbliche in Europa, verificare disponibilità e potenza e gestire il pagamento direttamente dallo smartphone. Un approccio pragmatico, lontano dalla complessità tecnologica fine a sé stessa: l’innovazione diventa utile, concreta, quotidiana.

Power Bonus: l’elettrico diventa più accessibile

Mazda accompagna il lancio di CX-6e con un vantaggio economico dedicato ai primi clienti. Il Power Bonus prevede un beneficio complessivo fino a 3.250 euro, composto da:

2.250 euro di sconto in caso di permuta o rottamazione

1.000 euro di bonus energia precaricato sulla Mazda Charging App

Il finanziamento Mazda Advantage include un tasso agevolato al 4,99%, con offerte valide fino al 30 giugno 2026.

Per chi preferisce il noleggio, Mazda Rent propone formule flessibili sia per privati sia per aziende, con canoni che partono da 589 euro al mese IVA inclusa o 495 euro al mese IVA esclusa per clienti business. Il prezzo di partenza indicativo è di 46.750 euro, con riduzione promozionale fino a circa 40.205 euro per partita IVA in presenza di permuta o rottamazione.

Numeri che dimostrano come la strategia Mazda punti a rendere la transizione elettrica concreta e sostenibile, senza snaturare il valore del prodotto.

Filosofia Mazda: evoluzione, non rivoluzione

CX-6e non nasce per rompere con il passato, ma per accompagnarlo verso il futuro. In un momento in cui l’industria corre spesso più veloce dei clienti, Mazda sceglie una strada diversa: elettrificare senza perdere identità. Un approccio coerente con la tradizione del marchio, che ha sempre preferito soluzioni intelligenti a rivoluzioni forzate. Nuova CX-6e diventa così il simbolo di una mobilità elettrica più umana, dove design, tecnologia e piacere di guida convivono senza compromessi.