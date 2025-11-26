Nuova Nissan LEAF: quando la storia segna il futuro

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Quando nel 2010 arrivò la prima LEAF, molti la guardarono come si guarda un libro scritto in una lingua nuova: affascinante, promettente, ma ancora tutta da decifrare. Oggi quella lingua è diventata il vocabolario quotidiano dell’elettrico, e Nissan torna sulla scena europea con una terza generazione che non solo parla questa lingua: la reinventa. La nuova LEAF nasce per chi vuole un’auto elegante, efficiente e profondamente moderna—senza perdere il gusto di fare le cose come si deve, con rigore e intelligenza. E sì, con quella silenziosa sicurezza che solo i pionieri sanno mantenere.

Eleganza aerodinamica: quando la forma segue il futuro

Nuova Nissan LEAF si presenta con un design raffinato e levigato dal vento. Progettata al Global Design Studio di Atsugi, sfoggia un coefficiente aerodinamico di soli 0,25, cifra da manuale dell’efficienza. Le linee sono pulite, filanti, quasi scolpite dalla logica dell’aria: maniglie a filo, superfici tese, tetto discendente e fari posteriori 3D che catturano la luce come gioielli high-tech.

Dentro, l’atmosfera è quella di un salotto moderno: materiali premium, colori personalizzabili (nero o bianco con accenti viola), sedute comode, spazi ottimizzati per famiglie indaffarate o city lover incalliti. E un bagagliaio da 437 litri che promette weekend senza compromessi.

La tavolozza esterna include sette colori, tra cui il nuovo Luminous Teal, fresco e luminoso come una mattina nordica. Gli accessori? Dalle soglie illuminate agli specchietti in carbonio: piccoli tocchi che fanno la differenza.

622 km di autonomia: la libertà diventa un raggio più ampio

Due batterie, due modi di interpretare il viaggio:

52 kWh per un’autonomia fino a 440 km

per un’autonomia 75 kWh per spingersi fino a 622 km WLTP

Risultati davvero convincenti, che in autostrada si traducono in percorrenze reali molto solide: fino a 330 km a 130 km/h. Il sistema di ricarica rapida a 150 kW recupera 420 km in 30 minuti—giusto il tempo di un caffè e di un messaggio vocale di troppo.

Ciò che sorprende è la gestione termica intelligente della batteria: il software coordina temperatura e percorso tramite Google Maps, preparando l’auto alla ricarica veloce prima ancora di arrivare alla colonnina. Una piccola magia tecnologica che semplifica la vita.

E c’è la funzione V2L, l’asso nella manica dei nuovi EV: collegare una lampada, un bollitore o una griglia elettrica fino a 3,6 kW rende LEAF una compagna di viaggio perfetta anche fuori città.

Guida fluida, sicura e silenziosa: l’EV come dovrebbe essere

Costruita sulla piattaforma CMF-EV, la stessa della Ariya, nuova LEAF punta su equilibrio e controllo: sospensioni MacPherson davanti e multi-link dietro, un’accoppiata che promette comfort e reattività.

Il motore elettrico da 160 kW e 355 Nm spinge da 0 a 100 in 7,6 secondi con quella caratteristica immediatezza che solo un EV sa dare—niente rumore, niente esitazioni, solo uno scatto pulito.

La sicurezza è ai massimi livelli:

ProPILOT Assist con Navi-link

con Navi-link Lettura automatica dei segnali

e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile

con frenata rigenerativa regolabile Nuovo Around View Monitor 3D con otto viste selezionabili

con otto viste selezionabili Telecamera frontale “trasparente” per manovre chirurgiche

Una piccola orchestra elettronica che lavora per noi, silenziosa e precisa.

Connessa come uno smartphone, futura come un concept

Due display da 14,3 pollici, suite Google integrata, comandi vocali naturali, BOSE Personal Plus con altoparlante nel poggiatesta del guidatore: la nuova LEAF è un ecosistema digitale su quattro ruote.

Grazie all’app NissanConnect Services si può controllare tutto da remoto: batteria, ricarica, climatizzazione, itinerari, aggiornamenti OTA. Il mondo digitale entra in auto, ma senza sovrastare la guida: tutto rimane chiaro, intuitivo, elegante.

Prodotta nel cuore dell’Europa, pensata per un domani sostenibile

Nuova LEAF nascerà nello stabilimento Nissan di Sunderland, alimentato al 20% da energia rinnovabile e parte integrante del progetto EV36Zero: un ecosistema che unisce produzione automobilistica, batterie e fonti green. Le prime consegne sono previste per la primavera 2026.

Nissan LEAF torna dove tutto è iniziato, ma con una maturità e un fascino nuovi.

È l’EV di chi chiede autonomia vera, tecnologia utile e un design capace di durare.

È l’elettrica di chi vuole andare lontano—non solo in chilometri, ma nel tempo.