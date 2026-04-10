Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che passano e auto che restano nella memoria collettiva. Nissan MICRA appartiene alla seconda categoria. Dal 1992 accompagna la vita quotidiana di milioni di automobilisti italiani e oggi torna con un nuovo capitolo: la sesta generazione è 100% elettrica, tecnologica, sorprendentemente raffinata e ancora fedele alla sua missione originaria, quella di rendere la mobilità urbana semplice, piacevole e accessibile.

Un’icona che attraversa il tempo

La storia di MICRA è un piccolo romanzo dell’automobile contemporanea. Arrivata in Italia nei primi anni Novanta, ha cambiato per sempre l’idea di city car, portando nella quotidianità tecnologie fino ad allora riservate a modelli di fascia superiore. ABS, servosterzo, aria condizionata, chiusura centralizzata: dettagli che oggi sembrano normali, ma che allora rappresentavano una piccola rivoluzione.

Non sorprende quindi che nel 1993 la compatta giapponese sia stata premiata Car of the Year, prima auto nipponica a conquistare il prestigioso riconoscimento. Un successo confermato dai numeri: circa 600.000 esemplari venduti in Italia in trent’anni, una presenza costante nelle nostre città, nelle famiglie, nei ricordi. Oggi quella stessa filosofia ritorna in chiave contemporanea: più sostenibile, più connessa, più elegante.

Design che emoziona al primo sguardo

Nuova MICRA non rinnega il suo passato, ma lo interpreta con un linguaggio moderno. Le superfici sono essenziali, quasi scolpite, mentre i passaruota pronunciati e il baricentro basso regalano una presenza più solida, quasi da piccolo SUV urbano.

I fari iconici, leggermente sporgenti, diventano una firma luminosa distintiva: si accendono con un effetto scenografico all’apertura delle portiere, un gesto che rende ogni partenza un piccolo momento di piacere. I cerchi da 18 pollici sottolineano la personalità dinamica, mentre le combinazioni di colore – fino a undici varianti con tetto a contrasto – permettono di scegliere uno stile discreto oppure audace, proprio come accade nella moda. Nuova MICRA dimostra che anche una compatta può avere carattere.

Piacere di guida elettrico

La piattaforma AmpR è il cuore tecnologico del progetto: compatta nelle dimensioni esterne ma sorprendentemente spaziosa all’interno. Lunga 4 metri, con passo di 2,54 metri, si muove con disinvoltura nel traffico urbano, ma non rinuncia al comfort nei viaggi più lunghi.

Il pacco batterie posizionato in basso migliora stabilità e precisione di guida, mentre la configurazione delle sospensioni multilink posteriori – tipica di segmenti superiori – contribuisce a un comportamento stradale equilibrato e raffinato.

La risposta immediata della coppia elettrica rende la guida brillante, con la possibilità di scegliere tra diverse modalità: -Comfort, per un equilibrio ideale -Sport, per una risposta più dinamica -Eco, per massimizzare l’efficienza -Personalizzata, per adattare ogni parametro al proprio stile. Una versatilità che trasforma ogni tragitto quotidiano in un’esperienza su misura.

Autonomia intelligente

La nuova generazione elettrica offre due batterie, da 40 e 52 kWh, con autonomia fino a 416 km WLTP, un valore che permette di affrontare non solo la città ma anche viaggi più lunghi con tranquillità. La ricarica rapida fino a 100 kW consente di passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti, mentre la pompa di calore migliora l’efficienza energetica anche nelle stagioni più fredde.

Interessante anche la tecnologia V2L, che permette di utilizzare la batteria per alimentare dispositivi esterni: una soluzione pratica per chi ama vivere l’auto come spazio multifunzionale, tra lavoro, tempo libero e viaggi.

Tecnologia intuitiva e connessa

A bordo, la digitalizzazione è protagonista ma senza complicazioni. Due schermi da 10,1 pollici gestiscono strumentazione e infotainment con una grafica chiara ed elegante. La suite Google integrata consente di utilizzare Maps, Assistant e Play direttamente dal sistema dell’auto, mentre l’app NissanConnect permette di controllare da remoto lo stato della batteria, programmare la ricarica o regolare la temperatura dell’abitacolo. Un ecosistema digitale pensato per semplificare la vita quotidiana, non per complicarla.

Sicurezza evoluta

La dotazione di assistenza alla guida include il sistema ProPilot Assist, con mantenimento della corsia, cruise control adattivo e frenata automatica di emergenza. Completano il quadro sistemi di monitoraggio dell’angolo cieco, avviso di uscita sicura dei passeggeri e rilevamento degli ostacoli posteriori: soluzioni che rendono la guida più rilassante, soprattutto nel traffico urbano. La sicurezza, come sempre per MICRA, resta un punto fermo.

Spazio sorprendente

Il bagagliaio da 326 litri, espandibile fino a 1.106 litri, conferma la vocazione pratica della vettura. Una capacità che permette di affrontare con disinvoltura la routine quotidiana, dal lavoro al weekend fuori città. Anche l’abitacolo è progettato per offrire comfort e qualità percepita, con materiali morbidi al tatto e illuminazione ambientale personalizzabile in 48 colori. Dettagli che trasformano ogni viaggio in un piccolo momento di benessere.

Il ritorno di un nome che fa parte della nostra storia

MICRA ha accompagnato generazioni di automobilisti, diventando sinonimo di affidabilità, semplicità e libertà di movimento. Oggi quella stessa idea si evolve in chiave elettrica, senza perdere l’identità originale. Perché innovare non significa dimenticare il passato, ma portarlo con sé verso il futuro, con la stessa eleganza con cui si indossa un classico intramontabile.