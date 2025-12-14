OMG! GSE… Mokka

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi pensa che l’elettrico sia solo silenzio e buone maniere. Poi arriva Opel Mokka GSE e ribalta il tavolo con stile tedesco e grinta da speciale cronometrata. Un B-SUV compatto che prende ispirazione diretta dai rally elettrici e la porta su strada, senza chiedere permesso.

Opel lo dice chiaro: qui la sigla GSE non è una decorazione nostalgica, ma una promessa di carattere. E Mokka GSE la mantiene tutta, a partire dai numeri che fanno girare la testa anche ai puristi: 281 CV, 345 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Traduzione: è l’Opel elettrica di serie più veloce di sempre. Non male per un’auto che nasce in città ma sogna i tornanti.

Dal rally alla strada (senza tradire lo spirito)

Non è uno slogan: Mokka GSE eredita davvero tecnologia e soluzioni dal prototipo Mokka GSE Rally. Motore, inverter, batteria da 54 kWh, cablaggi: tutto arriva dall’esperienza Opel nelle competizioni elettriche. E si sente. Il peso resta sotto la soglia psicologica di 1,6 tonnellate, mentre il differenziale autobloccante Torsen, il telaio dedicato e i nuovi ammortizzatori idraulici fanno la differenza quando l’asfalto smette di essere educato.

Tre le modalità di guida – Sport, Normal ed Eco – ma è facile intuire quale sia la preferita: in Sport Mokka GSE tira fuori tutta la cavalleria e il carattere, con una risposta immediata che profuma di motorsport (e di vecchia scuola, quando le auto sportive non chiedevano scusa).

Look da gara, anima chic

Esteticamente, Mokka GSE non passa inosservata e non vuole farlo. Dettagli ispirati ai rally, inserti specifici GSE, scritte giallo-nere che dichiarano intenti e soprattutto i cerchi da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport EV, progettati apposta. Le pinze freno anteriori a quattro pistoncini, rigorosamente gialle, sono lì per ricordare che questa Opel frena forte quanto accelera.

Dentro, l’atmosfera cambia ma non si addolcisce: sedili sportivi in Alcantara GSE Performance con poggiatesta integrati, cuciture gialle, volante appiattito sopra e sotto e pedaliera in alluminio. È sportività vera, ma con il comfort che ti aspetti da un’auto pensata anche per la vita di tutti i giorni – sedili riscaldabili, volante riscaldato e ricarica wireless inclusi, perché anche i piloti moderni hanno lo smartphone.

Ufficio Stampa Opel

Digitale sì, ma con carattere

La plancia è dominata da due schermi da 10 pollici, personalizzabili e vestiti in stile GSE. Non solo navigazione e infotainment, ma anche dati su prestazioni, gestione batteria, accelerazioni e perfino le forze G. Una chicca che strizza l’occhio agli appassionati veri, quelli che amano sapere cosa sta succedendo sotto le ruote.

Prezzo e filosofia

47.300 euro chiavi in mano: non è un’Opel qualsiasi, ed è giusto così. Mokka GSE non vuole piacere a tutti, ma piace certamente a chi cerca un’elettrica compatta con personalità, storia sportiva e un approccio autentico alla guida. In un’epoca di SUV educatissimi, Opel fa una scelta quasi controcorrente: tornare a emozionare, come una volta, ma con la spina. Qui il messaggio è chiaro, semplice e tremendamente tradizionale: un’auto sportiva deve far battere il cuore. Anche – e soprattutto – se è elettrica.