La Corsa più potente di sempre riscopre lo spirito delle vecchie GSi e OPC, ma lo porta nell’era elettrica. Differenziale Torsen, freni Alcon, assetto specifico e 345 Nm: Opel prova a dimostrare che una piccola sportiva può fare rumore anche senza benzina.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è stato un tempo in cui bastavano una carrozzeria compatta, qualche cavallo in più e un telaio ben accordato per trasformare un’utilitaria in un piccolo oggetto del desiderio. Opel quella stagione l’ha vissuta da protagonista, dalla Corsa GSi del 1988 alle successive OPC. Oggi torna su quella strada, ma cambia completamente l’energia che la percorre. Nuova Opel Corsa GSE è elettrica, sviluppa 281 CV e diventa la Corsa di serie più potente mai costruita, nonché la Opel di produzione attuale più rapida nello scatto da fermo.

Il ritorno della piccola cattiva

GSE significa oggi Grand Sport Electric, ma dietro quelle tre lettere Opel vuole conservare una storia che viene da lontano. Nel 1988 la prima Corsa GSi pesava appena 820 kg, aveva 100 CV, raggiungeva 188 km/h e impiegava circa 9,5 secondi per passare da zero a 100 km/h. Molle più rigide, ammortizzatori dedicati, freni maggiorati e barre antirollio completavano una ricetta che, a distanza di quasi quarant’anni, sembra appartenere a un’altra epoca dell’automobile.

Poi sarebbero arrivate le GSi delle generazioni successive e, dal 2007, l’era OPC: la Corsa D OPC aveva 192 CV, mentre la Nürburgring Edition del 2010 arrivò a 210 CV, 230 km/h e uno 0-100 in 6,8 secondi, con telaio Bilstein e impianto frenante Brembo.

La nuova GSE riprende dunque un filo che Opel non vuole spezzare. Solo che al posto del turbo c’è un motore elettrico sincrono da 207 kW, equivalenti a 281 CV, con 345 Nm di coppia. Sono gli stessi valori della Mokka GSE e della Mokka GSE Rally da competizione. La Corsa, però, fa ancora meglio nello scatto: 0-100 km/h in 5,5 secondi e velocità massima limitata a 180 km/h.

Non è soltanto una Corsa con più cavalli

Il punto interessante è ciò che Opel ha fatto intorno al motore. Perché una hot hatch, ieri come oggi, non si misura soltanto sulla scheda tecnica. Nuova Corsa GSE resta a trazione anteriore e adotta un differenziale Torsen a slittamento limitato, soluzione chiamata a gestire l’arrivo immediato dei 345 Nm sulle ruote anteriori.

Il telaio è stato profondamente rivisto: assetto sportivo ribassato, assali specifici, barre antirollio dedicate e ammortizzatori con fine corsa idraulici. Anche sterzo e risposta dei pedali hanno una taratura GSE, mentre a fermare la vettura pensa un impianto frenante a quattro pistoni con pinze Alcon.

È forse qui che si gioca la vera partita della Corsa GSE. I 281 CV impressionano, ma per recuperare lo spirito delle vecchie piccole sportive servono precisione, agilità e soprattutto quella sensazione di avere tra le mani un’auto compatta costruita intorno al guidatore.

Tre Corsa in una

Tre le modalità di guida. In Sport vengono liberati tutti i 281 CV e i 345 Nm, con una calibrazione più diretta e la velocità massima di 180 km/h. In Normal la potenza scende a 231 CV, mantenendo i 345 Nm; in Eco si passa a 190 CV e 300 Nm, con una risposta dell’acceleratore più progressiva e una punta massima di 150 km/h.

L’energia arriva da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, 51 kWh utilizzabili, con un sistema di gestione termica appositamente modificato per sostenere le maggiori sollecitazioni richieste dalla GSE. Opel ha inoltre sviluppato a Rüsselsheim un sound sportivo attivo, che varia in funzione dell’accelerazione e della velocità. Un modo, nell’era dell’elettrico, per restituire una componente sonora a un’esperienza di guida che rischierebbe altrimenti di diventare fin troppo silenziosa.

La divisa GSE

La trasformazione si vede. Davanti compare uno spoiler specifico, mentre paraurti e parte inferiore della carrozzeria diventano più aggressivi. Passaruota allargati, inserti neri, tetto e spoiler posteriore neri costruiscono una presenza decisamente più muscolare rispetto alla Corsa tradizionale.

I cerchi da 18 pollici a tre razze calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18 e lasciano intravedere le pinze Alcon gialle con logo GSE. Non mancano le sigle dedicate sulle fiancate. È il vecchio codice estetico delle hot hatch reinterpretato senza eccedere: abbastanza per far capire che non si tratta della Corsa parcheggiata dal vicino.

Dentro, un omaggio agli anni Ottanta

L’abitacolo è forse il punto nel quale passato e presente si incontrano meglio. I sedili sportivi con poggiatesta integrati sono rivestiti con applicazioni in Alcantara e adottano un motivo a scacchi nero, grigio e giallo che richiama deliberatamente le Corsa sportive del passato. Le cinture gialle aggiungono una nota quasi insolente, mentre Alcantara e cuciture a contrasto compaiono sul volante, sugli inserti delle portiere e sul bracciolo.

La nostalgia, però, termina davanti alla strumentazione. Il display digitale è personalizzabile e il touchscreen centrale da 10 pollici può visualizzare informazioni specifiche GSE, comprese forze G, accelerazioni e dati relativi alla gestione della batteria. Ci sono poi sedili e volante riscaldati, navigatore, telecamera posteriore a 180 gradi, cruise control adattivo e accesso keyless. Interessante anche il sistema V2L, che permette di utilizzare l’energia accumulata nella batteria per alimentare dispositivi esterni, attraverso l’apposito adattatore.

Dalla strada alla Formula E

Nuova Corsa GSE arriva inoltre in un momento particolare per Opel. Dalla stagione 2026/27 il costruttore tedesco entrerà ufficialmente nel Mondiale ABB FIA Formula E con l’Opel GSE Formula E Team, portando così la sigla GSE anche al massimo livello del proprio programma sportivo elettrico.

Non è un collegamento casuale. Opel sta cercando di costruire intorno a GSE una nuova identità prestazionale che parte dalle competizioni e arriva alle vetture di serie, passando dalla Mokka GSE alla Corsa. Una strategia che recupera una vecchia regola dell’automobile: le corse servono anche a dare carattere alle auto che poi finiscono nei garage.

La hot hatch dopo la benzina

Corsa GSE sarà ordinabile da settembre 2026 e farà la sua prima apparizione pubblica al Salone dell’Automobile di Parigi in ottobre; i dati tecnici comunicati da Opel sono ancora provvisori, poiché la vettura non è ancora omologata.

Ma il messaggio è già piuttosto chiaro. La nuova Corsa non cerca semplicemente di essere un’elettrica molto potente. Tenta qualcosa di più complicato: trasportare nell’era delle batterie l’idea europea della hot hatch, quella piccola automobile utilizzabile tutti i giorni che, sulla strada giusta, sa cambiare carattere.

Nel 1988 per farlo bastavano 100 CV, 820 chili e un motore 1.6. Nel 2026 servono 281 CV, una batteria da 54 kWh, un Torsen e parecchia elettronica. Sono cambiati gli strumenti. La ricetta, almeno nelle intenzioni, resta sorprendentemente familiare.