Peugeot E-208 GTi, la prova: elettrica sì, ma con il carattere di una vera GTi

281 CV, 345 Nm e uno 0-100 km/h in 5,5 secondi raccontano soltanto una parte della nuova sportiva francese. Perché la prima GTi elettrica di Peugeot vuole soprattutto dimostrare che il piacere di guida può sopravvivere al cambio di epoca. L'abbiamo provata cercando, dietro accelerazioni e tecnologia, quelle sensazioni che hanno reso leggendarie tre semplici lettere.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Cronometro, numeri, predisposizione sentimentale. Peugeot E-208 GTi li contempla tutti e tre . Perché GTi, per il marchio del Leone, non è mai stata soltanto una sigla da applicare sul portellone. Significa inevitabilmente tornare ad un ricordo: 205 GTi. Strade strette, auto leggere, cambio manuale e quel modo tutto francese di costruire piccole sportive capaci di far sembrare interessante anche il tragitto verso casa. Oggi, però, niente leva del cambio, niente contagiri che sale e soprattutto niente benzina. La nuova GTi Peugeot è elettrica. Può un’elettrica essere davvero una GTi? Scopriamolo insieme.

La prima impressione: è molto più di una 208 potente

Bastano pochi metri per capire che Peugeot Sport non si è limitata ad aggiungere cavalli ad una 208 elettrica. La posizione di guida è quella caratteristica del Peugeot i-Cockpit, con il volante piccolo sistemato in basso e la strumentazione davanti agli occhi. È una soluzione alla quale bisogna trovare la propria regolazione, ma su una vettura sportiva acquista un significato particolare: il volante compatto rende immediatamente percepibile la rapidità dello sterzo.

I sedili trattengono bene il corpo senza trasformare l’abitacolo in quello di un’auto da pista. Si rimane dentro una 208 utilizzabile tutti i giorni, soltanto più raccolta, più bassa e decisamente più concentrata sul guidatore. Poi si preme l’acceleratore.

281 CV e 345 Nm che arrivano con quella rapidità alla quale l’elettrico ci ha ormai abituati, ma qui la risposta non sembra studiata soltanto per impressionare nei primi cinquanta metri. E-208 GTi accelera forte, naturalmente: lo 0-100 viene dichiarato in 5,5 secondi, mentre da 80 a 120 km/h servono appena 3,2 secondi. È soprattutto la ripresa a rendere l’auto tremendamente efficace nel misto. Non bisogna aspettare un rapporto, una scalata o l’ingresso del turbo. Si guarda la curva successiva, si affonda il piede destro e la GTi è già lì.

Nel misto viene fuori il lavoro di Peugeot Sport

La parte più interessante arriva quando la strada inizia ad essere di sole curve. L’assetto è stato abbassato di 25 millimetri, le carreggiate sono state allargate di 56 mm all’anteriore e 28 al posteriore e molle, ammortizzatori e barra antirollio posteriore hanno ricevuto una taratura specifica. Tradotto dalla scheda tecnica alla strada significa un’auto che entra in curva con decisione e soprattutto rimane molto piatta. Il primo inserimento sorprende per rapidità. Il piccolo volante invita quasi a esagerare e bisogna inizialmente prendere le misure con un avantreno che risponde velocemente agli ordini. Dopo qualche curva, però, si comincia a trovare il ritmo.

Ed è lì che E-208 GTi diventa divertente. Non nasconde completamente la massa di un’elettrica — sarebbe impossibile — ma riesce a gestirla bene. Nei cambi di direzione più rapidi si percepisce che sotto il pavimento c’è una batteria, ma il baricentro basso aiuta e soprattutto il telaio non sembra mai in ritardo rispetto al motore. È un dettaglio fondamentale. Avere quasi 300 CV su una compatta a trazione anteriore è facile. Fare in modo che possano essere utilizzati anche quando la strada gira è molto più complicato.

Il differenziale fa la differenza

Qui entra in gioco uno degli elementi tecnicamente più interessanti della vettura: il differenziale autobloccante meccanico a slittamento limitato. Lo si sente soprattutto uscendo dalle curve strette. Si arriva alla corda, si comincia ad aprire l’acceleratore e invece di avere un avantreno che allarga immediatamente la traiettoria sotto la spinta della coppia, la GTi prova a chiudere la curva e a scaricare a terra la potenza. Naturalmente la fisica resta la fisica. Se si entra troppo forte, l’avantreno tende progressivamente ad allargare e non c’è elettronica che possa cancellare gli errori. Ma proprio questo rende la macchina più leggibile.

Non dà la sensazione di essere una console con quattro ruote. C’è ancora un rapporto abbastanza diretto fra quello che fa il guidatore e quello che succede sotto le gomme. Bisogna accompagnarla, scegliere il punto di frenata, caricare l’anteriore e aspettare il momento giusto per tornare sull’acceleratore. Quando lo si trova, esce dalle curve con una forza notevole.

281 CV, per godere e non per strafare

La potenza del motore elettrico M4+ è quasi sovrabbondante per dimensioni e passo della 208. Eppure il dato che resta maggiormente impresso non è lo 0-100. È la continuità. Tra una curva e quella successiva la spinta è immediata e permette di costruire un ritmo molto veloce senza particolare fatica. È una delle grandi differenze rispetto alle GTi del passato: una 205 chiedeva di lavorare con motore e cambio, questa elimina quasi completamente quella fase.

Si perde qualcosa? Inevitabilmente sì. Manca quel piccolo rituale meccanico fatto di scalate, regime del motore e scelta della marcia che per decenni è stato parte integrante del divertimento. Ma in cambio arriva una precisione quasi chirurgica nella gestione della coppia. L’acceleratore diventa lo strumento principale per modificare l’equilibrio dell’auto. Ed è qui che E-208 GTi comincia ad avere una personalità propria invece di provare semplicemente a imitare le antenate.

Lo sterzo: piccolo volante, reazioni veloci

Lo sterzo è rapido e abbastanza preciso da permettere di mettere le ruote dove si desidera. Con il piccolo volante del Peugeot i-Cockpit i movimenti sono minimi e nei tornanti o nelle sequenze più strette questa caratteristica diventa particolarmente piacevole. Non è uno sterzo vecchia scuola, ricchissimo di informazioni attraverso la corona. L’assistenza elettrica filtra inevitabilmente qualcosa. Ma è coerente con il carattere della vettura: veloce, diretto e immediato. Dopo i primi chilometri si smette quasi di pensarci. Ed è probabilmente il complimento migliore che si possa fare a uno sterzo.

Frenare forte, prima ancora di accelerare forte

Peugeot Sport ha dedicato molta attenzione anche ai freni, con dischi anteriori da 355 mm e pinze a quattro pistoncini. La prima sensazione è di potenza, ma nella guida veloce conta soprattutto la modulabilità. Il pedale permette di togliere velocità con precisione prima dell’ingresso in curva e di accompagnare la frenata mentre si comincia a inserire l’auto.

In modalità Sport viene inoltre eliminata la frenata rigenerativa. Una scelta apparentemente curiosa per un’elettrica, ma perfettamente sensata su una GTi: il comportamento in rilascio diventa più prevedibile e il guidatore può affidarsi maggiormente al pedale del freno. È uno di quei dettagli che raccontano meglio dei cavalli quanto lavoro sia stato fatto per trasformare una E-208 in qualcosa di diverso.

Sport cambia davvero il carattere

Se nella guida quotidiana la E-208 GTi rimane sorprendentemente civile, selezionando Sport la risposta dell’acceleratore diventa più pronta e l’elettronica concede maggiore libertà. Non significa trasformare una trazione anteriore elettrica in una macchina da drift, né sarebbe questo lo scopo. Significa permettere al telaio di muoversi un po’ di più e al guidatore di sentirsi maggiormente coinvolto. Forzando l’ingresso in curva e alleggerendo l’acceleratore, il retrotreno può contribuire a chiudere la traiettoria. Tutto avviene in maniera progressiva, senza reazioni teatrali. Ed è probabilmente questa la caratteristica che convince maggiormente: la E-208 GTi è molto veloce, ma non sembra progettata soltanto per esserlo. Cerca di essere giocosa. Una parola quasi scomparsa dal vocabolario delle automobili moderne.

E quando si torna in città?

Terminata la strada giusta, la GTi torna a essere una 208. L’assetto è naturalmente più sostenuto rispetto alle versioni normali e sulle asperità più secche i cerchi da 18 pollici ricordano che stiamo guidando la variante sportiva, ma non si arriva a un livello di rigidità incompatibile con l’utilizzo quotidiano. Nel traffico il motore elettrico torna a essere docile, il silenzio rilassa e l’assenza del cambio rende tutto semplicissimo.

È forse il paradosso più riuscito di questa macchina: può andare molto forte senza obbligare a vivere ogni tragitto come una prova speciale. La batteria da 54 kWh lordi, 51 utilizzabili, consente un’autonomia dichiarata fino a 375 km WLTP con gli pneumatici Hankook, mentre con i più sportivi Michelin Pilot Sport 4S si arriva a 352 km. In corrente continua la potenza massima di ricarica è di 100 kW, con il 20-80% dichiarato in meno di mezz’ora.

GTi elettrica: cosa rimane delle vecchie Peugeot?

Alla fine della prova la domanda iniziale ritorna inevitabilmente. È davvero una GTi? Il confronto diretto con una 205 GTi sarebbe poco sensato. Una pesava poco più di 800 chili, aveva un motore aspirato, un cambio manuale e apparteneva a un mondo nel quale sicurezza, comfort e tecnologia avevano esigenze completamente differenti.

E-208 GTi è figlia del 2026. Porta con sé batteria, elettronica, assistenza alla guida e tutto ciò che un’automobile contemporanea deve offrire.

Eppure qualcosa è rimasto. Non il rumore. Non il cambio. Nemmeno quella leggerezza quasi irripetibile delle piccole sportive di quarant’anni fa. È rimasta l’idea che una Peugeot compatta possa essere costruita intorno al piacere di guidarla.

Il differenziale meccanico, l’avantreno rapido, l’assetto specifico, i freni importanti e il lavoro di Peugeot Sport servono esattamente a questo. I 281 CV sono quasi la parte più facile della ricetta.

La sensazione che resta

Costa 44.900 euro, una cifra importante per una segmento B e lontanissima dall’idea popolare che accompagnava le GTi delle origini. Ma anche il mercato delle sportive compatte è profondamente cambiato.

Nuova E-208 GTi non ricrea la 205 e fa bene a non provarci. La cita nei cerchi, nei dettagli rossi, nei sedili e in qualche piccolo vezzo estetico. Poi prende un’altra strada.

Quella interessante comincia quando finiscono i rettilinei. Perché dopo qualche chilometro si smette di chiedersi dove sia il motore termico, si dimenticano per un momento autonomia e kilowattora e si comincia semplicemente a guardare la curva successiva. Ed è forse lì, più che nei 281 CV o nei 5,5 secondi dello 0-100, che ricompare davvero lo spirito GTi.