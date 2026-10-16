Peugeot E-208 GTi, la piccola peste diventa elettrica: 281 CV e il mito ricomincia da zero

La sigla GTi torna sulla 208 e per la prima volta rinuncia alla benzina. Peugeot Sport firma una compatta da 281 CV, 345 Nm e 0-100 in 5,5 secondi. Ma dietro i numeri c'è soprattutto il tentativo di riportare nell'era elettrica lo spirito della leggendaria 205 GTi.

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Ci sono tre lettere che per Peugeot significano storia e successi: GTi. Appartengono a un’epoca nella quale per costruire una sportiva bastavano un’auto piccola, un motore vivace, pochi chili e un telaio capace di trasformare una strada di montagna in un buon motivo per allungare il viaggio. La 205 GTi ne fu probabilmente l’espressione più celebre. Quarant’anni dopo, quelle tre lettere tornano. Ma questa volta senza pistoni, scarico e serbatoio.

Nuova Peugeot E-208 GTi è infatti la prima GTi completamente elettrica della storia del Leone. Non una semplice E-208 resa più potente, almeno nelle intenzioni dei tecnici francesi, ma un progetto affidato direttamente a Peugeot Sport, la divisione che lavora anche sulla 9X8 impegnata nel Mondiale Endurance. Il risultato è una delle interpretazioni più radicali della 208: 281 CV, 345 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,5 secondi e 180 km/h di velocità massima.

Il passato torna, ma cambia rumore

Il riferimento alla 205 GTi è inevitabile, ma Peugeot ha scelto intelligentemente di non costruire una caricatura nostalgica. E-208 GTi conserva la carrozzeria compatta della 208 e interviene sui dettagli e, soprattutto, sulle proporzioni. L’assetto è ribassato di 25 millimetri, mentre le carreggiate crescono di 56 mm davanti e 28 mm dietro. I cerchi da 18 pollici reinterpretano il celebre disegno «forato» della 205 GTi, assolvendo contemporaneamente a una funzione tecnica, perché contribuiscono al raffreddamento dell’impianto frenante. Passaruota più pronunciati, spoiler anteriore e diffusore posteriore nero completano la trasformazione senza trasformare la piccola Peugeot in un esercizio di esibizionismo. Poi c’è il rosso. Poco, ma nei posti giusti. Compare sulla calandra, nei gruppi ottici, sul logo Peugeot, attorno ai passaruota, sulle pinze dei freni e naturalmente sulla sigla GTi. È una citazione del passato utilizzata con una certa misura.

Peugeot Sport mette mano al telaio

È però sotto la carrozzeria che questa 208 prova a meritarsi davvero le tre lettere che porta sul portellone. Il motore elettrico M4+ sviluppa 281 CV e 345 Nm ed è accompagnato da un’elettronica di controllo sulla quale Peugeot Sport ha trasferito parte dell’esperienza maturata nelle competizioni. Il rapporto peso-potenza dichiarato è di 5,5 kg/CV. Lo scatto da 0 a 100 richiede 5,5 secondi, quello da 80 a 120 appena 3,2, mentre il chilometro da fermo viene coperto in 25,8 secondi. Numeri importanti, ma sarebbe riduttivo giudicare una GTi soltanto con il cronometro.

Per questo compare un differenziale autobloccante meccanico a slittamento limitato, integrato nel riduttore, chiamato a trasferire a terra la coppia sulle ruote anteriori soprattutto quando l’aderenza diminuisce o si accelera con decisione in uscita di curva. Cambiano anche molle e ammortizzatori, questi ultimi dotati di fine corsa idraulici specifici, mentre al retrotreno arriva una barra antirollio da 31 millimetri. L’obiettivo è recuperare quella rapidità nei cambi di direzione che ha sempre fatto parte del carattere delle piccole GTi francesi, pur dovendo fare i conti con la massa inevitabilmente superiore di un’elettrica.

Freni da vera sportiva

La trasformazione interessa anche l’impianto frenante. Davanti ci sono dischi da 355 millimetri e pinze a quattro pistoncini, riconoscibili dalla colorazione rossa e dalla firma Peugeot Sport.

L’ESP dispone inoltre di una taratura specifica. Nella modalità Sport lascia maggiore libertà al guidatore e disattiva la frenata rigenerativa: una scelta significativa perché, quando si guida rapidamente, rende più naturale il rapporto fra acceleratore e freno e permette di affidarsi maggiormente alla meccanica dell’auto.

È forse proprio qui che si comprende meglio la filosofia della nuova GTi. L’elettrico non viene utilizzato soltanto per produrre accelerazioni spettacolari al semaforo: Peugeot ha cercato di costruire intorno al motore un’automobile che possa ancora essere guidata, e non semplicemente lanciata.

Una batteria pensata anche per divertirsi

La batteria mantiene una capacità di 54 kWh lordi, 51 utilizzabili, ma Peugeot Sport ne ha profondamente rivisto la gestione termica. Il sistema di raffreddamento è stato studiato per evitare il calo delle prestazioni quando motore e accumulatore vengono sottoposti a un utilizzo intenso.

Un particolare tutt’altro che secondario per una sportiva elettrica: l’obiettivo dichiarato è mantenere la disponibilità della potenza anche affrontando a lungo un percorso impegnativo, come una salita di montagna.

L’autonomia WLTP arriva fino a 375 chilometri con pneumatici Hankook Ventus S1 Evo3, disponibili senza sovrapprezzo, mentre scende a 352 km scegliendo i più sportivi Michelin Pilot Sport 4S montati di serie. La ricarica in corrente continua arriva a 100 kW e permette, secondo Peugeot, di passare dal 20 all’80% in meno di 30 minuti; con una wallbox da 7,4 kW una ricarica completa richiede circa 4 ore e 40 minuti.

Dentro, il rosso della 205 GTi

Anche l’abitacolo gioca con la memoria. Il Peugeot i-Cockpit viene reinterpretato attraverso grafiche specifiche e un’ambientazione dominata dal rosso e dal nero.

Le cinture di sicurezza rosse, i tappeti e alcune finiture richiamano apertamente la 205 GTi. I sedili anteriori, con poggiatesta integrati e fianchetti pronunciati, recuperano altri riferimenti alle 205 GTi 1.6 e 1.9. Il piccolo volante Peugeot utilizza pelle traforata e Alcantara ed è accompagnato da una taratura dello sterzo più diretta.

Sul quadro strumenti compaiono schermate dedicate alle prestazioni, mentre l’illuminazione dell’abitacolo può assumere una tonalità rossa. C’è persino una sonorità artificiale legata alla velocità del motore elettrico, che fortunatamente può essere disattivata. Perché certe tradizioni possono anche essere reinterpretate, ma il silenzio resta uno dei privilegi dell’elettrico.

Una GTi da usare tutti i giorni

Nonostante la trasformazione, E-208 GTi rimane una 208 e conserva quindi la sua vocazione quotidiana. Ci sono navigazione connessa TomTom, Peugeot i-Connect Advanced, Apple CarPlay e Android Auto wireless e comando vocale. La funzione Vehicle-to-Load consente inoltre di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni, mentre attraverso l’app MyPeugeot si possono programmare ricarica e precondizionamento dell’abitacolo. La copertura Peugeot Care arriva fino a otto anni o 160 mila chilometri, così come quella prevista per la batteria.

Quanto costa

In Italia Peugeot E-208 GTi parte da 44.900 euro. Una cifra che racconta quanto sia cambiato anche il concetto di piccola sportiva: la GTi economica, leggera e relativamente semplice degli anni Ottanta appartiene inevitabilmente a un altro mondo. Eppure è proprio questo il punto interessante della nuova Peugeot. Non pretende di riportare indietro l’orologio. Prova piuttosto a capire se quelle tre lettere possano avere ancora un significato quando al posto del quattro cilindri c’è una batteria sotto il pavimento.

La risposta non può stare soltanto nei 281 CV o nei 5,5 secondi sullo 0-100. Una GTi è sempre stata soprattutto il modo in cui entra in una curva, quello in cui ne esce e la voglia che lascia al guidatore di cercarne subito un’altra. Nuova E-208 GTi parte proprio da qui. Dalla 205 eredita qualche dettaglio rosso, il disegno dei cerchi e soprattutto un nome pesante. Tutto il resto appartiene al 2026. Ed è forse questa la sfida più difficile: dimostrare che per essere una GTi non è indispensabile sentire il rumore del motore. Ma bisogna ancora avere voglia di guidare.