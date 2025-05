Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual Motor: due SUV elettrici che riscrivono la mobilità

Tecnologia, spazio, sicurezza, bellezza quotidiana e quel pizzico di sportività: i nuovi SUV elettrici Peugeot in versione Dual Motor.

Una rivoluzione che parte da chi guida ogni giorno

C’è una nuova generazione che guida la transizione elettrica. Non lo fa per tendenza, ma per scelta. Attenta all’ambiente, al design, alla sicurezza, ma soprattutto alla qualità del tempo. E oggi, quel tempo si misura anche in chilometri percorsi con consapevolezza. Peugeot risponde a questa rivoluzione silenziosa con E-3008 ed E-5008 Dual Motor, due SUV elettrici pensati non per stupire, ma per semplificare e valorizzare il quotidiano con un pizzico di grinta.

Belle e funzionali …design emozionale

Il primo impatto è visivo, e le nuove Peugeot lo vincono al primo sguardo. Linee scolpite, silhouette dinamiche e una presenza che trasmette forza senza rinunciare all’eleganza. Ma non è solo questione di estetica. Ogni dettaglio – dai sedili al “panoramic i-Cockpit ” – è pensato per dialogare con chi guida, in modo naturale, fluido, intuitivo. Il risultato? Un abitacolo che accoglie e rilassa, dove ogni gesto ha il suo posto e ogni comando è a portata di mano.

Due anime, una missione

E-3008 ed E-5008: compatta la prima, versatile la seconda

E-3008 è perfetta per chi cerca compattezza senza sacrificare spazio. Ideale in città, agile, ma capace di affrontare senza problemi anche lunghi viaggi. E-5008, invece, è il SUV da 7 posti che mancava nel mondo dell’elettrico: spaziosa, modulabile, con un bagagliaio che supera i 2.100 litri in configurazione a due posti. Per le famiglie, per chi fa mille cose, per chi vuole tutto, ma senza compromessi.

Potenza sotto controllo

Entrambi i modelli montano un sistema Dual Motor da 325 CV con trazione integrale. Tradotto: performance brillanti anche su salite innevate o percorsi sterrati. Ma ciò che colpisce è la dolcezza con cui si lascia guidare. L’accelerazione è fluida, l’assetto stabile, i comandi intuitivi. Nessun effetto “montagne russe”: solo la piacevole sensazione di essere padrone della strada, sempre.

Una pausa lunga 30 minuti…reale e veloce

490 km di autonomia (WLTP) per E-3008 e 467 km per E-5008, il pensiero della ricarica smette di essere un’ansia. In più, bastano 30 minuti per ricaricare fino all’80% della batteria con le colonnine rapide. Tempi perfetti per una pausa caffè, o per una sessione in palestra. E per la ricarica domestica? Peugeot offre wallbox smart, da installare senza stress.

Il comfort che non è un lusso

Sedili massaggianti. Aria purificata. Silenzio. Materiali soft-touch. È così che Peugeot interpreta il benessere in auto. Per chi passa ore nel traffico o accompagna i figli a scuola prima di una riunione, questi dettagli diventano fondamentali. Non è un vezzo, è una necessità. E-3008 ed E-5008 sono nate anche per questo.

Sicurezza a tutto tondo

Non basta essere protetti: bisogna anche sentirsi al sicuro. I sistemi ADAS presenti a bordo – dalla frenata automatica d’emergenza all’assistente di corsia, fino al parcheggio semi-automatico – sono studiati per ridurre le fonti di ansia. Per chi viaggia spesso con bambini a bordo, o semplicemente ha mille cose per la testa, la sicurezza diventa un alleato psicologico.

Dialogo aperto con chi guida

Peugeot ha coinvolto direttamente la realtà nella progettazione della nuova gamma. Il risultato si vede – e si sente. Dal portellone automatico alle modalità di guida selezionabili, fino all’accesso ai servizi digitali tramite app, tutto è disegnato partendo dalla vita vera, non da una presentazione PowerPoint.

Più che garanzie: promesse

Con 8 anni di garanzia su veicolo e batteria, Peugeot non offre solo tranquillità tecnica, ma anche un messaggio forte: “Ci saremo anche dopo l’acquisto.” E lo fa con servizi come Free2Move Charge, per accedere facilmente a una rete di ricarica capillare in Europa, o con i suggerimenti digitali sulla gestione dell’auto.

Peugeot ha colto il segno. Ha ascoltato. Ha osservato. E ha risposto.

Con E-3008 ed E-5008 Dual Motor, l’elettrico non è più un’opzione estrema o un territorio da pionieri. È una scelta quotidiana, concreta, intelligente. Per un futuro ancora tutto da guidare.