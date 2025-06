Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual Motor: due SUV elettrici pensati per la vita dinamica

L’auto elettrica è ormai una realtà alla portata di molti. Ma perché diventi davvero una scelta quotidiana, deve saper rispondere alle esigenze concrete di chi guida tutti i giorni: facilità d’uso, autonomia reale, comfort, sicurezza, e soprattutto praticità. Le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual Motor puntano esattamente in questa direzione, con due SUV 100% elettrici che uniscono potenza e semplicità, tecnologia e buon senso.

Prestazioni brillanti ma sempre sotto controllo

Entrambi i modelli montano un doppio motore elettrico da 325 cavalli con trazione integrale, una configurazione che garantisce prontezza e sicurezza in ogni condizione: in città, su strade bagnate, su sterrati o durante un viaggio in montagna. Il bello è che tutta questa potenza si traduce in una guida fluida e accessibile: chiunque può sentirsi subito a proprio agio, anche senza esperienza con veicoli elettrici.

Autonomia e ricarica per una settimana senza pensieri

Peugeot E-3008 offre fino a 490 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, mentre la versione più grande, E-5008 arriva a 467 km. Per chi fa un uso quotidiano medio, significa ricaricare solo una o due volte a settimana. E nei momenti in cui si ha fretta, la ricarica rapida consente di passare dal 20 all’80% in circa 30 minuti, il tempo di una sosta in autostrada o di una pausa caffè. Peugeot propone anche le wallbox domestiche per ricaricare in modo semplice a casa.

Più spazio per la famiglia, il tempo libero e tutto il resto

La versatilità è uno dei punti forti dei due SUV. E-5008, con i suoi 7 posti reali, si rivolge a chi ha una famiglia numerosa o semplicemente ha bisogno di più flessibilità. Il bagagliaio, in configurazione due posti, arriva a 2178 litri: perfetto per sport, viaggi o carichi ingombranti. Anche E-3008, più compatto, offre uno spazio generoso e ben organizzato, senza sacrificare il comfort per i passeggeri.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

Interni intelligenti e tecnologia amica

L’abitacolo delle nuove Peugeot è stato progettato per accogliere. Il sistema Panoramic i-Cockpit combina un display curvo, comandi intuitivi e materiali di qualità, creando un ambiente moderno ma mai complicato. L’esperienza di guida è silenziosa, rilassata, con sedili ergonomici, luci ambientali e un ottimo isolamento acustico: caratteristiche che migliorano sensibilmente la vita a bordo, soprattutto nei lunghi tragitti.

Sicurezza e serenità anche per chi guida ogni giorno

E-3008 ed E-5008 offrono un pacchetto completo di ADAS, i sistemi avanzati di assistenza alla guida: dalla frenata automatica d’emergenza al Cruise Control Adattivo, fino all’assistenza al parcheggio. Tutto è pensato per rendere la guida più sicura e meno stressante, soprattutto nei contesti urbani complessi o nei lunghi viaggi. È un modo concreto per offrire maggiore tranquillità a chi si mette ogni giorno al volante.

Garanzia estesa e servizi digitali a prova di futuro

Per chi sceglie l’elettrico, Peugeot vuole eliminare ogni dubbio. E lo fa con una garanzia di 8 anni o 160.000 km su veicolo e batteria, oltre a un ecosistema digitale che semplifica l’accesso alla ricarica pubblico grazie al servizio Free2Move Charge, con centinaia di migliaia di colonnine in tutta Europa.

Un’auto elettrica per tutti

Le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 Dual Motor non si limitano a seguire la tendenza elettrica: vogliono renderla accessibile, concreta, vicina alla vita reale. Con un design moderno, soluzioni pratiche, tecnologie semplici da usare e un’esperienza di guida che mette al centro il benessere di chi guida, sono due SUV pensati non per stupire, ma per convincere. E, soprattutto, per accompagnare ogni giorno chi vuole muoversi meglio. Elettricamente. E senza complicazioni.