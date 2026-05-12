PEUGEOT ha svelato la sua nuova 208 GTi, da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è qualcosa di profondamente romantico nel vedere il nome PEUGEOT tornare protagonista a Imola. Sarà il fascino senza tempo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sarà il richiamo delle gare endurance che profumano di storia e notti insonni, oppure quel modo tutto francese di trasformare la tecnologia in desiderio. Fatto sta che, nel weekend del 17-19 aprile, il marchio del Leone non si è limitato a correre, ma ha messo in scena un vero spettacolo automobilistico.

Nel paddock del FIA World Endurance Championship 2026, il Team Peugeot TotalEnergies arriva con l’ambizione di continuare una crescita costante costruita stagione dopo stagione. Dopo i podi conquistati negli ultimi anni, PEUGEOT 9X8 torna a sfidare i colossi dell’endurance con quell’immagine futuristica che l’ha resa una delle hypercar più riconoscibili del campionato. Linee scolpite, proporzioni quasi da concept car e un’identità visiva che sembra arrivare direttamente dal futuro.

Ma questa volta il cuore pulsante di PEUGEOT è pulsato anche fuori dalla pista. Nella Fan Zone di Imola, infatti, il brand francese ha portato una grande e molto attesa novità, trasformando il weekend del WEC in una sorta di passerella automobilistica a cielo aperto.

Il ritorno della GTi che tutti aspettavano

La vettura destinata a far scattare selfie, ricordi e conversazioni infinite tra appassionati: è nuova Peugeot E-208 GTi. Basta il nome GTi per evocare un’intera epoca fatta di piccole bombe sportive, strade di montagna e sogni da poster in cameretta. Nuova 208 GTi raccoglie quell’eredità gloriosa e la trasporta nell’era elettrica senza perdere carattere.

Con 280 CV e uno 0-100 km/h in appena 5,7 secondi, è oggi una delle hot hatch elettriche più estreme e divertenti del panorama europeo. Ma la vera magia sta nel modo in cui PEUGEOT SPORT ha lavorato sul telaio. Assetto ribassato, carreggiate allargate, differenziale autobloccante, pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e impianto frenante con pinze rosse firmate PEUGEOT SPORT: dettagli che raccontano una filosofia precisa. Non basta andare forte, bisogna farlo con emozione.

Anche l’abitacolo strizza l’occhio alla tradizione GTi con sedili sportivi dedicati e un’atmosfera che miscela nostalgia e modernità. Una vettura che sembra voler dire agli appassionati: sì, l’elettrico può anche far sorridere chi ama guidare davvero.

PEUGEOT a Imola ha trasformato un appuntamento sportivo in un’esperienza immersiva capace di unire passato e futuro. Da una parte il mito delle GTi che hanno fatto sognare generazioni di automobilisti. Dall’altra l’elettrificazione, il design visionario e la ricerca tecnologica del WEC. In mezzo, la passione. Quella vera. Quella che a Imola, da sempre, riesce a trasformare il rumore dei motori in emozione pura.