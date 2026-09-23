Peugeot, la sfida elettrica passa dai 700 chilometri della E-3008

Il Leone porta al Salone Auto Torino la versione Long Range del suo SUV fastback: 230 CV, batteria da 96,9 kWh e autonomia fino a 700 km. LA strategia è chiara...spostare l’elettrico dalla città ai grandi viaggi

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Torino torna capitale dell’automobile e Peugeot sceglie una protagonista precisa per raccontare la propria idea di transizione elettrica. Al Salone Auto Torino 2026, andato in scena dall’11 al 13 settembre nel centro del capoluogo piemontese, il marchio francese ha puntato i riflettori sulla E-3008 Electric 230 Long Range, la versione a grande autonomia del SUV fastback che rappresenta uno dei tasselli più importanti della nuova generazione Peugeot.

Una scelta tutt’altro che casuale. In una manifestazione che ha riunito 47 Case automobilistiche e trasformato piazza Castello, piazzetta Reale e l’area dei Musei Reali in un grande salone a cielo aperto, Peugeot ha deciso di mettere al centro non una concept car, ma un modello già concreto, ordinabile e pensato per affrontare uno dei temi ancora decisivi nella diffusione delle auto elettriche: la possibilità di viaggiare senza organizzare ogni spostamento attorno a una colonnina.

Settecento chilometri per cambiare prospettiva

Il numero che inevitabilmente cattura l’attenzione è 700. Sono i chilometri di autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP per la E-3008 Electric 230 Long Range. Un risultato ottenuto grazie alla batteria da 96,9 kWh netti, abbinata al motore elettrico da 170 kW, equivalenti a 230 CV.

Numeri che modificano almeno sulla carta il perimetro di utilizzo dell’elettrico. Non più soltanto casa, ufficio e città, ma autostrada, vacanze e trasferimenti importanti. È proprio qui che Peugeot vuole giocare una delle sue carte: trasformare l’autonomia da argomento difensivo dell’auto elettrica in uno dei suoi punti di forza.

E-3008 nasce sulla piattaforma STLA Medium, sviluppata fin dall’origine anche per le motorizzazioni a batteria. La presenza dell’accumulatore maggiorato non sacrifica, secondo Peugeot, né l’abitabilità né la capacità del bagagliaio, mantenendo quindi quella versatilità che resta fondamentale per un SUV destinato anche alle famiglie.

Ricaricare durante una pausa

Autonomia importante, ma anche tempi di sosta che devono avvicinarsi sempre più alle abitudini di chi arriva da un’auto tradizionale. In corrente continua E-3008 Long Range può accettare una potenza di ricarica fino a 160 kW: per passare dal 20 all’80% servono circa 27 minuti, mentre in dieci minuti è possibile recuperare fino a 150 chilometri di percorrenza dichiarata.

C’è inoltre il precondizionamento della batteria, pensato per portare l’accumulatore nelle condizioni ideali quando ci si avvicina a una stazione di ricarica rapida. Sono dettagli tecnici, ma diventano importanti nell’uso quotidiano perché l’elettrico si gioca buona parte della sua credibilità proprio sulla semplicità con cui riesce a inserirsi nella vita dell’automobilista.

Il SUV che vuole sembrare una coupé

La tecnologia, però, da sola non basta. Peugeot continua a lavorare molto sull’identità stilistica e 3008 è forse il modello che meglio racconta il nuovo corso del Leone.

La carrozzeria combina le proporzioni di un SUV con una coda fastback piuttosto marcata. Il frontale costruito attorno al nuovo emblema Peugeot integra la firma luminosa e la calandra, mentre i gruppi ottici sottili accentuano l’impronta felina che ormai caratterizza la famiglia francese. Nella parte posteriore lo spoiler flottante contribuisce a dare movimento alla silhouette.

Non è semplicemente una questione estetica. L’aerodinamica ha un peso sempre maggiore sulle elettriche e 3008 raggiunge un coefficiente di resistenza Cx di 0,28, cercando un compromesso tra presenza scenica, abitabilità ed efficienza.

Dentro, il Panoramic i-Cockpit

Il salto generazionale diventa ancora più evidente aprendo la portiera. Peugeot prosegue sulla strada dell’i-Cockpit, una soluzione che negli anni è diventata quasi una firma quanto i tre artigli luminosi della carrozzeria.

Sulla 3008 debutta il Panoramic i-Cockpit, dominato nelle versioni superiori dal display panoramico curvo e flottante da 21 pollici, apparentemente sospeso sopra la plancia. Sotto lo schermo corre l’illuminazione ambientale a Led, personalizzabile in otto tonalità.

L’idea rimane quella Peugeot: volante compatto, informazioni posizionate in alto nel campo visivo e abitacolo costruito attorno a chi guida. Un’impostazione diversa dalla tradizionale plancia automobilistica e che il marchio continua a sviluppare come elemento distintivo della propria gamma.

Elettrica, ma non soltanto

3008 racconta anche un’altra scelta strategica. Peugeot spinge sull’elettrificazione senza rinunciare, almeno in questa fase, a una gamma di alimentazioni differenziata. Accanto alle versioni elettriche trovano infatti posto la Hybrid 48 V da 145 CV e la Plug-in Hybrid da 195 CV; al vertice dell’offerta a batteria c’è anche la Dual Motor da 325 CV, dotata di trazione integrale elettrica.

Sul mercato italiano la gamma 3008 parte da 41.650 euro per la Hybrid 145 CV. E-3008 elettrica parte invece da 43.780 euro, mentre per la Electric Long Range il listino prende il via da 48.430 euro, IPT esclusa.

Dalla Francia all’Europa

C’è infine un elemento industriale che, soprattutto in una Torino inevitabilmente sensibile al tema della produzione automobilistica europea, assume un significato particolare. E-3008 Long Range è progettata e assemblata in Francia, nello stabilimento Peugeot di Sochaux, mentre le batterie arrivano dalla gigafactory ACC di Douvrin.

È anche attraverso questa automobile che Peugeot prova quindi a raccontare il proprio futuro: elettrico, digitale, ma ancora profondamente legato alla tradizione industriale europea.

Al Salone di Torino, tra anteprime, supercar e nuovi costruttori arrivati soprattutto dall’Asia, il Leone ha scelto una E-3008 capace di dichiarare fino a 700 chilometri con una carica. Perché la nuova vittoria dell’auto elettrica, ormai, non si cerca soltanto sui cavalli o sullo 0-100. Si vive soprattutto sulla libertà di partire senza chiedersi troppo spesso dove fermarsi.