Quando il design incontra la dolce vita: Topolino Vilebrequin Collector’s Edition

Un’edizione limitata elettrica, artigianale e irresistibilmente chic: la microcar Fiat Topolino si veste dello stile Vilebrequin per diventare il compagno da spiaggia più desiderato del 2025.

Ci sono collaborazioni che sembrano scritte dal destino. Quando l’iconica dolcezza della Fiat Topolino incontra l’eleganza solare di Vilebrequin, nasce qualcosa di più di un’auto: nasce un oggetto del desiderio. È la nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, la microcar 100% elettrica più raffinata mai prodotta da FIAT, realizzata in edizione limitata e rifinita a mano. Una celebrazione della Riviera, dello stile e del sogno mediterraneo, in perfetto equilibrio tra sostenibilità e piacere.

Ispirazione nautica, dettagli couture, spirito vacanziero

Disegnata per evocare l’atmosfera elegante e leggera delle estati tra Saint-Tropez e Capri, la Topolino Vilebrequin si distingue per una livrea bicolore in Bianco e Blu Marine. Il richiamo al mondo marino è ovunque: nella capote ripiegabile come un cappello da sole, nel portapacchi da barca con doccetta integrata, nei tappetini in teak ispirati ai motoscafi di lusso. Ogni dettaglio racconta una storia di mare, libertà e bellezza.

Ufficio Stampa FIAT

Esclusività, artigianato e un tocco personale da collezionisti

Realizzata artigianalmente per i clienti di Italia e Francia, questa Collector’s Edition è molto più di una personalizzazione estetica. Ogni esemplare include un welcome kit con portachiavi tartaruga Vilebrequin, lettera firmata dai due CEO e accessori dedicati per rendere ogni partenza un’esperienza da sogno. I sedili sono ricamati con il logo della maison francese, mentre le soglie d’ingresso cromate brillano come sabbia al tramonto. E dentro la “Dolcevita Box” si cela un piccolo mondo in stile Vilebrequin, fatto di eleganza e ironia.

Zero emissioni, massima ispirazione: l’estate è elettrica

Non è solo la forma a fare la differenza: la Topolino Vilebrequin è anche 100% elettrica. Proposta a 13.490 euro o in leasing a partire da 99 euro al mese, è il simbolo di una nuova mobilità urbana e balneare, più leggera, consapevole, ma sempre emozionante. E rappresenta anche un cambiamento epocale nel mercato: nel 2022 il 65% delle microcar era termico. Oggi, oltre il 70% è elettrico. Un’evoluzione che FIAT ha guidato con visione e stile.

Un’auto come manifesto di un nuovo lifestyle mediterraneo

Per Olivier François, CEO di FIAT, “la Topolino Vilebrequin rappresenta uno stile di vita gioioso e responsabile”, mentre Roland Herlory, CEO di Vilebrequin, la definisce “l’incarnazione della nostra idea di vacanza quotidiana, fatta di ironia, bellezza e impegno per l’oceano”. Il nome stesso della maison francese, Vilebrequin – ovvero albero motore – crea un legame simbolico perfetto: la meccanica incontra il design, e il movimento diventa emozione.

Dove il buon vivere incontra il design più ispirato

La Topolino Vilebrequin è l’oggetto cult dell’estate, capace di portarti dalla città alla spiaggia con lo stesso stile con cui ti muovi tra le pagine di una rivista di moda. Incarna l’idea che la sostenibilità può – e deve – essere anche desiderabile, bella, leggera. In una parola: mediterranea.