Ritorno di Renault 5 in 4 metri di adrenalina Turbo 3E

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Una leggenda degli anni Ottanta rinasce a colpi di watt e drifting. La Renault 5 Turbo 3E è più di un omaggio alla Turbo e alla Turbo 2: è audacia allo stato puro, tecnologia e spirito agonistico, pronto a creare una nuova categoria di auto – quella delle supercar compatte elettriche. Una vera e propria… belva.

Design esplosivo, cuore Alpine

Sviluppata con il supporto di Alpine, custode delle competenze più esclusive nella progettazione di modelli sportivi elettrici, la Renault 5 Turbo 3E conserva l’esuberanza estetica delle antenate e la mescola con un’anima high-tech. Il telaio è realizzato su misura, mentre i motori elettrici – posizionati direttamente nelle ruote – sprigionano una potenza complessiva di 555 CV. Il risultato? Accelerazioni fulminee, agilità da kart e doti di drifting da competizione.

Prestazioni da capogiro e ricarica lampo

Il segreto della sua prontezza non sta solo nei cavalli, ma anche nell’architettura a 800 volt, la stessa delle hypercar più esclusive. Con una ricarica in corrente continua da 350 kW, la batteria passa dal 15 all’80% in appena 15 minuti. Una performance che permette di trasformare ogni sosta in una pausa caffè… ad altissima tensione.

Esclusività numerata e personalizzazione sartoriale

Come ogni oggetto da collezione, la Renault 5 Turbo 3E è prodotta in soli 1.980 esemplari numerati. Dal 22 aprile, un sistema di prenotazione dedicato consente agli appassionati di fissare un appuntamento in concessionaria per versare un voucher di 50.000 euro, garantirsi la priorità d’acquisto e persino scegliere il numero dell’auto.

Per i primi 500 clienti, il prezzo di lancio è fissato a 155.000 euro, con possibilità di personalizzare livrea e interni nel 2026. Le prime consegne sono attese nel 2027, destinazione Europa, Regno Unito, Turchia, Medio Oriente, Giappone e Australia.