Suzuki e VITARA, l’elettrica che non dimentica il fango

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La nuova elettrica di Hamamatsu cambia pelle senza tradire la propria identità: resta una Vitara nello spirito, ma inaugura una nuova era per Suzuki. Con e VITARA il marchio giapponese porta su strada il suo primo SUV a batteria, puntando su una formula che mette insieme tecnologia, trazione integrale e quella praticità che da sempre rappresenta uno dei suoi punti di forza.

C’è un legame tra la prima Vitara del 1988 e la nuova e VITARA del 2026. È la voglia di andare oltre l’asfalto senza rinunciare al comfort quotidiano. Oggi però si parla di elettrificazione: Suzuki apre un nuovo capitolo della propria storia con un SUV completamente elettrico che conserva il DNA avventuroso del marchio, aggiungendo una piattaforma inedita, una tecnologia di bordo evoluta e la prima interpretazione elettrica della celebre trazione integrale ALLGRIP.

Un design che guarda al futuro senza perdere il carattere

Il concept “Emotional Versatile Cruiser” prende forma in una carrozzeria scolpita, compatta ma muscolosa. Nuova e VITARA misura 4,27 metri di lunghezza, ha un passo generoso di 2,70 metri e un’altezza da terra di 180 mm, proporzioni che trasmettono immediatamente solidità e presenza su strada. Il frontale chiuso, i fari Matrix LED a tre elementi e i grandi passaruota raccontano un linguaggio stilistico moderno, mentre le linee tese richiamano l’anima SUV che ha reso celebre il nome Vitara. Anche l’offerta cromatica segue questa filosofia, con sei tinte monocolore e cinque eleganti combinazioni bicolore che enfatizzano il tetto nero e il carattere dinamico del modello.

Un abitacolo pensato per vivere ogni viaggio

Dentro, Suzuki sceglie una strada fatta di pulizia delle forme e tecnologia intuitiva.

L’ampio display centrale da 10,1 pollici dialoga con una strumentazione digitale da 10,25 pollici completamente configurabile, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigazione integrata e servizi connessi Suzuki Connect trasformano l’abitacolo in un ambiente sempre connesso.

completamente configurabile, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigazione integrata e servizi connessi Suzuki Connect trasformano l’abitacolo in un ambiente sempre connesso. La versione Top aggiunge un impianto audio Infinity by Harman con subwoofer, sedili in materiali premium regolabili elettricamente, tetto panoramico in vetro, ricarica wireless e telecamera a 360 gradi.

Ma la vera sorpresa è la versatilità: i sedili posteriori scorrono di 160 mm e permettono di aumentare sensibilmente la capacità del bagagliaio, offrendo uno spazio modulabile pensato per famiglie, sportivi e viaggiatori.

Elettrica sì, ma con il vero spirito Suzuki

Il cuore di nuova e VITARA è la piattaforma nativa HEARTECT-e, progettata specificamente per i veicoli elettrici. La batteria da 61 kWh è integrata nella struttura per aumentare rigidità, sicurezza e comfort acustico, mentre la gestione termica con pompa di calore migliora l’efficienza anche nelle condizioni climatiche più difficili.

Sono disponibili due configurazioni.

La versione Single Motor a trazione anteriore sviluppa 128 kW (174 CV) e 193 Nm di coppia, con un’autonomia WLTP fino a 426 km.

Chi invece desidera il massimo può scegliere la DUAL MOTOR ALLGRIP-e da 135 kW (184 CV), due motori elettrici e 307 Nm di coppia, capace di affrontare anche fondi impegnativi grazie alla modalità Trail che simula il funzionamento di un differenziale autobloccante distribuendo la coppia alla ruota con maggiore aderenza. L’autonomia dichiarata arriva fino a 395 km nel ciclo combinato WLTP.

Anche la ricarica è pensata per la vita reale: bastano circa 45 minuti per passare dal 10 all’80% in corrente continua, mentre con una wallbox AC da 11 kW servono circa cinque ore e mezza.

Sicurezza completa e prezzi già definiti

Come da tradizione Suzuki, la dotazione di assistenza alla guida è molto ricca fin dall’allestimento Cool. Frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, cruise control adattivo con gestione delle curve, mantenimento della corsia, monitoraggio del conducente, controllo degli angoli ciechi e fari Matrix LED fanno parte di un pacchetto ADAS di livello elevato. La gamma italiana parte da 36.900 euro per la versione Single Motor 2WD e per la ALLGRIP-e Cool, mentre la più ricca Top Dual Motor ALLGRIP-e arriva a 38.900 euro chiavi in mano. A completare l’offerta c’è il programma Garanzia Suzuki 10&Lode, che consente di estendere la copertura fino a dieci anni o 250.000 chilometri effettuando regolarmente la manutenzione presso la rete ufficiale.