Topolino veste GALLO: la microcar Fiat diventa una tela di stile

Un’esplosione di colore ha invaso la città in occasione della Design Week, grazie alla collaborazione tra Fiat e GALLO. La Topolino, iconica microcar elettrica, si fa ambasciatrice di uno stile vivace e sostenibile con quattro versioni esclusive, frutto dell’inconfondibile creatività del brand milanese noto per le sue fantasie irriverenti e sartoriali.

Righe bicolore: l’eleganza dei contrasti

Dopo il debutto della prima livrea ispirata alle classiche righe multicolor, Fiat e GALLO alzano l’asticella stilistica con un nuovo gioco di righe bicolore. Le linee si snodano lungo la carrozzeria della Topolino esaltandone la silhouette compatta con un’alternanza cromatica raffinata. Un vero esercizio di stile che combina essenzialità e audacia, rendendo la microcar non solo un mezzo di trasporto, ma un oggetto di design urbano.

Pois vivaci: personalità e dinamismo in movimento

La seconda livrea inedita porta in scena un pattern a pois vivaci, in perfetta armonia con lo spirito sbarazzino della Fiat Topolino. La carrozzeria si anima di energia, regalando alla città un veicolo capace di strappare un sorriso. Questo design enfatizza la leggerezza e il senso di libertà della mobilità elettrica, con una veste che sembra danzare tra moda e funzionalità.

Geometrie PE 2025: ritmo e armonia in chiave cromatica

La terza nuova grafica è forse la più sofisticata: riprende i motivi geometrici della collezione primavera-estate 2025 di GALLO. Angoli, incroci e forme ritmate si rincorrono sulla carrozzeria, componendo un mosaico visivo che cattura lo sguardo e racconta una nuova sinergia tra industria automobilistica e haute couture. Un design concettuale, pensato per chi vede nella mobilità un’estensione della propria personalità.

Quattro icone su quattro ruote: tra libertà, stile e sostenibilità

Le quattro versioni firmate GALLO non sono semplici esercizi di stile: saranno in circolazione per le vie di Milano, disponibili per test drive durante tutta la Milano Design Week. Fiat Topolino, da sempre simbolo di mobilità accessibile e sostenibile, si fa così interprete di un nuovo linguaggio estetico. Pensata per i giovanissimi – guidabile già dai 14 anni – incarna un’idea di libertà urbana fatta di leggerezza, ironia e consapevolezza ambientale.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat

Edizione limitata per collezionisti e appassionati

Per chi desidera portare con sé un frammento di questa inedita sinergia, GALLO ha creato una capsule di calze in edizione limitata ispirata alle quattro livree. Realizzate con la cura artigianale che contraddistingue il brand, saranno disponibili sia nei negozi milanesi che sul sito ufficiale. Un piccolo oggetto di culto per appassionati di moda, motori e design.

Oltre il design: un progetto che unisce mondi e visioni

Questa iniziativa rappresenta molto più di un esercizio di stile: è un manifesto che celebra la creatività italiana, l’artigianalità contemporanea e la sostenibilità. In un’epoca in cui l’automobile è chiamata a reinventarsi, la Fiat Topolino diventa ambasciatrice di una nuova estetica urbana, capace di rompere le convenzioni e colorare il grigio metropolitano con un tocco di ironia, eleganza e visione.