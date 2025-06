Torna Nissan Micra, il ritorno di un successo in versione elettrica

Dalla city car pioniera degli anni ’90 al simbolo di una mobilità intelligente, elegante e sostenibile: la nuova Nissan Micra torna in scena, 100% elettrica e più affascinante che mai. Correva l’anno 1992 quando una piccola giapponese fece il suo debutto in Italia e cambiò per sempre il volto del segmento B. Motori a 16 valvole, ABS, servosterzo e aria condizionata: dotazioni da segmento superiore, racchiuse in una compatta dalle linee tondeggianti e anticonformiste. Era Micra, la prima city car a vincere il prestigioso premio “Car of the Year” nel 1993. Oggi, più di 600.000 unità dopo, torna a raccontare la sua storia, ma con un’anima completamente elettrica.

Nuova era, stesso spirito rivoluzionario

Sesta generazione, zero emissioni, stessa voglia di cambiare le regole. La Nuova Nissan Micra debutta in un mercato in cui il segmento B è il più amato dagli italiani e dove le vendite EV stanno accelerando in modo esponenziale. Con due opzioni di batteria – 40 kWh e 52 kWh – e fino a 408 km di autonomia, Micra del 2025 promette di essere la compagnia ideale non solo per l’urban commuting, ma anche per le fughe fuori porta del weekend.

Un design che parla la lingua del futuro

L’evoluzione estetica è radicale. Lunga 4 metri e con un passo di 2,54, la nuova Micra si presenta con un look da mini SUV: muscolosa, elegante, con passaruota pronunciati e cerchi fino a 18 pollici. Il frontale è caratterizzato da fari LED sporgenti che si animano all’apertura delle portiere, mentre sul posteriore le luci circolari danno un tocco rétro-futurista. Sei le tinte carrozzeria, da combinare con il tetto nero per creare undici cromatiche compatibili.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Dentro, uno zen giapponese

Minimalismo, cura del dettaglio, suggestioni nipponiche: l’abitacolo è un omaggio alla semplicità raffinata. Dallo spazio portaoggetti con inciso il profilo del Monte Fuji al doppio schermo da 10,1″ per strumentazione e infotainment, tutto è progettato per offrire comfort, ergonomia e una sorprendente spaziosità. La gamma di rivestimenti include tre finiture – Modern, Audacious e Chill – e un’illuminazione ambientale regolabile in ben 48 colori.

Piacere di guida alla spina

Leggera, precisa, reattiva: grazie al baricentro basso e alle sospensioni multi-link derivate dai segmenti superiori, la nuova Micra è sorprendentemente dinamica. Le modalità di guida sono quattro – Comfort, Sport, Eco e Personalizzata – e regolano i parametri come risposta dell’acceleratore, illuminazione, sterzo e potenza. Non manca il celebre e-Pedal di Nissan, per una guida urbana che si affronta quasi senza toccare il freno.

Tecnologia che ascolta e accompagna

Non servire più guardare il telefono: con i nuovi servizi NissanConnect integrati con Google, basta un “Hey Google” per controllare navigatore, clima, musica, sedili riscaldati o dispositivi smart home. Il sistema infotainment offre accesso a Google Maps, aggiornamenti over-the-air, e suggerisce in automatico le stazioni di ricarica lungo il percorso. Per chi preferisce, ci sono anche Apple CarPlay e Android Auto, entrambi di serie.

Sempre connessi, anche da lontano

Con l’app NissanConnect Services si può controllare Micra da remoto: dallo stato di carica al pre-condizionamento dell’abitacolo, dalla cronologia ricariche alla geolocalizzazione. È una city car che diventa estensione del proprio smartphone e del proprio stile di vita. Inoltre, la tecnologia Vehicle-to-Load consente di usare l’auto per dispositivi alimentari esterni: dall’aspirapolvere al frullatore per un picnic 2.0.

Sicurezza della categoria superiore

Il pacchetto sicurezza non lascia spazio alle incertezze. ProPilot Assist, frenata automatica, mantenimento corsia, monitoraggio angolo cieco e allerta oggetti in movimento nella zona posteriore rendono la nuova Micra una delle city car più sicure in circolazione. Pensata per chi si muove in città, ma anche per chi vuole spingersi oltre, con tranquillità e controllo.

Una Micra per ogni futuro

Non solo prodotto, ma anche promessa. La Nuova Micra segna il primo passo di una strategia più ampia: entro il 2026 arriveranno anche la nuova LEAF, il Juke 100% elettrico e l’evoluzione della tecnologia e-POWER. Nissan non si limita a vendere auto, ma costruisce un ecosistema. A completare il quadro c’è Nissan More: garanzia gratuita fino a 10 anni o 200.000 km, attivabile ad ogni tagliando.