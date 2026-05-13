Toyota C-HR+: l’elettrica che riporta il piacere di guida al centro

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Certe auto nascono per accompagnarti nei viaggi e farsi piacevolmente ricordare all’arrivo. Nuova Toyota C-HR+ lo fa con quella eleganza silenziosa tipica del Giappone, ma con uno sguardo chiaramente rivolto all’Europa, alle sue strade, alle sue curve, al suo modo di vivere l’automobile. Perché questa non è soltanto una nuova elettrica. È una Toyota, il che vuol dire che cerca di portare emozione, stile e piacere di guida dentro un mondo che troppo spesso rischia di diventare soltanto tecnico o tecnologico.

Un design che la fa sembrare sempre in movimento

La linea di C-HR+ resta fedele all’identità che ha reso questo modello uno dei crossover più riconoscibili degli ultimi anni. Ma ora cresce, si allunga, si fa più elegante e sofisticata. Il profilo coupé scolpisce la carrozzeria con tensione e leggerezza insieme. I fari sottili, il frontale pulito tipico delle elettriche e il posteriore affilato costruiscono una presenza scenica forte, quasi cinematografica.

Costruita in Giappone, ma pensata per l’Europa

Dentro nuova C-HR+ convivono due culture automotive molto diverse ma complementari. Da una parte c’è la precisione giapponese: qualità costruttiva, attenzione maniacale ai dettagli, affidabilità quasi proverbiale. Dall’altra c’è il lavoro fatto in Europa sul comportamento dinamico, sulle sospensioni, sullo sterzo, sulla stabilità ad alta velocità.

Il risultato è un’auto che sa essere morbida e silenziosa nel traffico, ma anche sorprendentemente precisa quando la strada si apre. La piattaforma elettrica eTNGA, con la batteria integrata sotto il pianale, abbassa il baricentro e regala una sensazione di equilibrio molto naturale. L’auto resta composta in curva, stabile, quasi incollata all’asfalto. Una caratteristica che restituisce subito fiducia.

Prestazioni brillanti, senza perdere eleganza

Toyota propone diverse anime per C-HR+.

Si parte da 167 cavalli, si sale a 224, fino ad arrivare alla versione integrale AWD da 343 cavalli, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi.

Numeri importanti, certo. Ma ciò che colpisce davvero è il modo in cui la potenza viene erogata. Nessuna brutalità, nessun effetto “navicella spaziale”. Solo una progressione fluida, piena, raffinata.

Autonomia vera e ricarica intelligente

Nuova C-HR+ arriva fino a oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, un valore che cambia davvero il rapporto quotidiano con l’elettrico. Toyota ha lavorato soprattutto sull’efficienza: aerodinamica curata, gestione termica intelligente e consumi contenuti permettono all’auto di essere concreta, non solo spettacolare sulla carta. Anche la ricarica segue questa filosofia: fino a 150 kW in corrente continua e tempi che permettono di recuperare gran parte dell’autonomia durante una semplice pausa caffè.

Un’elettrica che non dimentica chi ama guidare

La sensazione più interessante, dopo qualche chilometro, è che C-HR+ non voglia convincerti con gli effetti speciali. Ti conquista con il silenzio dell’abitacolo. Con la precisione dello sterzo. Con quella stabilità che trasmette sicurezza anche nei tratti più veloci. Con il comfort di una vettura che sembra costruita attorno alle persone. Ed è forse questa la vera forza di questa nuova Toyota: riuscire a rendere l’elettrico qualcosa di naturale, elegante, persino emozionale.

Prezzi e filosofia Toyota

La gamma parte da circa 40 mila euro e arriva vicino ai 50 mila nelle versioni più ricche e potenti, ma tra incentivi e formule finanziarie il prezzo d’ingresso può scendere sensibilmente. E qui emerge la filosofia Toyota, probabilmente la più concreta del momento: non imporre una sola strada, ma offrire soluzioni diverse. Full hybrid, plug-in ed elettrico convivono nella stessa visione, lasciando libertà di scelta al cliente. C-HR+ è la nuova elettrica di famiglia, si posiziona in modo intelligente nel mercato e lo fa per piacere e per essere una giusta alternativa alla spina.