Volvo ES90, la berlina del futuro che unisce tecnologia, design e sostenibilità

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Nuova Volvo ES90 non è soltanto una berlina elettrica, è un’insieme armonico di tante filosofie in un unico, elegante modello. Un’auto che racconta come il lusso contemporaneo non sia più fatto solo di altezze e cavalli, ma di software, sostenibilità e sicurezza intelligente. Una Volvo pensata per evolvere nel successo di un tempo e accompagnare gli amanti delle berline in una nuova idea di mobilità premium.

Nuova interpretazione della berlina

Nuova Volvo ES90 cambia le regole del gioco e si pone come un’interpretazione molto interessante della mobilità premium contemporanea. Non si limita a essere un’ammiraglia elettrica, ma cerca di ridefinire il concetto stesso di berlina nel XXI secolo. Vediamo come.

ES90 nasce sulla piattaforma SPA2, la stessa architettura sviluppata da Volvo per i suoi modelli elettrici più avanzati, ed è la seconda vettura della casa svedese definita completamente dal software, dopo il grande SUV EX90. Un’auto progettata per migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti over-the-air, come accade ormai nel mondo degli smartphone. È la dimostrazione concreta di come Volvo stia trasformando l’automobile in un ecosistema digitale evoluto.

Tra berlina, coupé e SUV

Guardandola, ES90 sorprende subito per il suo equilibrio stilistico. Volvo la definisce una berlina, ma in realtà è qualcosa di più complesso e interessante. La linea combina l’eleganza classica delle grandi berline con la fluidità di una fastback e la presenza su strada tipica di un SUV. Il risultato è un’auto dalle proporzioni moderne, con una postura solida e una silhouette aerodinamica che raggiunge un coefficiente di resistenza di appena 0,25, il più basso mai ottenuto da una Volvo. Anche la praticità è stata ripensata. Il portellone posteriore consente un accesso più semplice al vano bagagli, che può arrivare fino a 1.427 litri di capacità, dimostrando come il design scandinavo continui a seguire la sua regola più famosa: la bellezza deve sempre essere funzionale. Il risultato è un’auto originale che sfida i confini tradizionali dei segmenti automobilistici.

La Volvo più digitale di sempre

La vera rivoluzione di ES90, però, non si vede. È nascosta sotto la carrozzeria. Questa berlina è una delle Volvo più avanzate mai prodotte dal punto di vista tecnologico. Utilizza lo stack software Superset della casa svedese, una piattaforma modulare che unifica hardware e software per tutte le future Volvo elettriche. Il cuore del sistema è un’architettura di calcolo centralizzata con doppio processore NVIDIA DRIVE AGX Orin, una configurazione che rende ES90 la Volvo con la maggiore potenza di calcolo mai installata su una vettura del marchio. Questo significa una cosa molto semplice: la macchina diventa sempre più intelligente. I sistemi di assistenza alla guida migliorano nel tempo, le funzioni digitali si evolvono con aggiornamenti OTA e l’auto è in grado di raccogliere dati sulla strada in tempo reale per aumentare sicurezza ed efficienza. È un cambio di paradigma: l’auto non è più un prodotto statico, ma una piattaforma tecnologica in evoluzione.

Sicurezza: il cuore della filosofia Volvo

Se c’è un campo in cui Volvo continua a essere fedele alla propria storia, è la sicurezza. ES90 introduce il sistema Safe Space Technology, un ecosistema avanzato di sensori e software progettato per proteggere non solo chi è a bordo, ma anche chi si trova intorno all’auto. Il sistema utilizza ben sette telecamere, cinque radar, dodici sensori ultrasonici, per creare una percezione dell’ambiente che va oltre la capacità umana. Ci sono poi sistemi di monitoraggio del conducente che analizzano la sua attenzione e il suo stato psicofisico, mentre sensori interni sono in grado di rilevare movimenti minimi — persino il respiro di un neonato — per evitare che persone o animali vengano dimenticati in auto. La batteria stessa è integrata nella struttura di sicurezza e progettata per scollegarsi automaticamente in caso di incidente. È la conferma di una verità che Volvo ripete da decenni: la tecnologia deve sempre avere uno scopo umano.

Tecnologia 800 volt: la svolta della ricarica

Uno dei punti più importanti di nuova ES90 è l’introduzione della tecnologia elettrica a 800 volt, una prima assoluta per Volvo. Questo sistema consente ricariche molto più rapide, maggiore efficienza energetica e autonomie elevate. Nella versione con doppio motore e batteria da 106 kWh, la berlina può raggiungere fino a 700 km di autonomia nel ciclo WLTP. La ricarica è altrettanto impressionante: fino a 275 km di autonomia in 10 minuti e dal 10 all’80% in circa 22 minuti con colonnine da 350 kW. L’architettura a 800 volt permette inoltre di utilizzare meno corrente per ottenere la stessa potenza, riducendo dispersioni energetiche e stress sulla batteria. È uno degli elementi chiave che rende ES90 una vera vettura di nuova generazione.

Prestazioni da grande turismo

ES90 non è solo tecnologia e comfort. È anche una berlina dalle prestazioni importanti. La gamma prevede tre configurazioni: Single Motor Extended Range da 333 CV e autonomia fino a oltre 650 km, Twin Motor AWD da 456 CV, Twin Motor Performance da 680 CV con accelerazione 0-100 km/h in 4 secondi.

Le sospensioni pneumatiche a doppia camera e il telaio attivo garantiscono una guida estremamente fluida, mentre l’abitacolo è uno dei più silenziosi mai realizzati dal marchio svedese. È una macchina pensata per macinare chilometri con naturalezza e con tanto piacere di guida.

Interni: la quiete del design nordico

Entrando nella ES90 si capisce immediatamente che Volvo ha voluto creare un ambiente di calma e armonia. Il design degli interni utilizza materiali innovativi e colori ispirati alla natura scandinava, con rivestimenti Nordico realizzati con materiali riciclati e bio-attribuiti provenienti da foreste sostenibili in Svezia e Finlandia.

Il passo di oltre tre metri garantisce grande spazio per le gambe, mentre il tetto panoramico elettrocromatico lascia entrare la luce naturale creando una sensazione di apertura e serenità. Il cuore dell’esperienza digitale è un touchscreen centrale da 14,5 pollici affiancato da un display per il guidatore da 9 pollici e da un head-up display che permette di mantenere gli occhi sulla strada. L’infotainment integra servizi Google — Maps, Assistant, Waze e Play Store — e supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Un concerto su quattro ruote

C’è poi un dettaglio che racconta bene la filosofia Volvo: l’attenzione al suono. ES90 può essere equipaggiata con un impianto audio Bowers & Wilkins da 1.610 watt con 25 altoparlanti, compatibile con Dolby Atmos e con una modalità speciale ispirata agli studi di registrazione di Abbey Road. In pratica, ogni viaggio può trasformarsi in un piccolo concerto privato.

Un passo verso il futuro sostenibile

Nuova ES90 è anche un tassello fondamentale della strategia ambientale Volvo. L’auto utilizza il 29% di alluminio riciclato, il 18% di acciaio riciclato e il 16% di polimeri riciclati o bio-based, ed è prodotta in uno stabilimento alimentato al 100% da energia rinnovabile. Inoltre, il sistema Battery Passport consente di tracciare la provenienza delle materie prime critiche come litio, nichel e cobalto grazie alla tecnologia blockchain. Sono passi concreti verso l’obiettivo Volvo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2040.

Una nuova idea di lusso automobilistico

Volvo ES90 rappresenta forse la sintesi più completa della filosofia del marchio svedese: lusso moderno, tecnologia invisibile, design pulito, sostenibilità e sicurezza. È una berlina che guarda al futuro senza dimenticare il grande successo del passato — proprio come Volvo fa da sempre.