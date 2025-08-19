Volvo EX30 Cross Country: il SUV che ti porta dove non sapevi di voler andare

Dalla città alla montagna, con stile e sicurezza svedese e un cuore 100% elettrico

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Il richiamo della foresta. E della corrente continua.

C’è un momento preciso in cui capisci che un’auto non è solo un mezzo. È successo anche a me, lo ammetto. Ero immersa nei boschi svedesi sotto una neve fitta e silenziosa, questo inverno, quando ho guidato EX30 Cross Country per la prima volta. Nera, compatta, massiccia, elegante come un abito sartoriale da montagna, ma con un’anima punk tutta elettrica. Ed è stato chiaro: questa è una Volvo ma con un pizzico di avventura in più.

Un invito a prendere un’uscita secondaria, a lasciare la strada asfaltata, a uscire (finalmente) dalla routine per scoprire che sì, la Svezia ha un cuore freddo… ma anche idee molto calde. Come questa. Ed è pronta a conquistare il mondo.

Ecco, allora, i cinque punti di forza di nuova Volvo EX30 Cross Country. Raccontati da chi l’ha guidata tra neve, sentieri e silenzi in inverno e città, strade trafficate e sentieri di campagna in estate.

Un design che dice “fuori tutti”, ma con stile

Ogni dettaglio parla di natura selvaggia, ma senza rinunciare all’eleganza.

Non c’è nulla di eccessivo nella linea di EX30 Cross Country. È tutta sostanza, ma con quel tocco svedese di sobrietà cool. La mascherina nera opaca, le piastre paracolpi rinforzate, le estensioni dei passaruota: tutto comunica protezione, solidità, libertà. Sul frontale, un dettaglio quasi poetico: la topografia del massiccio del Kebnekaise incisa come un’icona silenziosa. Non c’è bisogno di scrivere “adventure” a caratteri cubitali, quando l’auto stessa è un manifesto di esplorazione discreta.

Redazione Virgilio Motori

Prestazioni elettrizzanti. Letteralmente

Zero emissioni, massimo divertimento. Con il sole estivo mediterraneo con +40°C… ma anche con -20°C.

Non so se avete mai guidato su neve fresca con una trazione integrale elettrica. Io sì, e posso garantirvi che è un’esperienza che cambia il modo in cui percepire l’inverno. Ma vi assicuro che anche con il sole della torrida estate mediterranea… Ex30 Cross Country non scherza. Fino a 427 km di autonomia e una ricarica dal 10 all’80% in soli 26 minuti. Ma il bello è come scarica tutta la sua energia: fluida, silenziosa, precisa. La maggiore altezza da terra rispetto alla versione standard e i pneumatici all-terrain da 18 pollici danno una confidenza quasi arrogante. Piove? Nevica? Ghiaccio? E allora?

Interni intelligenti, funzionali e nordicamente furbi

Minimalismo scandinavo che fa spazio a tutto. Anche alla borraccia infangata.

Apri la porta e trovi un abitacolo progettato con la logica di chi la montagna la vive davvero. Cassetti, vani, scomparti lavabili, soundbar integrata per evitare altoparlanti sulle portiere (e guadagnare spazio), un tunnel centrale che si trasforma da portabicchieri a contenitore in un gesto. E poi il tocco Volvo: tanto spazio… per far entrare gli sci, il passeggino, lo zaino da trekking.

Tecnologia Google. Ma senza notifiche stressanti

Ti guida anche quando il segnale sparisce. E ti riscalda il cuore – e l’auto – prima di salire.

Il sistema infotainment è quello sviluppato con Google, quindi Google Maps integrato (decisamente utile se decidi di perdere il GPS nel nulla), comandi vocali precisi e un’interfaccia intuitiva anche con i guanti da neve. Ma la vera chicca è l’app Volvo: prima di uscire dalla baita, un tap sul telefono e l’auto si pre-riscalda. Non è magia. È attenzione ai dettagli. Quelli che contano davvero.

La sicurezza prima di tutto. Ma senza paternalismi

Perché avventurarsi non significa rischiare. Significa fidarsi.

È una Volvo, e questo dice già molto. Il pacchetto di assistenze alla guida è quello avanzato: frenata automatica, rilevamento pedoni e ciclisti, correzione di traiettoria, monitoraggio della stanchezza. Ma non è solo un insieme di sensori. È una filosofia. L’auto non vuole guidare al posto tuo, ma essere un compagno presente e rassicurante. Uno che, se ti distrai un secondo per guardare una renna, ti riporta dolcemente in carreggiata.

E poi c’è la Cross Country Experience

Non una promozione. Una filosofia di vita.

Chi acquisterà una EX30 Cross Country non riceverà solo un’auto, ma un pacchetto di esperienze e accessori pensato per chi vuole esplorare. Barre ferma carico, box da tetto, paraspruzzi, offerte esclusive per l’outdoor: non un contorno, ma un’estensione dell’auto e del suo spirito. In collaborazione con brand come Fjällräven, che di esplorazione se ne intendono.

Volvo EX30 Cross Country è un SUV compatto, certo, ma che ha la stoffa del grande esploratore. Elegante, resistente, elettrico, silenzioso, intelligente. È un’auto che non urla. Ma sussurra: vieni con me, ti porto dove non hai ancora pensato di andare.

E io, da quel giorno in Svezia, non ho più voluto tornare indietro.