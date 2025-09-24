Volvo EX30 Cross Country: l’anima selvaggia del SUV compatto 100% elettrico

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Un nuovo capitolo nordico. La Svezia è casa. E da casa, si parte per l’esplorazione.

Volvo non ha mai nascosto le sue radici. Le sue auto nascono per affrontare laghi ghiacciati, boschi silenziosi e inverni spietati. E oggi, dalla punta estrema della Svezia, lancia un nuovo manifesto di libertà su quattro ruote: EX30 Cross Country, versione “rugged” del SUV compatto e completamente elettrico che ha già conquistato il pubblico più urbano. Ma qui non si parla solo di motori e trazione integrale: Volvo invita a vivere l’auto come parte integrante di uno stile di vita che guarda all’outdoor.

La presentazione? Una vera “chiacchierata al caminetto” in una baita tra i boschi innevati del nord, in collaborazione con il brand outdoor Fjällräven. Perché il concetto è chiaro: Cross Country non è solo un allestimento. È un’esperienza.

Dal traffico alla tundra

Agile in città, impavida nella natura.

EX30 Cross Country nasce come un SUV compatto per tutti i giorni, ma non teme il fango né la neve. È completamente elettrica, con un’autonomia fino a 427 km, e può ricaricare dal 10 all’80% in soli 26 minuti. Ma ciò che la rende unica è la sua versatilità: con trazione integrale, altezza da terra maggiorata e pneumatici all-terrain da 18 pollici, è pronta a spingersi dove le altre si fermano.

L’equilibrio tra efficienza urbana e capacità fuoristrada è uno dei punti di forza della nuova Cross Country, perfetta per chi non vuole scegliere tra il lavoro in città e la fuga nel weekend.

Design che racconta storie

La bellezza, secondo Volvo, è sempre funzionale.

Non è solo questione di “muscoli”. Il design della EX30 Cross Country ha un carattere tutto suo: protezioni nere, piastre paracolpi, passaruota pronunciati e una chicca per veri intenditori: la topografia della catena montuosa Kebnekaise incisa sul frontale. Un omaggio alla geografia che ha ispirato l’intero progetto.

Ogni dettaglio comunica robustezza, ma senza rinunciare all’eleganza nordica che contraddistingue da sempre il marchio Volvo.

Ufficio Stampa Volvo

Funzionalità scandinava

Dentro, l’essenziale prende forma.

L’abitacolo della EX30 Cross Country è un capolavoro di ergonomia e sostenibilità. Gli altoparlanti sono integrati nella soundbar sul cruscotto, liberando spazio sulle portiere, mentre il tunnel centrale scorrevole offre portabicchieri o vani extra a seconda delle necessità.

Ogni centimetro è pensato per la vita in movimento, con vani portaoggetti accessibili, cassetti nascosti e un comodo box estraibile e lavabile per i sedili posteriori. In più, l’app dedicata consente di pre-riscaldare l’auto da remoto, così da trovarla calda e accogliente anche dopo una lunga escursione nella neve.

Tecnologia e sicurezza: due certezze firmate Volvo

Connessa, protetta, intuitiva.

Come ogni nuova Volvo, anche EX30 Cross Country è Google-integrated: Google Maps, Assistant e Play Store sono a bordo, sempre pronti all’avventura. Ma è sul fronte della sicurezza che Volvo continua a dettare standard elevatissimi.

Sistemi di assistenza alla frenata e allo sterzo, sensori per la stanchezza del guidatore e protezioni intelligenti rendono ogni viaggio – su strada o su sentiero – una questione di fiducia. E comfort.

Cross Country Experience: più di un’auto, un ecosistema

L’avventura non si compra, si vive.

Per accompagnare il lancio della nuova EX30 Cross Country, Volvo presenta anche la Cross Country Experience: un pacchetto pensato per chi vuole vivere l’avventura fino in fondo. Accessori su misura (barre ferma carico, box da tetto, paraspruzzi), offerte personalizzate e un’intera community in crescita per chi sceglie di lasciarsi alle spalle l’asfalto.

“Non vendiamo solo auto”, dice Jim Rowan, CEO di Volvo. “Creiamo connessioni con la natura. E supportiamo chi vuole esplorarla.”

Un SUV compatto, ma con una visione grande

Con Volvo EX30 Cross Country, il brand svedese alza l’asticella nel segmento dei SUV elettrici. Non solo tecnologia e design, ma anche visione e coerenza con i propri valori. In un mondo dove l’elettrico è spesso sinonimo di efficienza urbana, Volvo ci ricorda che la sostenibilità può essere anche sinonimo di avventura.

EX30 Cross Country può essere ordinata da subito in mercati selezionati. Le prime consegne sono previste per la prossima primavera.