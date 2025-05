XPENG fa volare il futuro a Milano: design, intelligenza artificiale e mobilità rivoluzionaria all’ADI Design Museum

L’innovazione che si fa design, la mobilità che si fa esperienza, la tecnologia che si fa visione. XPENG, brand cinese tra i più dinamici del settore automotive globale, ha scelto il palcoscenico prestigioso della Milano Design Week 2025 per presentare in anteprima nazionale ed europea alcune delle sue creazioni più emblematiche: da XPENG P7+, prima vettura definita da Intelligenza Artificiale, a AEROHT X2, auto volante elettrica, fino al sorprendente robot umanoide IRON, al debutto mondiale (Cina esclusa). Il tutto nell’elegante cornice dell’ADI Design Museum, cuore della storia del design italiano. Una scelta simbolica e strategica: il brand non solo si affaccia sul mercato italiano, ma lo fa con un messaggio chiaro e ambizioso, puntando sulla convergenza tra design, IA e mobilità intelligente.

Un’idea di futuro: XPENG investe sulla mobilità intelligente e sostenibile

Fondata nel 2014 e già attiva in gran parte d’Europa, XPENG ha nel suo DNA la volontà di trasformare la mobilità in un ecosistema intelligente, in cui l’auto non è solo un mezzo di trasporto, ma un sistema adattivo in grado di apprendere, interagire e anticipare le esigenze del conducente. Grazie a una forte spinta nella ricerca e sviluppo e a un focus sull’intelligenza artificiale applicata, XPENG progetta veicoli elettrici e soluzioni integrate che affrontano le sfide della mobilità urbana: traffico, sicurezza, sostenibilità. Una visione che diventa tangibile nei suoi modelli di ultima generazione.

XPENG P7+: la berlina che ti conosce… e ti guida

Punta di diamante della mostra “XPENG: #FUTUREMOBILITY”: nuova P7+. La prima berlina al mondo progettata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale generativa. Una vettura elettrica executive, dalle linee eleganti e futuristiche, capace di modellarsi sulle abitudini del conducente, grazie a un sistema cognitivo evoluto. Cuore tecnologico della P7+ è la XPENG AI Hawkeye Visual Solution, un sistema visivo da 8 megapixel integrato con radar avanzati, in grado di garantire funzioni di guida assistita L2++ anche in condizioni di scarsa visibilità. Le performance parlano da sole: oltre 700 km di autonomia, 200 km/h di velocità massima, ricarica ultra-rapida su architettura 800V SiC e aggiornamenti OTA continui. E poi il design: oltre cinque metri di eleganza fluida, interni premium e un comfort pensato per lunghi viaggi in totale relax. Non è solo una berlina, è un assistente personale su quattro ruote.

XPENG G6 e G9: pronte a conquistare l’Italia da giugno

La Design Week ha fatto da cornice anche alla presentazione ufficiale dei due modelli che segneranno l’ingresso operativo del marchio sul mercato italiano. XPENG G6, SUV coupé smart e sportivo, e XPENG G9, SUV ammiraglia di lusso e alta tecnologia, saranno distribuiti in esclusiva da ATFLOW a partire da giugno 2025. G6 punta su linee dinamiche, autonomia fino a 570 km WLTP e ricarica ultraveloce fino a 280 kW, mentre il G9 offre il massimo del comfort con 550 CV, 570 km WLTP, impianto audio Dynaudio da 2150W e guida assistita XPILOT 4.0. Una sfida dichiarata ai colossi premium europei.

XPENG AEROHT X2: la rivoluzione prende il volo

Tra i protagonisti più spettacolari dell’esposizione c’è senza dubbio AEROHT X2, veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) che rappresenta la visione concreta di mobilità urbana aerea. Totalmente elettrico, in fibra di carbonio, con autonomia di 35 minuti e velocità massima di 130 km/h, l’X2 è progettato per operare in spazi urbani ristretti, con doppia modalità di pilotaggio (manuale o autonoma). Questo eVTOL è il passo preliminare verso la produzione in serie della XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier, che promette di essere la prima auto volante modulare al mondo, attesa sul mercato nel 2026. Con già oltre 3.000 manifestazioni d’interesse raccolte, il progetto promette di cambiare radicalmente il trasporto urbano.

Fonte: Ufficio Stampa XPENG

IRON: il robot umanoide che cammina e pensa come noi

Svelato per la prima volta fuori dalla Cina, IRON è il robot umanoide bipede sviluppato da XPENG Robotics, frutto di cinque anni di ricerca ingegneristica e innovazione applicata. Alto 178 cm, con oltre 60 articolazioni e mani biomimetiche dotate di 22 gradi di libertà, IRON è progettato per muoversi, manipolare oggetti e dialogare in modo naturale con l’uomo. Grazie a modelli generativi e tecnologie condivise con i veicoli XPENG, IRON si distingue per fluidità nei movimenti, autonomia decisionale e capacità di apprendimento continuo. È il simbolo di una robotica al servizio della vita quotidiana, integrata con le auto e destinata a ridefinire i confini tra uomo e macchina.

Un nuovo attore globale: la strategia di XPENG per l’Europa

Con oltre 94.000 consegne nel primo trimestre 2025 (+300% rispetto all’anno precedente), XPENG si conferma tra i marchi in maggiore crescita nel panorama automotive globale. Già presente in numerosi Paesi europei, ora punta all’Italia con una proposta che unisce innovazione, stile e visione a lungo termine e con una visione completa del futuro: dalla strada al cielo, passando per l’intelligenza artificiale e la robotica, l’azienda cinese si candida a diventare protagonista della nuova era della mobilità globale.