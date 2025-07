XPENG G6 e G9: l’elettrico che sorprende tra design e intelligenza artificiale

Innovazione, performance e stile: il debutto italiano del marchio XPENG inaugura una nuova stagione per i veicoli elettrici intelligenti. Al centro della scena ci sono due protagonisti: G6 e G9, SUV che fondono tecnologia d’avanguardia, comfort premium e un rapporto qualità-prezzo decisamente competitivo. Pronti a scoprire il futuro? È già qui.

G6: il SUV Coupé che guarda avanti

Design scolpito, piattaforma evoluta e ricarica ultrarapida per l’elettrico che parla il linguaggio dell’Europa.

XPENG G6 arriva in Italia con l’ambizione – concreta – di conquistare il cuore del mercato D-SUV. È un SUV Coupé 100% elettrico che mescola forme affilate e minimalismo premium in un design ispirato e pulito, capace di farsi notare ma senza eccessi. Pensato per l’Europa, prende vita dalla piattaforma SEPA 2.0 FUYAO, la stessa che lo rende compatibile con un’architettura a 800V, garantendo una ricarica rapida fino a 280 kW.

Il risultato? Oltre 500 km di autonomia reale, un’esperienza di guida rilassata ma dinamica, e tempi di ricarica che riscrivono le abitudini dell’elettrico. Tre le versioni disponibili: Standard Range RWD (435 km), Long Range RWD (570 km) e Performance AWD (550 km e uno 0-100 km/h in soli 4 secondi), con prezzi che partono da 43.670 euro chiavi in mano (in promo lancio a 39.700 euro).

All’interno, l’abitacolo è un salotto hi-tech: display centrale da quasi 15 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2”, sistema Xmart OS con aggiornamenti OTA e l’assistente vocale AI che risponde al comando “Hey XPENG”. Il comfort è da vera classe superiore, con sedili ventilati, climatizzazione bizona e impianto audio surround da 960W. Una risposta concreta per chi cerca un SUV elettrico bello, intelligente, e accessibile.

Ufficio Stampa XPENG

G9: l’elettrico flagship che anticipa il domani

Architettura da 800V, interni da prima classe e intelligenza artificiale al servizio del benessere a bordo.

XPENG G9 è il secondo modello al debutto italiano del brand e rappresenta la punta di diamante dell’offerta. È un SUV elegante e imponente, costruito con l’obiettivo di unire lusso, prestazioni e sicurezza in un’unica visione di mobilità premium. Il design è sofisticato e pulito, curato fin nei minimi dettagli, mentre sotto la carrozzeria batte un cuore hi-tech: la piattaforma SEPA e il sistema elettronico X-EEA 3.0 garantiscono prestazioni di altissimo livello.

L’autonomia tocca i 570 km (WLTP) e, grazie alla ricarica a 800V, bastano cinque minuti per recuperare 100 km. Non solo: da 10% all’80% in 20 minuti, un benchmark che pochi possono vantare. Anche le performance impressionano: scatto da 0 a 100 in 3,9 secondi nella versione AWD, grazie anche alle sospensioni pneumatiche autolivellanti che si adattano a ogni condizione.

Dentro, tutto è pensato per il comfort: sedili regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati e persino massaggianti, un doppio display widescreen per l’infotainment 3D e un sistema audio immersivo da sala concerto. Il sistema di assistenza XPILOT è tra i più evoluti sul mercato, grazie a sensori Lidar e intelligenza artificiale per una guida più sicura, consapevole e predittiva.

XPENG G9 è disponibile da 61.170 euro chiavi in mano, con una promozione lancio da 55.790 euro (messa su strada e IPT escluse). Un’offerta che si posiziona ai vertici del segmento, ma con una proposta valoriale molto più ricca.

Italia, capitale della nuova mobilità?

XPENG scommette sul Bel Paese come punto strategico per la sua espansione europea.

Il debutto di XPENG in Italia non è casuale. “È un mercato chiave per il futuro della mobilità elettrica in Europa”, afferma Brian Gu, Vice Chairman & President XPENG. L’obiettivo è chiaro: diventare un riferimento per i veicoli intelligenti, non solo elettrici. Un futuro che si costruisce sull’intelligenza artificiale, sull’ecosistema connesso e su una visione diversa del rapporto tra uomo e automobile.

A portare il brand in Italia è ATFLOW, importatore e distributore ufficiale. “G6 e G9 rappresentano due modi di intendere l’auto del futuro: tecnologica, bella e consapevole”, spiegano Gian Leonardo Fea e Mattia Vanini, rispettivamente CEO e Presidente. “Con XPENG vogliamo offrire una proposta concreta e competitiva, capace di attrarre un pubblico sempre più informato ed esigente”.

La vera alternativa elettrica è arrivata

XPENG G6 e G9 parlano un linguaggio nuovo, coniugano estetica e funzionalità, prestazioni e comfort, innovazione e semplicità d’uso. E lo fanno con prezzi che sfidano apertamente la concorrenza europea.

Con due SUV dallo spirito complementare, XPENG si candida a diventare il nuovo punto di riferimento della mobilità elettrica premium. Pochi fronzoli, zero compromessi, ma tanta… tanta sostanza.